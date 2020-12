Sassnitz/Schwerin

Die britischen Fischer toben, in Mecklenburg-Vorpommern sorgt der in letzter Minute abgeschlossene Brexit-Deal für Erleichterung in der Fischerei-Branche. Die befürchtete komplette Schließung der britischen Gewässer für Fischer aus EU-Staaten ist mit dem ausgehandelten Deal abgewendet und verschafft dem EuroBaltic-Fischwerk in Sassnitz eine Atempause. „Wir werden Quoten verlieren“, sagte der Geschäftsführer des Fischwerks, Uwe Richter. „Wir hoffen aber, dass wir trotz der Quotenkürzung in den kommenden fünf Jahren die Fangmengen nach EuroBaltic geliefert bekommen, um die Produktion im Werk aufrecht erhalten zu können.“

Fischerei härtester Streitpunkt

Uwe Richter, Geschäftsführer des EuroBaltic-Fischwerks. Quelle: Christian Rödel

Rund 80 Prozent des im Sassnitzer Fischwerks verarbeiteten Herings stammen aus britischen Nordsee-Gewässern. Ein Brexit ohne Abkommen hätte den Betrieb in existenzielle Nöte gestürzt. Aber nicht nur die Unsicherheiten um den Nordsee-Hering belasten das Werk. Im kommenden Jahr stehen der deutschen Ostseefischerei insgesamt nur knapp 800 Tonnen Hering Fangmenge zu. Bei einer Gesamtverarbeitungsmenge von 50 000 Tonnen im Fischwerk wären das nicht einmal zwei Prozent.

Die Fischerei war bis zuletzt einer der härtesten Streitpunkte in den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. Vereinbart wurde letztlich, dass die EU in einer Übergangsphase von fünfeinhalb Jahren schrittweise auf 25 Prozent ihrer bisherigen Fangquote in britischen Gewässern verzichtet, gemessen am Wert des Fischs. Damit sind die Fischarten unterschiedlich stark von Kürzungen betroffen. „Für den Hering gehen wir von einer zweistelligen Quotenkürzung aus“, so Richter.

„Langfristige Planungen nicht mehr möglich“

Als problematisch wertet der Betriebschef, dass Regelungen nur über einen begrenzten Zeitraum getroffen wurden. „Langfristige Planungen sind mit dem Ergebnis des Abkommens für das Werk nicht mehr möglich“, so der Werkschef. Ab Juni 2026 sollen die Quoten dann jährlich verhandelt werden.

Und das könnte noch für ordentlichen Streit sorgen. Der Rostocker Fischereibiologe Christopher Zimmermann geht davon aus, dass sich die Berechnungen nach der Übergangsfrist deutlich verkomplizieren. „Die Jungfische sitzen in deutschen und dänischen Gewässern, die erwachsenen Heringe in der britischen Zone.“ Wie man das gegeneinander rechnet, sei unklar. Dennoch bezeichnet Zimmermann, Direktor des Thünen-Instituts für Ostseefischerei, den Brexit-Deal aus deutscher Sicht als gutes Ergebnis. Das Fischwerk, das insgesamt 230 Mitarbeiter beschäftigt und zu den größten europäischen Fischverarbeitungszentren gehört, habe jetzt fünf Jahre Zeit, sich auf die veränderten Bedingungen einzustellen.

Sprotte statt Hering

In Sassnitz denkt man bereits über Alternativen nach, um sich aus der großen Abhängigkeit des Herings zu lösen. Die Verarbeitung von Ostseehering lohnt sich bei Fangquoten, die sich auf einem historischen Tiefstand bewegen, kaum noch. „Wir werden versuchen, Sprott zu verarbeiten, der aus der Nordsee und der östlichen Ostsee kommt“, so Richter. Welche Mengen man verarbeiten wird, kann das Unternehmen noch nicht sagen. Das hänge von den Verhandlungen ab, so Richter. Ob die Sprotte den Ausfall des Ostseeherings und die Rückgänge beim Nordseehering kompensieren kann, ist offen.

Erhebliche Kürzungen bei Makrele

Besonders betroffen vom Brexit sind die drei Rostocker Schwarmfisch-Trawler der Doggerbank Seefischerei GmbH. Das Unternehmen gehört ebenso wie das Fischwerk zur niederländischen Parlevliet & van der Plas-Gruppe. Richter rechnet bei der Makrele, die ebenso hauptsächlich in britischen Gewässern gefangen wird und zu den gut bezahlten Arten gehört, mit Kürzungen von bis zu 30 Prozent. „Die Makrelenfischerei ist eines unserer Hauptfelder. Da schlägt natürlich eine solche Kürzung deutlich ins Kontor.“

„Grundsätzlich ein guter Deal“

Bei allen Problemen ist das Abkommen – so der Fischereibiologe Zimmermann – für die deutsche Fischereiwirtschaft grundsätzlich ein guter Deal, weil Deutschland der Marktzugang zu Großbritannien erhalten bleibt. Deutschland habe einen deutlichen Handelsüberschuss mit Fischwaren nach Großbritannien, so Zimmermann. Das liege vor allem an den starken Fischverarbeitungskapazitäten in Deutschland mit den drei weltweit größten Fischstäbchenwerken. In den Werken werde Alaska Pollack (Seelachs) verarbeitet, der aus nordpazifischen Gewässern komme und nach der Verarbeitung zu einem nicht unerheblichen Teil nach Großbritannien exportiert werde.

Die Briten verfügen zudem derzeit weder über die Kapazität, den zusätzlichen Fisch zu fangen, noch zu verarbeiten. „Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass britische Fänger künftig ihren Fisch in Sassnitz anlanden, um ihn dort zu verarbeiten lassen“, so Zimmermann. „Das wird letztendlich eine Frage des Preises sein.“ Aus Sicht der Fischer in Mecklenburg-Vorpommern sei es wichtig, dass die Verarbeitungsstrukturen in Sassnitz langfristig erhalten bleiben.

Von Martina Rathke