Bergen

Tausend Unterschriften wurden gegen die Sperrung des Parkplatzes am Nonnensee bereits gesammelt. Am Samstag hat sich die Bürgerinitiative nun erstmals mit einer Demonstration Gehör verschafft und ihren Unmut kundgetan. Hunderte Einwohner haben sich der Aufforderung angeschlossen.

Heide Freuck ist seit Jahren hier unterwegs. „Wir sind immer um den Nonnensee gewalkt. Das ist jetzt ungünstig. Nun gehen wir um den Rugard“, sagt die Rügenerin. Damit steht sie nicht allein da. „Seit der Kindheit ist es unsere Laufstrecke“, sagt auch Gesine Jahn. „Ich empfinde mit vielen Bergenern, dass es eine Schande ist, dass hier dichtgemacht wurde.“ Einzelne Stadtvertreter und auch Privatpersonen haben in der Vergangenheit versucht, gegen die Schließung des Parkplatzes zu kämpfen, die vom Straßenbauamt Stralsund veranlasst wurde. Inzwischen hat Ada Gil um die tausend Unterschriften gesammelt und aus den Einzelkämpfern hat sich eine Bürgerinitiative gebildet.

Thomas Naulin (v.l.), Hans Kumschlies, Christian Zorn und Bianca Pahnke haben die Veranstaltung vorbereitet. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Altbewährtes soll erhalten bleiben

„Einzeln zu kämpfen birgt keine Kraft“, meint Hartmut Zahn. „Nun haben sich Bürger aller Schichten zusammengefunden, egal welcher Parteizugehörigkeit. Wir wollen nur unseren Parkplatz wieder. Er ist das Tor zum Naturschutzpark. Oft kommen die Leute auch einfach nach ihrem Einkauf nebenan hier zum Spaziergang her“, sagt der Bergener. Der Zugang wird nun erschwert. „Für Behinderte, Ältere oder mit Kinderwagen ist es beschwerlich. Vorher wurde der Rundweg auch von vielen Sportgruppen und Behindertengruppen genutzt. Die sieht man jetzt nicht mehr“, sagt Ada Gil.

Auch wenn die Stadtverwaltung zu einem Großteil die Wiedereröffnung des Parkplatzes befürworten würde, wurde bereits nach Alternativen gesucht. So wurde anfänglich mit einem Grundstück an der Gingster Chaussee geliebäugelt, auf dem ein Parkplatz hätte entstehen können. Inzwischen wird angedacht, am Stadthof einen Parkplatz zu realisieren. „Der wäre aber schwer einsehbar und für Fußgänger und Radfahrer schwierig zu erreichen“, meint Ada Gil.

Kathrin Parpat stört, dass sich niemand verantwortlich fühlt. „Die Verantwortung für die Schließung wurde hin und her geschoben. Die Stadtverwaltung sagt, es liegt am Straßenbauamt und das Straßenbauamt sagt, die Verwaltung ist schuld, weil irgendwelche Unterlagen fehlen“, so Parpat. Einen Parkplatz am Stadthof würde sie nicht nutzen wollen. „Ich möchte mein Auto nicht da oben im Wald abstellen.“ Die Organisatoren der Demonstration waren mit ihrem Auftritt zufrieden. „Es waren mehr Leute da, als wir erwartet hatten“, sagt Bianca Pahnke.

Zum ersten Mal rief die Bürgerinitiative zur Demonstration für die Wiedereröffnung des Parkplatzes am Nonnensee auf. Hunderte Einwohner folgten. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Keine Chance auf Wiedereröffnung?

Neben vielen Rednern blieb jedoch eine Stimme ungehört. „Ich hatte gehofft, dass ich auch etwas dazu sagen darf“, sagt Bergens Bürgermeisterin. Der Aufforderung zur Demonstration sei sie gern gefolgt. Aus drei Gründen, wie sie erklärt. „Erstens, wenn es Kritik gibt, muss man sich ihr stellen. Zweitens bin ich grundsätzlich auch dafür, dass der Parkplatz wieder aufgemacht wird. Drittens muss ich einiges richtigstellen“, so Anja Ratzke.

So stellt sie nochmals klar, dass der Parkplatz nicht auf Anordnung der Stadt gesperrt wurde, sondern das Straßenbauamt Stralsund dies veranlasst hat. Auch weist sie darauf hin, dass bereits seit den 90er Jahren bekannt ist, dass der Parkplatz geschlossen werden muss. „Nur wurde es versäumt, rechtzeitig nach einer Alternative zu suchen“, sagt Ratzke. Auch 2016 wurde in einer Fachausschusssitzung mit dem Straßenbauamt wiederholt darauf hingewiesen. „Die Schließung des Parkplatzes Ende 2018 war dann eine Konsequenz, die gezogen werden musste. Auf allen Ebenen wurde versucht, eine Einigung zu erzielen – in Gesprächen mit dem Minister und dem Landrat – aber am Ende gelten die Gesetze auch für Politiker“, so die Bürgermeisterin.

„Die Variante am Stadthof scheint für uns die beste und auch die schnellste Lösung zu sein. Fakt ist, alle Verhandlungen haben gezeigt, dass dieser Parkplatz nicht mehr aufgemacht werden wird. Wenn man das erkannt hat, muss man auch mal loslassen können“, meint Anja Ratzke. Ein wichtiger Punkt bedarf für sie allerdings noch einer Lösung. „Die Zuwegung für Fußgänger ist so oder so noch nicht geklärt. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir sie sicher über die Bundesstraße bekommen. Daran wird die Verwaltung in Zukunft arbeiten.“

Von Wenke Büssow-Krämer