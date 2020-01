Brückenhaus für Binzer Seebrücke?

Binz

Soll die 370 Meter lange Binzer Seebrücke erweitert werden und ein Brückenhaus wie einst erhalten? Über einen möglichen Ausbau des Seesteges diskutierten die Mitglieder des Betriebsausschusses Kurverwaltung auf ihrer jüngsten Sitzung. Ob die Gemeinde die Idee weiter verfolgen will oder zu den Akten legt, wollte Ausschussmitglied und Gemeindevertretervorsteher Mario Kursowski wissen.

Fördermittelbindefrist läuft aus

Die Überlegung, die Seebrücke soweit zu verlängern, dass auch Fährschiffe anlegen können sowie Gebäudeteile für Gastronomie und Läden zu errichten nach dem Vorbild des Heringsdorfes Seesteges auf Usedom, gab es schon vor vielen Jahren. Aktuell wird sie nun wieder vor dem Hintergrund, dass nach 25 Jahren die Fördermittelbindefrist auslaufe, erinnerte Dr. Manuela Tomschin. „Wir wollen, dass das Thema generell mal diskutiert wird.“

Prora hat Priorität

Da es aus städtebaulicher Sicht ein klassisches Thema für den Bauausschuss sei, sollte dies auch zuerst in diesem Gremium behandelt werden, befand Kurdirektor Kai Gardeja. Er betonte gleichzeitig, dass Prora mit einem maritimen Lückenschluss Priorität habe. In dem Binzer Ortsteil soll ein Zentrum mit touristischer Erlebnisqualität geschaffen werden. Dazu entwickelt die Gemeinde derzeit ein Leitbild. Demnach könnten zwischen den Blöcken III und IV eine Seebrücke, Kunstobjekte, Interaktionsangebote im Wald und digitale Erlebniswelten künftige Anziehungspunkte für Gäste und Insulaner werden.

Aufbauten auf der Binzer Seebrücke bereiten Ulf Dohrmann Bauchschmerzen. Er befürchtet, dass dadurch die Sichtachse vom Fischerstrand in Richtung Sassnitz beeinträchtigt werden könnte, ebenso der Blick von der Hauptstraße aufs Meer. Mario Kurowski sieht es ähnlich. „Wir verbauen uns die Kulisse.“ In Sellin mit seinem Kliff wäre die Situation eine völlig andere, weil man dort oberhalb stehe und über das Brückengebäude hinwegsehen könne.

Derzeit „Luxusdebatte“ in Binz

Wenn überhaupt, müsste der Steg so lang sein, dass Kreuzfahrtschiffe anlegen könnten, findet Ulf Dohrmann. Es sei derzeit aber eine „Luxusdebatte“. „Wir reden hier über Millionen-Investitionen, sind aber nicht einmal in der Lage, die Begrünung der Hauptstraße auf den Weg zu bringen, was im Gemeinderat aus Kostengründen abgelehnt wurde.“ Auch gebe es momentan keinen potenziellen Investor mit entsprechenden Plänen für die Seebrücke.

Die Binzer Seebrücke von 1994 ist die mittlerweile dritte ihrer Art in Binz, die erste wurde 1902 errichtet und war 560 Meter lang. An ihr konnten größere Schiffe anlegen, sodass die Badegäste nicht mehr ausgebootet und an Land gebracht werden mussten. Auf dem Brückenkopf gab es ein Restaurant. 1904 zerschmetterte eine Sturmflut den Meeressteg. Zwei Jahre später wurde eine neue Brücke gebaut, die im Jahr 1942 durch Eisgang zerstört wurde.

Grundsanierung im Haus des Gastes fertig

Auf der Sitzung des Betriebsausschusses informierte der Kurdirektor auch über laufende Infrastrukturprojekte des Kommunalen Eigenbetriebes Kurverwaltung. So seien die Sanierungsarbeiten im Haus des Gastes an Dach, Fenstern und Heizung weitgehend fertig. Abgeschlossen werden konnten auch die Neupflanzungen im Park der Sinne und am Schmachter See. Im Kurpark sind die Bäume beschnitten und neue Pflanzen in die Erde gebracht worden. Der begonnene Wegebau im Kurpark wird weiter fortgesetzt. Fertiggestellt ist der barrierefreie Ausbau des Kleinbahnhofes, der Bau der Toilettenanlage am Schmachter See soll im März beendet werden, so Gardeja. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Sanierung der öffentlichen WCs in Binz und Prora sowie für den Neubau eines Toilettengebäudes am Strandaufgang 23 (Hotel am Meer/Jugendherberge).

Strandabgänge bis Mai neu hergerichtet

Bis zum Mai sollen die Strandabgänge in Prora am Block II, in Mukran Höhe Feuersteinfelder sowie an der Jugendherberge an Block V neu hergerichtet werden. Mit Hochdruck werde auch daran gearbeitet, dass die Seebrücke bis zum Frühsommer eine moderne Beleuchtung erhält, so Gardeja.

Lesen Sie auch:

Das große Seebrückenunglück

Seebrücken an der Ostseeküste werden für Gemeinden teuer

Binz: Neue Promenade, Strandtoiletten, Rettungstürme

Neues Leitbild für Prora: Meeresorgel und Seebrücke sollen Touristen begeistern

Von Gerit Herold