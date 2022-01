Bürgermeister in Bergen auf Rügen: Ein lukrativer Job

Bergen

In diesem Jahr finden in Bergen auf der Insel Rügen Bürgermeisterwahlen statt. Es ist ein lukrativer Job, wie sich anhand der Besoldungstabelle ablesen lässt. Der Bürgermeister einer Stadt erhält nach Besoldungstabelle als Beamter einen monatlichen Sold inklusive einer Aufwandsentschädigung. Maßgeblich bei der Einstufung ist die Einwohnerzahl. In Bergen beträgt sie rund 13 600. Damit wäre der Bürgermeister in die Besoldungsstufe A 16 eingestuft.

Führt eine amtsangehörige Gemeinde die Geschäfte eines Amtes, tritt die Einwohnerzahl des Amtes an die Stelle der Einwohnerzahl der geschäftsführenden Gemeinde. Dies ist in Bergen der Fall. Die Einwohnerzahl beträgt rund 20 500. Somit rückt der Bürgermeister in die Besoldungsstufe B 3 auf. Laut Beamtenbesoldung MV erhält dieser monatlich 8192,20 Euro.

Voraussetzungen für die Wahl

Doch darf jeder Bürgermeister werden? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Gewählt werden darf derjenige nach Landes- und Kommunalwahlgesetz MV, der am Tag der Wahl nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat.

Alle Personen, die sich bewerben und am 15. Januar 1990 das 18. Lebensjahr bereits vollendet hatten, müssen zudem schriftlich erklären, ob sie eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik ausgeübt haben. Die Obergrenze liegt bei 60 Jahren, bei der Wiederwahl darf das 64. Lebensjahr nicht überschritten sein. Weiterhin müssen die Voraussetzungen für die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit erfüllt sein.

Unterlagen nicht älter als drei Monate

Die mit den Wahlunterlagen einzureichenden Bescheinigungen dürfen am Tag der Einreichung nicht älter als drei Monate sein. Wie der Wahlleiter Sven Trippel mitteilt, müssen Staatsangehörige der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die nicht Deutsche sind (Unionsbürger), die bei Kommunalwahlen kandidieren wollen, die für Deutsche geltenden Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllen. Sie dürfen darüber hinaus nicht in ihrem Herkunftsmitgliedstaat aufgrund einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung von der Wählbarkeit ausgeschlossen sein.

Die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl müssen nachweisen, dass sie mindestens seit dem 1. April 2022 (am Wahltag seit mindestens 37 Tagen) im Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland im Wahlgebiet ihre Hauptwohnung haben.

Stichtag: 22. Februar

Die Wahl des Bürgermeisters in Bergen findet am 8. Mai 2022 statt, eine mögliche Stichwahl am 22. Mai. Der Gemeindewahlleiter fordert zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvorschläge auf. Einzureichen sind die Unterlagen bis 22. Februar (75. Tag vor der Wahl) bis spätestens 16 Uhr bei der Wahlleitung des Amtes Bergen auf Rügen, Markt 5/6, Zimmer 405 in Bergen.

Von mo