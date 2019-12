Breitbandausbau: Bergen kontra Zweckverband

Bergen

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) hat von Mitgliedsgemeinden der Sparte „ Breitband“ eine Verbandsumlage erhoben und bereits im Bergener Stadtgebiet mit Baumaßnahmen begonnen. Damit soll der in dieser Sparte nicht ausgeglichene Finanzbedarf gedeckt werden.

Den Stadtvertretern lag diese Information als Vorlage in der jüngsten Sitzung auf dem Tisch. Darin steht unter anderem, dass von 2019 bis 2022 diese Verbandsumlage erhoben werden soll und Bergen verpflichtet ist, jährlich zu zahlen – anfangs 70 200 Euro bis hin zu 163 450 Euro.

„Bei der Überprüfung haben wir festgestellt, dass es keinen öffentlich-rechtlichen Vertrag gibt. Das Problem ist, dass das Risiko unkalkulierbar ist. Wenn wir jetzt die einzige Gemeinde wären, die diesen Vertrag abschließt, dann würden wir die Umlage, die auf die ganze Insel verteilt wird, alleine tragen müssen“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos), die gleichzeitig auch Zwar-Vorsteherin ist. Fraglich sei aus ihrer Sicht, ob eine rückwirkende Heilung dann überhaupt möglich ist.

Stadt legte Widerspruch ein

Wie die Bürgermeisterin ausführte, wird in MV der Breitbandausbau zu 100 Prozent gefördert. Es seien aber Gebiete ausgebaut worden, die nicht in der Förderung waren und mit Krediten finanziert worden sind. „Es handelt sich hierbei nicht um eine Zwischenfinanzierung, sondern um eine dauerhafte Kreditaufnahme, die so erstmal nicht notwendig gewesen wäre, weil an den Fördermittelrichtlinien weiter gearbeitet wird“, so Anja Ratzke. Das heißt, der Zwar habe mit dem Kapital der Gemeinden, ohne Vertragsgrundlage zu haben, Kredite aufgenommen und damit Breitbandausbau betrieben. „Wir haben Widerspruch eingelegt. Wir haben keine rechtliche Zahlungsgrundlage“, sagt sie.

Nach der Richtlinie eines Programmes aus dem Jahr 2015 sei laut Zwar-Sprecher Reinhard Litty der Breitbandausbau vom Bund in Höhe von 60 Prozent gefördert. Weitere 30 Prozent kommen vom Land und zehn Prozent aus dem Kommunalen Aufbaufonds – vorausgesetzt, dass diese Gebiete unter 30 MBit/s aufweisen. „Demnach durften Zwar und Gemeinden von einer 100-prozentigen Finanzierung ausgehen“, sagt er. Der Zwar gehe mit der Finanzierung der Baumaßnahmen in Vorleistung, doch seien nicht alle Leistungen, wie Personalkosten, förderfähig. „Da auf der Einnahmenseite die Pachtverträge erst langsam wachsen, entstehen Jahresfehlbeträge, die nicht durch Fördermittel gedeckt werden können“, sagt er. Der Kapitalbedarf sollte durch Darlehensaufnahmen des Zwar gedeckt werden, was durch die Kommunalaufsicht des Kreises abgelehnt wurde. Dies fordere die Umlage.

„Netz ist im Sinne der Bürger gewollt“

Reinhard Litty bestätigt, dass es vor der Aufnahme eines Kredites eines öffentlich-rechtlichen Vertrages bedurft hätte und dies nicht unumstritten sei. Als Ursprung nennt er das „Modellprojekt für den Breitbandausbau“, an dem die Gemeinden Parchtitz, Putbus und Sehlen beteiligt sind. Der Zwar wurde mit der Durchführung und Realisierung des Projektes beauftragt. „Dazu haben die drei Gemeinden in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbart, dem Zwar [...] durch die Bildung einer neuen Sparte , Breitband’ die Aufgabe zu übertragen“, so der Zwar-Sprecher. Diese wurde in die Verbandssatzung aufgenommen. Von den 39 Mitgliedsgemeinden des Zwar fassten 36 Gemeindevertretungen Beitrittsbeschlüsse zur Sparte. „Der Vorwurf einer mangelnden Vertragsgrundlage beruht darauf, dass zwischen den Gemeinden und dem Zwar [...] formale Verträge über den Beitritt hätten geschlossen werden müssen.“ Dieser Rechtsauffassung habe sich der Zwar inzwischen nach nochmaliger Beratung der Kommunalaufsicht angeschlossen. Ein Entwurf liege dort derzeit zur Prüfung vor.

Die Stadtvertretung hatte beschlossen, dass die Verwaltung vorerst Chancen und Risiken zu dieser Problematik darstellt. „Dies ist wichtig, damit die Stadtvertreter überhaupt in der Lage sind zu entscheiden: ,Was ist uns das ganze Szenario wert?’“, so Anja Ratzke.

Das Netz ist im Sinne der Bürger gewollt, sagt Reinhard Litty. Er glaubt, dass so kompliziert die vorwiegend formalen Rechtsprobleme auch erscheinen mögen, die Verwaltung des Zwar hält sie in dieser Sache für heilbar.

Lesen Sie auch hier

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto