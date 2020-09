Buchensterben macht auch vor Ummanz nicht Halt

Ummanz

Das große Buchensterben macht auch vor der Insel Ummanz nicht halt. Bei einigen Bäumen können Spaziergänger nahe der Ortschaft Haide nur noch wenig Laub und abgestorbene Kronenteile erkennen. Betroffen sind vor allem die älteren Exemplare. Wegen der anhaltenden Trockenheit sind die tieferen Bodenwasserspeicher seit 2018 leer. Das heißt, rund 500 Buchen wurden auf einer Fläche von knapp zwei Hektar gefällt. In vier Tagen war die Arbeit für den Harvester-Fahrer erledigt.

„Ich habe 2009 mein Studium abgeschlossen. Uns wurde bis dahin gelehrt, dass die Buche das Allheilmittel ist. Wenn es um den Klimawandel ging, hieß es immer: ,Pflanzt die Buche’. Weil sie mit einem Minimum von 480 Millilitern Niederschlag zurechtkommt. Die Buche schafft es heute aber nicht mehr“, sagt Cornell Kuithan. Er arbeitet als Revierleiter für das Forstamt Rügen. Für ihn ist es unvorstellbar, was jetzt eingetreten ist.

Drei trockene Sommer haben gereicht, damit zum einen die Fichte in Mecklenburg-Vorpommern unter Druck gerät und nun auch die Buche. Sie verdursten schlichtweg. „Zu diesem Sterben kommt eine allgemeine Schwächung, außerdem noch Käfer- und Pilzbefall“, so der Forstexperte.

„Ein Tod auf Raten“

Nachdem der Harvester das Waldgebiet in eine große Freifläche verwandelt hatte, bleiben nur noch vereinzelte Bäume stehen, der Boden ist übersät mit Ästen, Blättern und den Stämmen. Diese Arbeit sei notwendig gewesen. Bei einem Rundgang schaute sich der Revierleiter zusammen mit einem Mitarbeiter des Forstamtes und einem Praktikanten die gerodete Fläche an, nahm einzelne Blätter in die Hand und begutachtete die Stämme.

Bucheneinschlag verringern Der überwiegende Teil der Altbuchenbestände in MV ist Teil der europäischen Schutzgebietskulisse FFH. Nach der letzten Bundeswaldinventur sind 12,5 Prozent der Landeswaldfläche Buchenwälder. Der Vorstand der Landesforstanstalt, Manfred Baum, informiert in diesem Zusammenhang: „Das Land hat eine besondere Verantwortung für den Erhaltungszustand der Buchenlebensräume, dieser Aufgabe stellt sich die Landesforst MV. Um langfristig die Stabilität und Funktionsfähigkeit der Buchenwälder zu sichern, plant die Landesforst MV den Bucheneinschlag in gefährdeten Flächen im kommenden Jahr zu verringern. Das betrifft vorrangig die Buchenaltbestände.“

„Hätten wir nichts gemacht, würden diese Bäume im nächsten Jahr mit den untersten Ästen austreiben, wären aber enorm geschwächt. Und wenn dann wieder Niederschlag fehlt, wären sie im nächsten Jahr tot. Das ist also nur noch ein Tod auf Raten“, sagt er.

Wasserspeicher noch nie so leer

Und die Fläche nahe Haide war der Bereich auf Ummanz, der von diesem Buchensterben am stärksten betroffen war. Wie andere Fachleute auch, macht Kuithan die klimatischen Veränderungen der vergangenen Jahre dafür verantwortlich. „In den beiden vergangenen Jahren hatte die Natur mit einer enormen Frühjahrstrockenheit zu kämpfen.

Auf Ummanz wurden rund 500 Buchen gefällt. Der Harvester-Fahrer benötigte dafür vier Tage. Quelle: Mathias Otto

Hinzu kamen sehr warme, lang anhaltende und trockene Sommer. Der Wasserhaushaltsspeicher ist seit der Aufzeichnung auf einen Tiefstand gefallen. Der war noch niemals so leer. Das führte zu diesem massiven Absterben“, sagt er und bezieht sich dabei auf das Dürremonitoring vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.

Zu Industrieholz verarbeitet

Im gerodeten Holz selber gibt es noch keine negativen Veränderungen hinsichtlich der Verwendung. Das heißt, das Holzstück kann noch geerntet werden. „Es ist aber de facto schon fast tot. Die haben noch ein bisschen Restsaft drin. Deshalb ist das Holz auch noch nicht entwertet und faul. Das wäre im nächsten Jahr der Fall“, sagt Cornell Kuithan.

Ein Teil des gerodeten Holzes wird nun zu Industrieholz verarbeitet. Mitteldichte Faserplatten sollen daraus entstehen. Für mehr sei das Holz nicht mehr geeignet. Nur einige wenige Stämme, die mit einem roten Punkt markiert wurden, finden später noch Verwendung als Parkett.

Nur vitale Buchen bleiben stehen

Das restliche Holz wurde auf der Fläche belassen, ebenso vereinzelte, noch vitale Buchen. Daneben stehen Birken und Eichen. „Die Birke ist ein Pioniergehölz, das auch mit kargen Umgebungen gut klarkommt. Und die Eiche kommt mit der Trockenheit noch gut zurecht. Die bleiben auf der Fläche auch als Samenbäume“, sagt er.

Weiterhin wurden gekennzeichnete Buchen belassen, die etwa Spechtlöcher oder andere besondere Strukturmerkmale für den Naturschutz aufweisen. Damit soll eine möglichst hohe Biodiversität auf der Fläche erhalten bleiben.

Aufforstung beginnt in diesem Jahr

In den nächsten Wochen ist das Forstamt damit beschäftigt, den Bereich bei Haide wieder aufzuforsten. Neue Baumarten werden gepflanzt und durch einen Wildzaun geschützt. Die Wiederaufforstung findet mit sogenannten klimatoleranten Baumarten statt. Dazu gehört der Baumhasel, die Esskastanie, die Robinie und die Pappel.

„Wir haben, dadurch dass eine Restbestockung stehen bleibt, eine unterschiedliche Höhenzonierung, also unterschiedliche Schichten, in denen sich unterschiedliche Lebensgemeinschaften ansiedeln. So kriegen wir einen klimastabilen, klimatoleranten Mischbestand aufgebaut, bei einer möglichst hohen Naturschutzleistung“, so der Revierleiter.

Von Mathias Otto