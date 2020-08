Mukran

Ein Hafen steht in der Regel für Freiheit und Weltoffenheit. So mancher wurde und wird aber so von seiner Umgebung abgeschottet, dass jede Menge Raum für Gerüchte und Spekulationen bleibt. Als der Hamburger Journalist Wolfgang Klietz Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal den Hafen in Mukran sah, war er beeindruckt von dieser Anlage. Noch heute ist er fasziniert von den Dimensionen, der für damalige Verhältnisse modernen und aufwendigen Technik und von der Geschichte des Fährhafens.

Zusammen mit seinen Kollegen Daniel und Jürgen Ast hat er für die ARD-Reihe „Geheimnisvolle Orte“ recherchiert. Die Interviews, die er mit Zeitzeugen führte, sind jetzt als Buch bei der Edition Pommern unter dem Titel „ Mukran – Honeckers Superhafen“ (ISBN 978-3-939680-58-1) erschienen.

Die größten Schiffsneubauten der DDR

Superlative hatte Mukran einige zu bieten. Es sei das größte Projekt gewesen, das das Verkehrsministerium der DDR jemals geplant hatte, sagt beispielsweise die Historikerin Franziska Cammin. Die Tochter eines Seemanns hat sich mit der Geschichte der Seefahrt in der DDR und der Deutschen Seerederei beschäftigt. Zwei Milliarden Mark habe das Vorhaben gekostet, das in gewisser Weise auch ein Prestigeobjekt für das Land gewesen sei.

Für den Fährverkehr zwischen Mukran und Klaipeda entstanden auf der Wismarer Mathias-Thesen-Werft die größten Schiffe, die in der DDR je gebaut wurden. 190 Meter lang, passten auf die Eisenbahnfähren 103 sowjetische Breitspurwaggons. Heiko Herzig, der als Obersteward auf der „ Mukran“ arbeitete, erinnert sich in einem Gespräch mit Klietz an seine erste Begegnung mit dem Schiff. Selbst gestandene Kollegen seien aufgeregt gewesen, als sie zum ersten Mal einen Fuß auf den „Riesenpott“ setzten.

3500 Menschen arbeiteten auf der Riesen-Baustelle Mukran. Quelle: Sammlung Dobbert/Unger

Polen war gegen den Hafenbau

3500 Menschen arbeiteten auf der Baustelle in der Prorer Wiek. Dabei wurden nicht nur ein Tiefwasserhafen angelegt und kilometerlange Gleisanlagen verlegt. In Bergen, Sagard und Sassnitz entstanden auch Wohnungen für die rund 2000 Beschäftigten des Hafens. Ein Projekt in dieser Größenordnung wurde zwar vom Staatsratsvorsitzenden persönlich abgesegnet, wie sich der Projektleiter Lutz Langenhan erinnert.

Erich Honecker war aber nie auf der Baustelle und hat auch den Hafen nicht eingeweiht. Insofern erscheint der Titel des Buches etwas marktschreierisch, wenngleich die Entscheidungen zum Hafenbau natürlich auf „höchster Ebene“ getroffen wurden und in die Ära Honecker fielen. Er soll das Projekt aufgrund seiner Größe und der finanziellen Risiken noch nicht einmal gemocht haben, munkelte man seinerzeit. Außerdem habe er mit einem Besuch auf der Baustelle die Beziehungen zu den Polen nicht zusätzlich belasten wollen. Die waren gegen den Hafenbau, weil der Warentransport zwischen der DDR und der UdSSR unter Umgehung der Volksrepublik abgewickelt werden konnte. Der gingen dadurch Transiteinnahmen verloren.

Mukraner Arbeiter bauten Sassnitzer Kurpromenade

„Die polnischen Eisenbahnanlagen waren nicht die besten“, erinnert sich Projektleiter Langenhan. „Die ganzen Exporte und Importe dauerten fürchterlich lange.“ Außerdem erhöhten die Polen immer wieder die Trassenpreise und forderten als Bezahlung die in der DDR knappen Konsumgüter.

Er kann sich noch daran erinnern, wie es in Mukran vor dem ersten Spatenstich aussah: Strand, eine Fischerhütte, Acker und ein paar Häuser. Als Ausgleich für den verloren gegangenen Strand baute man der Stadt Sassnitz die heutige Kurpromenade. Um die Arbeiter, die den Hafen errichteten, unterzubringen, wurden ganze Ferienheime angemietet. Sie mussten von dort zur Baustelle gebracht und versorgt werden. In den Spitzenzeiten seien 5000 Brötchen am Tag geschmiert worden.

Lutz Langenhan erzählt, dass aus der Sowjetunion unter anderem Holz für die Papierherstellung und chemische Produkte importiert wurden. Die DDR exportierte über Mukran unter anderem Kinderwagen aus Zeitz. 10 000 Stück seien es in einem Jahr gewesen. Auch über mögliche Atommülltransporte wurde spekuliert. Die gingen normalerweise über die Tschechoslowakei in die UdSSR. Weil die Tschechen und Slowaken das nicht mehr wollten, suchte man einen anderen Weg. Doch auch die Litauer waren wohl nicht begeistert, und so nahm man von den Plänen Abstand.

Kaum militärische Güter transportiert

Mukran war eines der wichtigsten Verkehrsdrehkreuze der DDR. Wolfhard Noack, der damalige Präsident der Reichsbahndirektion Greifswald, nennt die Rügener Anlage in einem Atemzug mit dem Rostocker Überseehafen und dem Flughafen Schönefeld. „Es waren immerhin die modernsten Fährschiffe, die damals auf der Welt fuhren. Und wir hatten einen supermodernen Hafen“, sagt auch der damalige Hauptdispatcher Peter Klemm.

Klietz stellt wiederholt die Frage nach der militärischen Bedeutung. Wolfhard Noack zitiert aus der Statistik: 1989, in einem der wirtschaftlich besten Jahre, seien lediglich sieben Prozent der Ladung reine Militärgüter gewesen.

Der Buchautor und Journalist Wolfgang Klietz. Quelle: Wolfgang Klietz/Archiv

Keine Drehgenehmigung für ARD-Beitrag

Der Hafen Mukran hat den Hamburger Autor schon beim ersten Besuch in seinen Bann gezogen. Wolfgang Klietz hatte Anfang der 90er Jahre eine Hilfslieferung für Litauen organisiert und einen Transportweg gesucht. Dabei erfuhr er zum ersten Mal von der Fährverbindung zwischen Mukran und Klaipeda. Er erinnert sich noch genau an den Moment, als er nach einer langen Nachtfahrt am frühen Morgen das erste Mal den Hafen sah, dieses „Riesen-Ding“. Der Sohn eines Eisenbahners war neugierig geworden und schwer beeindruckt von den Breitspuranlagen und der Art, wie die zwei Decks der Fähren über die Rampen be- und entladen wurden.

Mit vielen Zeitzeugen ist er ins Gespräch gekommen, auch mit dem damaligen Hafenchef in Klaipeda. Die Kontakte fand Klietz auf ganz unterschiedlichen Wegen. Im Internet findet man Interessengruppen, in denen sich „Ehemalige“ austauschen.

Eine völlige Enttäuschung war für den Journalisten aber die Fährhafen Sassnitz GmbH. Von dort gab es keinerlei Unterstützung, noch nicht einmal eine Drehgenehmigung für den ARD-Beitrag. Man wolle nach vorn schauen und nicht zurück, hieß es auf Anfrage des Autors.

Von Maik Trettin