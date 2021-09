Brennstart für Rügens „Königsweg“ in Stralsund: „Weiterer Meilenstein“

Stralsund

Auf diesen Knopfdruck hat der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht lange warten müssen. Mit einer Fingerbewegung startete er den Brennstart der ersten Teile für den „Königsweg“ in der großen Halle des Stralsunder Unternehmens Ostseestaal. Bereits in einem Jahr sollen die ersten Besucher beim Gang über die neue Aussichtsplattform auf den Königsstuhl schauen können.

Vom Papier in die Werkhalle

„Es war kein einfacher Weg. Jetzt wird es wirklich etwas Handfestes, sodass man sieht, was mal eine Brücke oder eine Plattform wird. Lange haben wir daran gearbeitet, dass dies nun mit einem kleinen Knopfdruck Wirklichkeit wird“, sagte Frank Kracht. „Mich macht stolz, dass wir Firmen in unserer Region haben, in denen kluge Köpfe Innovationen zum Tragen bringen und die Machbarkeit auf dem Papier mit solchen Technologien umsetzen und die weltweit mit derartigen Projekten für Aufsehen sorgen und nun auch für uns tätig sind.“ 

Der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht drückt den Startknopf für den Brennvorgang. Quelle: Stefan Sauer

„Es ist ein schönes Gefühl, dass nun anfassbar wird, was wir seit Jahren vorangetrieben haben. Jetzt ist das erste Stück von dem zu sehen, was man lange immer nur als Bild im Kopf hatte“, sagt auch Mark Ehlers, Geschäftsführer Nationalparkzentrum Königsstuhl, über den Start. „Zugleich ist es eine Freude, zu sehen, dass dies in unserer Region entsteht. Wir fühlen uns gut dabei, es hier wachsen zu lassen“, so Ehlers.

Kooperation regionaler Unternehmen

Den Zuschlag für die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne gab die Stadt Sassnitz an das Rügener Unternehmen FLZ Stahl- und Metallbau Lauterbach, das sich für die Fertigung der Stahlkonstruktion mit dem Stralsunder Unternehmen Ostseestaal einen fachkundigen Partner an die Seite holte. „Das Bündeln leistungsstarker und innovativer Kräfte erhöht maßgeblich die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft“, ist FLZ-Geschäftsführer Martin Hurtienne ist überzeugt. „Mit Ostseestaal setzen wir auf einen bewährten Partner.“

„Wir arbeiten bereits langjährig mit FLZ Stahl- und Metallbau Lauterbach zusammen und freuen uns, ein weiteres Projekt gemeinsam realisieren zu können“, sagte Dr. Thomas Kühmstedt, Technischer Direktor bei Ostseestaal. „Das Zusammenspiel einheimischer Firmen zahlt sich aus, um solch ambitionierte Bauvorhaben wie die Aussichtsplattform realisieren zu können.“

„Königsweg“ als weiteres Prestigeobjekt

Beide Unternehmen haben sich mit herausragenden Projekten über die Region hinaus einen Namen gemacht. So hat FLZ bereits an der Fassade des Ozeaneums Spuren hinterlassen und war an der Sanierung des Neuen Museums und der Neuen Nationalgalerie in Berlin beteiligt. Ostseestaal hatte zuletzt Anteil am Deutschen Brückenbaupreis 2020 für den Trumpf-Steg in Ditzingen und zählt auch neben dem Ozeaneum den Porsche-Pavillon in Wolfsburg und das Kirchendach von Hainburg (Österreich) zu seinen Referenzobjekten.

In der Ostseestaal GmbH in Stralsund ist am Donnerstag (30.09.21), der erste Brennschnitt für Bauelemente der Stahlkonstruktion "Königsweg" für Rügens berühmten Kreidefelsen, den Königsstuhl, erfolgt. Quelle: Stefan Sauer

„Für Ostseestaal ist der ’Königsweg’ ein weiterer Meilenstein im Geschäftsbereich Architektur und eine innovative, höchst anspruchsvolle Brückenkonstruktion“, betonte Michael Schultze, Business Unit Manager bei Ostseestaal. Gut die Hälfte des Auftragsvolumens des Unternehmens kommt aus dem Ausland. „Es ist aber wichtig, dass wir die lokale Industrie im Auge behalten“, meint Ostseestaal-Geschäftsführer Bert Doldersum.

„Dieses Projekt ist fantastisch, gut für die Region und deren Wirtschaft und muss marketingtechnisch genutzt werden“, so Doldersum. Hier stimmt er mit dem FLZ-Geschäftsführer überein. „Der Königsstuhl ist eine Marke für Rügen und für Vorpommern. Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt umsetzen können“, so Martin Hurtienne.

7,6 Millionen Euro für Rügens neues Wahrzeichen

Vor über einem Jahrzehnt begannen die Diskussionen, wie der Königsstuhl vor einer beschleunigten Erosion durch den alljährlichen Besucherandrang geschützt werden kann. Am Ende stand das Vorhaben, mit der Konstruktion „Königsweg“ die alte Aussichtsplattform zu ersetzen. Von einem standsicheren Hochplateau in der Nähe des Besucherzentrums führt ein freischwebender Rundgang in Schlaufenform die Besucher dann über das Königsgrab hinweg und ermöglicht eine einmalige Sicht auf Ostsee, Königsstuhl, Victoria und auch die Kliffhangwälder. Der „Königsweg“ erhöht außerdem die Sicherheit für die bis zu 1100 Gäste, die sich hier dann gleichzeitig aufhalten können.

Willi Raatz (17), Fertigungsmechaniker-Azubi im 2. Ausbildungsjahr bei Ostseestaal, überreichte den Königsweg im Miniatur-Format. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Mit 7,6 Millionen Euro wurden die Kosten für Rügens neues Wahrzeichen beziffert, von denen 7,2 Millionen Euro das Land übernimmt. Bereits Ende des Jahres können erste Lieferungen der Stahlkonstruktion erwartet werden. Dann wird auch die alte Plattform zurückgebaut und der Abspannmast errichtet.

Die Zahlen zum Königsweg Länge gesamte Konstruktion: 90 Meter Länge des begehbaren Rundwegs: 185 Meter Breite der Ellipse: 19 Meter Breite Rundweg auf der Konstruktion: 2,50 Meter (3,50 Meter vordere Spitze) Höhe des Abspannmastes: ca. 42 Meter Gründungstiefe (Bohrpfähle): 48 Meter

Im März soll bereits mit der Montage der Seilkonstruktionen begonnen werden und im Mai die Endmontage des Königswegs erfolgen, sodass der „Königsweg“ im Sommer begehbar ist. Den Aufbau können Besucher im Internet auf der Seite www.koenigsstuhl.koenigsweg.com verfolgen.

Von Wenke Büssow-Krämer