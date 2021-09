Sagard

Sie war einst das Schmuckstück von Sagard, das touristische Herz der Insel. Daran erinnern in der Brunnenaue heute noch ein paar verwitterte Tafeln und der Rest eines Pavillon-Nachbaus. Der einstige Kurpark des Ortes ist, vorsichtig ausgedrückt, nicht im allerbesten Zustand. Die Anlage wirkt vernachlässigt. Dabei hatte die Gemeinde gerade erst ordentlich zugepackt. Die Spuren der Aktion sind deutlich sichtbar. An mehreren Stellen stehen nur noch die Stümpfe von offenbar einst großen Bäumen.

Dieser plötzliche Aktionismus kam nicht bei allen gut an: Dass noch in der Brutsaison der Vögel Bäume abgesägt würden, sei ein Unding, beklagte sich eine Sagarderin, die sich namentlich in der Zeitung nicht zu erkennen geben möchte. Dass man sich um die Brunnenaue kümmere, sei ja von der Sache her gut. Aber der Eingriff ging ihrer Meinung nach zu weit. „Ich bin keine fanatische Umweltschützerin, aber die grüne Lunge des Ortes muss erhalten bleiben!“, findet sie.

Das werde sie auch, versichern Amt, Gemeinde und Kirchengemeinde. Letztere ist Eigentümerin der Fläche auf der einstigen Pfarrkoppel, auf der der Sagarder Pfarrer Heinrich Christoph von Willich und sein Stiefbruder, der Arzt Moritz Ullrich von Willich, Ende des 18. Jahrhunderts die Einrichtung des Parks initiierten.

Im Jahr 2007 schloss die Kirchengemeinde mit der Kommune Sagard einen Pachtvertrag für 30 Jahre ab. Die Gemeinde ließ das Areal neu gestalten und kümmert sich seitdem offenbar mehr schlecht als recht um die Unterhaltung der Anlage. Vieles, wie Bänke, Spielgeräte oder Wege, wirkt mittlerweile arg lädiert oder wurde völlig entfernt, wie zum Beispiel die Papierkörbe.

Neue Bäume werden gepflanzt

Ganz vergessen ist die Brunnenaue denn aber doch nicht. Mit dem Pachtvertrag hatte sich die Gemeinde seinerzeit auch verpflichtet, dass sie die Wege instand hält und um Ordnung und Sicherheit kümmert. Am 9. April dieses Jahres habe es einen Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Amtes Nord-Rügen, des Bauhofs der Gemeinde und der Unteren Naturschutzbehörde gegeben, sagt die Leitende Verwaltungsbeamtin Nord-Rügens, Gabriela von der Aa.

Dabei habe man die Bäume an öffentlichen Wegen inspiziert – und sei auch durch die Brunnenaue gegangen. „Dabei wurde festgestellt, dass einige Bäume abgestorben waren, Pilzbefall aufwiesen oder mittlerweile extrem schief standen.“ Noch im selben Monat habe die Untere Naturschutzbehörde die Genehmigung zur Fällung der betreffenden Bäume erteilt. Anfang Juni sei der Auftrag dann erteilt worden – allerdings mit der Auflage, im Herbst Bäume nachzupflanzen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die dürfen auch nicht irgendwo in den Wald oder an eine andere Stelle gesetzt werden. Man habe sich ausdrücklich darauf verständigt, dass die Jungbäume im Bereich der Brunnenaue zu pflanzen sind. Dabei soll es sich um einheimische Laubbäume handeln, konkret um vier Buchen.

Subbotniks fielen wegen Corona aus

Dass es nicht dabei bleibt und die Kommune die Brunnenaue nicht noch weiter aus den Augen verliert, hofft Gerd Lippert. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Gemeindekirchenrats in Sagard. Die Gemeindearbeiter mühten sich zwar redlich, alles einigermaßen in Schuss zu halten. Aber insgesamt sei das Areal mit seinen Quellen nicht im besten Zustand.

Lippert wünscht sich vonseiten der Kommune ein stärkeres Engagement für den Park. Das habe in den zurückliegenden Monaten etwas nachgelassen, gesteht Tom Zimpel. Er ist Vorsitzender des Bauausschusses in der Gemeinde. „Wir hatten bislang jährlich einen Subbotnik organisiert. Da haben 30 bis 50 Einwohner in der Brunnenaue Klarschiff gemacht.“ Wegen der Corona-Pandemie seien diese Arbeitseinsätze in jüngster Vergangenheit ausgefallen. Größere Investitionen zur Herrichtung des Areals seien aktuell nicht geplant. „Aber wir müssen uns des Themas auf jeden Fall annehmen“, verspricht er.

Von Maik Trettin