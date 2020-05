Breitbandausbau auf Rügen: Garz will als erste Gemeinde unterzeichnen

Garz

Garz soll nach dem Willen von Bürgermeister Sebastian Koesling ( CDU) die erste Gemeinde werden, die einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) zum Ausbau des Breitbandnetzes abschließt. Das teilte Koesling während der Sitzung der Stadtvertretung am Dienstag im Anschluss an eine Vorstellung des Vertragsentwurfs durch die Kaufmännische Leiterin des Zwar. mit. Dabei ging Gundula Zilm auch auf die Gründe ein, die einen solchen Vertrag notwendig werden ließen.

Hintergrund war eine langwierige Auseinandersetzung um die Frage der rechtlichen Grundlage für den Ausbau und die damit verbundene Erhebung einer Umlage durch den Zwar gewesen. Der Bergener Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) war – seinerzeit in Doppelfunktion als Vorsteherin des Zwar – das Fehlen einer solchen Grundlage aufgefallen, als ihr der Bescheid über eine Umlage in Höhe von 70 200 Euro für die Sparte „Breitband“ des Zweckverbandes zugestellt worden war.

Verträge nachträglich abschließen

Wie andere Gemeinden war indes auch die Stadt Bergen von einer 100-prozentigen Förderung des Breitbandausbaus ausgegangen und hatte daher Widerspruch eingelegt. In den Jahren 2015 und 2016 hatten die Gemeinden lediglich Beschlüsse zum Beitritt in die Breitbandsparte des Zwar gefasst. Von Kosten war in diesem Zusammenhang nicht die Rede gewesen. Anders als im Falle des Modellprojekts für den Breitbandausbau, für den die Gemeinden Parchtitz, Putbus und Sehlen 48 000 Euro eingezahlt hatten, fehlte danach die vertragliche Basis.

Die Frage, ob dieser Mangel rückwirkend zu heilen ist, beschäftigte fortan Juristen von Ministerium und Kommunalaufsicht des Landkreises. Nach deren Auffassung können die Verträge nun nachträglich abgeschlossen und eine Umlage erhoben werden. Die Frage hingegen, ob dies ohne erneute Beschlüsse der Gemeindevertretungen geht, beurteilen Rügener Bürgermeister wegen der entstehenden Kosten unterschiedlich.

Info-Veranstaltung am 27. Mai

Bislang verfüge die Breitband-Sparte nicht über Eigenkapital und wurde aus den Bereichen Wasserversorgung und Abwasser querfinanziert, so Gundula Zilm. Insgesamt seien 23 Millionen Euro investiert worden, davon elf Millionen Euro Fördermittel. Bis Ende 2018 machte der Zwar daher Verluste von 872 000 Euro. Der Kapitalstock soll nun durch eine Umlage in Höhe von 50 Euro je Einwohner hergestellt werden. Auf die Stadt Garz mit ihren 2200 Einwohnern kommen somit Kosten von 110 000 Euro zu.

Nach dem Rücktritt von Anja Ratzke als Verbandsvorsteherin ist Sebastian Koesling nun amtierender Verbandschef. Den Vertrag möchte er indes als Bürgermeister unterschreiben. Für den Zwar dürften dann der zweite Stellvertreter Holger Kliewe ( CDU) und Zwar-Geschäftsführer Axel Rödiger unterzeichnen.

Am 27. Mai soll es zu dem Thema eine nicht-öffentliche Info-Veranstaltung im Versammlungsraum der Schule am Burgwall geben, an der je zwei Vertreter der Gemeinden teilnehmen können.

Von Uwe Driest