Sassnitz/Binz

Mit einer gehissten Flagge wollen die beiden Bürgermeister Frank Kracht (Sassnitz) und Karsten Schneider (Binz) gemeinsam ein Zeichen für den Frieden setzen. Am „Flaggentag“, am 8. Juli 1996, veröffentlichte der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein bemerkenswertes Rechtsgutachten. Der Gerichtshof stellte fest, dass die Androhung des Einsatzes und der Einsatz von Atomwaffen generell gegen das Völkerrecht verstoßen.

Um an dieses wegweisende Gutachten zu erinnern, führte die Landeshauptstadt Hannover als Vizepräsidentin der „Mayors for Peace“ vor genau 10 Jahren den sogenannten Flaggentag in Deutschland ein. Mittlerweile beteiligen sich deutschlandweit immer mehr Städte an der Aktion, rund 400 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen zeigen am 8. Juli Flagge gegen Atomwaffen.

Atomwaffenverbotsvertrag: Deutschland soll beitreten!

Seit 2005 ist die Stadt Sassnitz Mitglied bei Mayors for Peace und das Ostseebad Binz ist im Februar 2017 beigetreten. In diesem Jahr steht der im Januar in Kraft getretene Atomwaffenverbotsvertrag im Fokus des Flaggentages. Die Atommächte haben den Vertrag nicht unterzeichnet und auch Deutschland ist dem Verbotsvertrag bislang nicht beigetreten.

Weltweit appellieren die Mayors for Peace daher an ihre jeweiligen Staaten, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen, so auch in Deutschland an diesem Flaggentag.Die beiden hauptamtlichen Bürgermeister Karsten Schneider aus Binz und Frank Kracht aus Sassnitz betonen:„Noch immer ist unsere Zukunft bedroht von Atomwaffen, auch auf deutschen Boden. Daher zeigen wir heute Flagge gegen diese grausamen Massenvernichtungswaffen. Diese Bedrohung muss ein Ende finden. Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt.“ Die Stadtvertretung Sassnitz hat bereits 2007 beschlossen, der Erklärung der Weltkonferenz der Bürgermeister für den Frieden „Städte sind keine Angriffsziele“ beizutreten.

Von oz