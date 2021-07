Breitbandausbau auf Rügen: Sperrungen für Autofahrer entlang der Schaabe

Juliusruh

Bei bestem Badewetter zieht es viele Einheimische und Urlauber in den Insel-Norden. Die Schaabe, eine fast zwölf Kilometer lange Landenge, ist ein beliebtes Ausflugsziel. Dementsprechend voll sind die Parkplätze sowie die Grünflächen neben der Straße. Und genau diese Urlaubsidylle wird nun durch Straßenbauarbeiten getrübt. Ab Montag geht es los. Entlang der Landesstraße 30 zwischen Glowe und Juliusruh rollen die Bagger. „Ein Unding“, so die Meinung der Verantwortlichen der betroffenen Gemeinden.

Autofahrer müssen laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV in der Zeit vom 5. Juli bis zum 30. September mit Straßenverengungen rechnen, aber auch damit, dass eine Straßenseite temporär gesperrt sein wird. Das Amt hat für die Baumaßnahme des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) eine Ausnahmegenehmigung von der Urlaubs- und Fernreisestrecken-Regelung des Landes erteilt.

Sperrungen ab 16 Uhr möglich

Zum Hintergrund: „Es handelt sich um ein Bauvorhaben, das finanziell durch den Bund und das Land MV gefördert wird und dabei an bestimmte Förderzeiträume gebunden ist. Die Leitungsverlegung nach der Ferienreisezeit durchzuführen, würde diesen Zeitvorgaben zuwiderlaufen und hätte Verzögerungen im Breitbandausbau für die Region zur Folge“, teilt André Horn vom Landesamt mit.

Die Arbeiten sollen auf einer Strecke von vier Kilometern parallel zur Straße verlaufen. Genauer bestimmt finden die Bautätigkeiten zwischen Abzweig zum Forsthaus Gelm und Ortseingang Juliusruh statt. „Die Arbeiten erfordern temporär geringe Einengungen der Fahrbahn, halbseitige Sperrungen der Landesstraße 30 und innerorts Sperrungen des Gehweges“, sagt André Horn. Das heißt, gearbeitet wird zwar ganztägig, es kann aber zu halbseitigen Sperrungen der L 30 morgens bis 10 Uhr und abends nach 16 Uhr kommen. An Samstagen dürfen zudem keine den Verkehrsraum einschränkende Arbeiten ausgeführt werden.

Grünstreifen für die Fußgänger

Kevin Schulze, Projektleiter beim Zwar, wird konkreter. „Wir setzen alles daran, die Straßeneinengung geringfügig zu halten, sodass keine Ampel benötigt werden muss. Wenn dies dennoch der Fall sein sollte, haben wir vom Landesstraßenbauamt die Auflage bekommen, diese nicht zwischen 10 und 16 Uhr aufzustellen“, sagt er. Das heißt, die Arbeiter müssten in diesen Bereichen vor oder nach diesen Uhrzeiten arbeiten. Allerdings nicht unter Flutlicht bis in die Nacht hinein. An den Abenden sollen die Arbeiten noch bei Tageslicht beendet sein.

In Glowe waren die Bagger bereits tätig, in Juliusruh ungefähr bis zur Hälfte der Gemeinde. Das heißt, auch Fußgänger müssen in diesem Ort mit Einschränkungen leben. „In diesen Bereichen finden wir einen breiten Grünstreifen vor. Dieser wird von uns so vorbereitet, dass die Fußgänger dort auch weiterlaufen können“, sagt der Zwar-Projektleiter.

„Wir wurden nicht informiert“

Schon allein die Nachricht, dass mit halbseitigen Straßensperrungen gerechnet werden muss, lässt in den betroffenen Gemeinden den Puls ansteigen. Zumal sie nicht über diese Straßenbaumaßnahme unterrichtet wurden, wie der Glower Bürgermeister Thomas Mielke sagt. „Ich habe dazu noch nichts gehört, deshalb kann ich dazu auch nicht viel sagen. Aber wenn das so ist, ist es eine völlige Fehlplanung“, sagt er.

Sein Amtskollege Arno Vetterick aus Breege/Juliusruh ist verärgert, dass die Arbeiten inmitten der Ferienzeit stattfinden. „Die Saison hat gerade mal begonnen und wir starten hier Straßenarbeiten“, sagt der Bürgermeister. Der Breitbandausbau sei immens wichtig – und gerade von der Bevölkerung und den Gewerbetreibenden gewollt. Aber nicht um jeden Preis, die Arbeiten hätten auch nach dem Sommer beginnen können. „Und dass wir nicht darüber informiert wurden, ist ein Unding. Nicht einmal das Amt Nord-Rügen bekam eine Auskunft über die Bautätigkeiten“, so Arno Vetterick.

Feierabendverkehr ab 16 Uhr

Die Gemeinde Altenkirchen ist zwar nicht direkt betroffen, aber auch hier ist man aufgebracht über die Breitbandverlegung im Sommer, macht Bürgermeisterin Jutta Sill deutlich. Sie hätte sich eine rechtzeitige Bekanntgabe gewünscht, damit sie auch Einheimischen wie Urlaubern ebenfalls rechtzeitig Bescheid geben kann.

„So wie damals, als die B 96 gebaut wurde. Urlauber wussten schon weit vor der Ankunft, dass sie die Wittower Fähre nehmen müssen, um nicht im Stau zu stehen“, sagt sie und macht darauf aufmerksam, dass ab 16 bis 17 Uhr der Feierabendverkehr auf der Straße ist und ebenfalls die Badegäste in ihre Autos steigen, um zu ihren Unterkünften zu fahren. „Wenn dann noch eine Ampel den Verkehr regelt, könnte es Verkehrsprobleme geben“, sagt sie.

Von Mathias Otto