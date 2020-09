Greifswald/Kiel

Der Fusionsvertrag zur Bildung der Nordkirche wurde 2011 unterzeichnet. Damals wurde auch die Zukunft der bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Partner klar geregelt. Hauptstandort eines Landeskirchlichen Archivs wird Kiel, für die Mecklenburger gibt es eine Zweigstelle in Schwerin und für die Pommern eine in Greifswald.

Die Leitung der Nordkirche hat Ende August diese Festlegung neu interpretiert. In Greifswald soll es nur noch eine Möglichkeit geben, zuvor bestellte Akten einzusehen. Damit wird ein seit fünf Jahren bestehender Zustand festgeschrieben. Ende 2014 wurden die Akten wegen Schimmelbefalls aus dem Keller der Greifswalder Bischofsvilla abtransportiert und zunächst nach Mesekenhagen gebracht. Künftig werden die pommerschen Akten in Schwerin verwahrt. Die Kirchenleitung, in der mit Regionalbischof Tilman Jeremias nur eine Person mit Wohnsitz in Vorpommern vertreten ist, begründet die Entscheidung mit nötigen Einsparungen wegen geringerer Steuereinnahmen aufgrund der Coronakrise.

Archivzentrum in Greifswald nun ohne Kirche

Mit der Entscheidung der Nordkirche wird der 2019 gefasste Beschluss für ein gemeinsames Archivzentrum mit Greifswald und dem Land in der Universitätsstadt gekippt. Dagegen formiert sich in Pommern breiter Protest. Von einer Marginalisierung Pommerns in der Nordkirche, von Wortbruch ist die Rede. Die Historische Kommission für Pommern, die Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst, die Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte, der Städte- und Gemeindetag Pommern und der Pommersche Greif, Verein für pommersche Orts- und Familienforschung, haben offene Briefe an Landesbischöfin Christina Kühnbaum-Schmidt und die Synode geschrieben.

Schloss Ludwigsburg wäre Alternative

Auch Historiker und Archivare aus Polen und Schweden zeigen sich enttäuscht vom Beschluss der Kirchenleitung. Das Ziel des Protestes ist eine Revision des Beschlusses der Kirchenleitung. Der frühere pommersche Konsistorialpräsident Hans-Martin Harder rät, über finanziell günstigere Bedingungen im Archivzentrum zu verhandeln. Auch könnten andere Varianten wie ein Umzug der Akten in das alte Greifswalder Stadtarchiv in der Arndtstraße oder die Verbindung mit dem Archiv des Pommerschen Kirchenkreises erwogen werden. Eine weitere Idee wäre die Verbindung mit Schloss Ludwigsburg. „Wenn die Nordkirche hier vorstellig würde, wäre der Weg für ein Zentrum pommerscher Kultur und Geschichte wesentlich befördert.“

Schwund von Kulturgut auf allen Ebenen

Das „kirchliche Archivwesen vor Ort in Vorpommern“ werde durch den Kirchenleitungsbeschluss endgültig in Frage gestellt, meint der Pommersche Greif. Pfarrarchive und -bibliotheken konnten bereits in den vergangenen Jahrzehnten kaum gepflegt werden. Gerade erst sei die wertvolle Bibliothek von St. Petri in Altentreptow nach Neubrandenburg gebracht worden, weil die dortige Kirchengemeinde sich nicht mehr in der Lage sah, diese sachgerecht zu lagern und zu betreuen. Es gebe auf mehreren Ebenen einen Schwund von kirchlichem Kulturgut aus Vorpommern.

Von eob