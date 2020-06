Breitbandausbau auf Rügen: Bergen hebt Vertrag mit Zweckverband auf

Bergen

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) ist ihnen einfach zu viele Fragen schuldig geblieben: Mit 17 Ja- zu acht Nein-Stimmen hat die Stadtvertreterversammlung in Bergen mehrheitlich für den Austritt aus der Sparte Breitband gestimmt. Vorangegangen war eine intensive Diskussion, bei der auch der zweite stellvertretende Verbandsvorsteher Holger Kliewe zu Wort kam.

Wie Uwe Rühlow (Bergener Bündnis) betonte, geht es bei der Entscheidung nicht darum, sich nicht dem Zwar in diesem Bereich anzuschließen. „Aber wir müssen wissen, was auf uns zukommt. Was ist mit der Wartung? Wir brauchen fachliche Kompetenz und ein verlässliches Angebot. Allerdings ist es schwer, einem Projekt zu vertrauen, dass mit falschen Versprechungen begonnen hat“, sagte er.

Der Vorwurf: Der Zwar habe 2015 bei Unterzeichnung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zugesagt, dass für die Stadt Bergen keine Kosten in Bezug auf dem Breitbandausbau entstehen würden. „Und nun ist von einer bis zu sechsstelligen Umlage im Jahr die Rede“, sagte Peter Wendekamm. Er verstehe, dass jeder an das Breitband-Netz angeschlossen werden will. „Aber das muss gerecht zugehen“, betonte der Linken-Politiker.

Risiko ist zu hoch

Wie Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) bestätigt, soll Bergen 24 Prozent der Gesamtkosten auf der Insel tragen, allerdings selbst nur für vier Prozent des Breitbandausbaus zuständig sein. „Ich muss die Stadt vor den finanziellen Auswirkungen schützen, denn die sind ohne solide Zahlen das Zwar nicht einzuschätzen. Das Risiko ist einfach zu groß.“

Unter anderem könne der Zwar bis heute nicht mitteilen, wo die Fördermittel bislang eingesetzt worden seien. „Wir haben uns also über den Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur informiert, laut dem kein einziger Meter Glasfaser in Bergen verlegt wurde“, sagte die Bürgermeisterin. „Es herrscht signifikanter Klärungsbedarf.“

Projekt für alle auf der Insel

Mit offenen Karten zu spielen, fordert auch Matthies Knuth (Freie Wähler Bergen) vom Zwar. „Selbst bei der letzten Informationsveranstaltung in Garz wurden zu viele Fragen nicht beantwortet und die Leute eher verwirrt“, beschrieb er. Seiner Meinung nach müsse man wieder bei null anfangen.

Als Fürsprecherin für den Zwar ergriff Andrea Köster ( CDU) das Mikrofon. „Was ist daran falsch, dass alle auf der Insel – selbst in den entlegensten Zipfeln auf Hiddensee, am Kap oder in Groß Zicker – von dem Projekt profitieren sollen? Nur weil wir blauäugig waren und dachten, es wird zu 100 Prozent gefördert?“ Es liege nicht nur am Zwar, sondern auch an der Stadtvertretung, dass sie in dieser Misere gelandet sei. „Wenn Bergen diesen Beschluss verabschiedet, steht das Projekt vor dem Aus“, sagte Andrea Köster.

2,8 Millionen Euro in Bergen investiert

Das sieht auch der zweite stellvertretende Verbandsvorsteher des Zwar, Holger Kliewe ( CDU), so, der das Rederecht zugesprochen bekam. „Das Betreibermodell hier auf Rügen ist einzigartig in MV und der Zwar handelt im Auftrag Aller“, betonte er. Die Kosten, die umgelegt werden sollen, entstünden durch die nicht-förderfähigen Ausgaben des Zweckverbandes. „Nur um ein Beispiel zu nennen, geht es da um die Bezahlung von Mitarbeitern“, sagte Kliewe.

Wechsel der Geschäftsführung gefordert Die Stadtvertreter von Bergen haben zugestimmt, dass die Bürgermeisterin bei der nächsten Verbandsversammlung des Zwar einen Wechsel der Geschäftsführung fordern soll. Den Antrag hatte die AfD-Fraktion eingereicht. Wie Thomas Naulin auf der Sitzung betonte, müsse der Zweckverband in kompetenten Händen sein. Gerade das Thema Breitbandausbau sei der Geschäftsführung aus den Händen geglitten. Er gibt aber zu, dass die Stadtvertreter keine Experten auf dem Gebiet sind und man sich deshalb gern zusammensetzen kann, um Verwirrungen aus den Weg zu räumen. „Die Vorgehensweise muss aber überprüft werden“, sagte Naulin.

Dass der öffentlich-rechtliche Vertrag Mängel habe, räumt Kliewe ein, aber mit dem Austritt beginne erst der Ärger, prophezeite er noch vor der Abstimmung. Denn dann müssten die getätigten Fördermittelzuweisungen zurückgezahlt werden. In Bergen entspreche das immerhin 2,8 Millionen Euro.

Gemeinsame Ziele definieren

Mit der Aufhebung des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Erweiterung des Aufgabenbereiches des Zwar wolle Bergen Zeit gewinnen. „Wir wollen Antworten auf die Fragen, wo die 2,8 Millionen Euro verbaut worden sind“, betonte Anja Ratzke. Ihrer Meinung nach muss geschaut werden, was das Ziel beim Breitbandausbau auf der Insel Rügen ist. „Wir müssen planen, was real gebraucht wird, aber das ist die Aufgabe des Zwar. Er muss uns die Informationen liefern und alle mit in die Prozesse einbeziehen.“

Rolf Hoffmann, Chef der Kabel Sat Bergen, sieht es jedoch auch als kommunale Pflicht das Solidaritätsprinzip zu leben. „Es geht nicht, dass umliegende Gemeinden unter solchen Entscheidungen leiden müssen“, sagte der 59-Jährige. Er ist der Ansicht, dass auch viele Bürgermeister an einen Tisch kommen müssen und gemeinsam nach Lösungen suchen sollen. „Der Förderdschungel ist schwer zu verstehen, genau wie die Technik“, gab der Experte, der seit 30 Jahren im Geschäft ist, zu. „Aber dafür wäre eine Digitalkommission wünschenswert, die eine einheitliche Strategie entwirft, damit Gewerbegebiete oder Schulen am Ende nicht abgehängt werden.“

Gefahr der Zwei-Klassen-Gesellschaft

Er befürchtet, dass eine Zwei-Klassen-Gesellschaft auf der Insel entsteht, wenn nicht jeder Geld in den Topf wirft. „Denn irgendwann gibt es keine Förderung mehr und die Kosten für Wartung und so weiter müssten trotzdem weiter getragen werden“, erklärte Hoffmann. Er wünscht sich mehr Mut und mehr Diskurs, damit Rügen auch in Zukunft Schritt halten kann. Das sieht er in Gefahr, wenn immer mehr Gemeinden aus dem Zwar austreten sollten.

Das Vertrauen sei allerdings erheblich beschädigt, sagte Anja Ratzke. „Es gibt kein Gesamtkonzept, kein Ziel und Grundlagen fehlen, dass wurde schon zur Geburtsstunde versäumt“, schätzte die Bürgermeisterin ein. Ob der Breitbandausbau in Bergen nun mit oder ohne dem Zwar weitergeht ist unklar, Gedanken mache sie sich so oder so. „Wir müssen dann einfach für uns eigene Ziele festlegen“, fasste sie es zusammen.

Von Ann-Christin Schneider