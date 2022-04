Breitbandausbau auf Rügen: Das ist beim Hausanschluss zu beachten

Dreschvitz

Vor vielen Häusern auf der Insel Rügen ragen schon seit geraumer Zeit die dicken Breitbandkabel aus dem Boden. Damit ist Teil 1 der Arbeiten erledigt. Nun müssen sie noch in die Gebäude gebracht und die Technik installiert werden, damit schnelles Surfen im Internet möglich ist.

Im Gebiet um Dreschvitz und Parchtitz ist es fast so weit. Hier wird entweder das Netz seit dem 1. November ausgebaut oder die Ausschreibungen und Abstimmungen der Hausanschlüsse sind bereits abgeschlossen. Die endgültige Fertigstellung ist bis zum 31. Dezember 2023 geplant. Was müssen die Einwohner hier und auch in anderen Gemeinden auf der Insel beachten? Die wichtigsten Fragen.

Kommen Kosten auf Hausbesitzer zu?

Die Herstellung der passiven Infrastruktur, für die der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) verantwortlich ist, ist kostenfrei und wird zu 100 Prozent gefördert, wie Mandy Gutt vom Zwar sagt. „Das beinhaltet das Leerrohr auf dem Grundstück, die Hauseinführung und der Übergabepunkt.“ Aber: Wenn das Förderprojekt ausgelaufen ist, werden diese Arbeiten kostenpflichtig für den Eigentümer sein. „Der Zwar ist verpflichtet, ein anbieteroffenes Netz zu bauen. Somit kann jedes Telekommunikationsunternehmen auch diese Struktur nutzen. Niemand wird in die Pflicht genommen, einen Vertrag abzuschließen“, sagt sie.

Welche Arbeiten werden durchgeführt?

Der Zwar legt über eine Firma ein Kabel auf das Grundstück, das luft- und wasserdicht versiegelt wird. „Danach erfolgt eine Bohrung ins Haus. Diese Arbeiten sind notwendig, damit das Leerrohr mit Glasfaser ins Haus gelegt werden kann“, sagt Alexander Zille, Vertriebsmanager bei Vodafone. Wenn man sich bereits für einen Anbieter entschieden hat, erfolgt die sogenannte Inhouse-Verkabelung. „Wichtig dabei: Die bisherige Technik wie Modem, DSL und Anschluss bleibt so, wie sie ist. Keine Anschlüsse werden weggenommen. Es gibt lediglich ein zusätzliches Equipment in Form eines Kastens“, sagt er.

Muss ich mit Einschränkungen rechnen?

Dazu müsse immer ein sogenanntes Kopfloch ausgegraben werden. Die Baufirma stellt die Oberfläche danach wieder her, allerdings können mitunter Auffahrten für einen gewissen Zeitraum gesperrt sein. „Es ist durchaus möglich, dass man nicht auf das Grundstück gelangt. Die Baufirma ist aber bemüht, diese Auffahrten am selben Tag auch wieder befahrbar zu machen. Die Einschränkungen sollten von kurzer Dauer sein“, so Mandy Gutt. Anwohner würden rechtzeitig eine Information zu den Arbeiten im Briefkasten finden.

Muss sich der Kasten in einem trockenen Raum befinden?

Da es sich um eine passive Infrastruktur handelt, funktioniert sie aktiv ohne Strom und kann dementsprechend auch im Keller oder einem Hauswirtschaftsraum angebracht werden. Üblicherweise werden sie gerade in Mehrfamilienhäusern im Keller angebracht. Von dort gehen die Leitungen in die einzelnen Wohnungen.

Reicht ein Kasten für ein Haus mit mehreren Wohneinheiten aus?

Im Normalfall bekommt ein Einfamilienhaus mit einer Wohneinheit vier Fasern zur Verfügung gestellt, dementsprechend für zwei Einheiten acht Faser. „Das heißt aber, man benötigt nur einen Kasten, es gibt keine zweifachen Hauseinführungen“, so Mandy Gutt.

Kann dieser Kasten auch weiter im Haus installiert werden?

„Der Zwar baut mit Fördermitteln. Uns ist gestattet, bis zum Hausanschlusskasten die Kosten abzusetzen. Wer sagt, dass er die Glasfaser direkt in der Wohnung haben möchte, muss das auf eigene Kosten machen“, sagt Mandy Gutt. Etwa über eine zusätzliche Firma, die die Wände schlitzt und das Kabel bis in den Innenraum legt.

Was ist, wenn ich noch einen laufenden Vertrag habe?

Man kann den bisherigen DSL-Vertrag auslaufen lassen und danach einen anderen Vertrag abschließen. „Niemand ist verpflichtet, den Glasfaseranschluss sofort zu nutzen. Es sei denn, man möchte ihn sofort nutzen, dann würden sich die Verträge überschneiden“, sagt sie.

Termin für Hausanschluss verpasst?

Wenn man den Termin für den kostenfreien Hausanschluss verpasst hat oder sich erst später dazu entscheidet, ihn legen zu lassen, muss mit zusätzlichen Kosten rechnen. Im Beispiel von Dreschvitz haben die Einwohner bis zum 15. April Zeit, sich kostenfrei für einen Anschluss zu entscheiden. Solange die Förderphase andauert (bis zum 31. Dezember 2023), können Anwohner auch danach noch einen Anschluss kostenfrei erhalten, müssten mitunter aber die Tiefbaufirma bezahlen, sollte sie nicht mehr im Ausbaugebiet sein. „Ist das Förderprojekt abgeschlossen, ist es auch für den Zwar beendet. Danach muss man sich eine Firma suchen, die diese Arbeiten übernimmt“, so Mandy Gutt. Im Fall von Vodafone im Dreschvitzer Raum gilt der Stichtag 15. April. Danach kostet die Inhouse-Installation 399 Euro.

Wie groß wird die Übertragungsrate mit Glasfaser sein?

„Die Förderrichtlinie besagt: Wir müssen pro Anschluss mindestens 50 Mbit pro Sekunde zur Verfügung stellen. Das ist aus unserer Sicht mit Glasfaser absolut möglich. Diese Anforderungen erfüllen wir bei Weitem“, sagt Mandy Gutt. Bis zu 1 Gbit/s soll möglich sein.

Von Mathias Otto