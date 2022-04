Bürgermeisterin Anja Ratzke vor der Wahl: „Blicke auf das, was noch getan werden muss“

Bergen

ie ist die Herausforderin in diesem Bürgermeisterwahlkampf: Seit 2015 führt Anja Ratzke (parteilos) die Amtsgeschäfte in Bergen und möchte weiterhin für Stadt und Einwohner arbeiten. Sie hat noch viele Ideen für die kommenden sieben Jahre. „Ich richte nicht den Blick auf bereits abgeschlossene Dinge, sondern auf das, was noch getan werden muss“, sagt sie. Marode Straßen und Gehwege gehören dazu, ebenso das Anlegen von neuen Parkflächen in den Stadtteilen oder der Bau von barrierefreien Bushaltestellen.

Die gebürtige Berlinerin wohnt seit 2000 in Bergen, die Liebe hat sie auf die Insel verschlagen. Seit 21 Jahren ist die 47-Jährige mit ihrem Mann verheiratet und hat drei Kinder. „Ich musste damals gar nicht lange überlegen, nach Bergen zu ziehen. Die Stadt hat alles, was man zum Leben benötigt, erst recht, wenn man Kinder hat. Es gibt hier ausreichend Kitaplätze, alle Schultypen sind vertreten, hier gibt es viele Vereine, in Bergen steht das Krankenhaus. Zudem kann man in der Stadt alles fußläufig erreichen“, sagt sie.

Viel Zeit widmet sich die Bürgermeisterin in der Freizeit ihren Rosen. Wenn sie in ihren Garten gehen und ihre Pflanzen pflegen kann, schaltet sie vom Alltag ab. Aber auch dann, wenn sie an einem freien Tag am Rechner sitzt und nach Fördermittelprogrammen für die Stadt Bergen sucht. „Es gibt ständig neue Förderprogramme. Ich freue mich deshalb immer, wenn ich etwas gefunden habe, was Bergen weiterbringen kann. Ich habe noch so viele Ideen für die Stadt, die aber nur mit Fördermitteln umsetzbar sind“, so Anja Ratzke.

„Die Stadt wurde aufgewertet“

In ihrer bisherigen Amtszeit gab es Zusagen für rund 20 Millionen Euro Fördermittel, bei einer Gesamtsumme von 40 Millionen Euro. Dies wäre an erster Stelle nicht ohne die Steuerzahler möglich gewesen sowie ohne die Mehrheit in der Stadtvertretung. „Alleine kann man viele Ideen haben, die man aber alleine nicht umsetzen kann.“ Besonders stolz ist sie darauf, dass jede einzelne Bautätigkeit die Stadt aufgewertet hat. Angefangen von einer kleinen Straße, die saniert wurde, über die Sanierung und Ausstattung der Schulen sowie die Aufwertung des Nonnensees bis hin zum Bau des Sportschwimmbades. Ein Alleinstellungsmerkmal auf der Insel, wie sie sagt. Die Anfragen von anderen Gemeinden für die Nutzung des Bades würden sich häufen.

Wahl am 8. Mai Diese Frauen und Männer kandidieren in Bergen für das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters: Anja Ratzke, Raik Knüppel, Nico Gruber (alle parteilos), Bianca Pahnke (FDP), Mirko Plötz (CDU) und Kevin Zenker (Linke). Die Stadtvertretung Bergen hat beschlossen, dass am 8. Mai die Wahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters stattfinden wird. Der Tag einer eventuellen Stichwahl fällt auf den 22. Mai.

Sollte sie wiedergewählt werden, will sie weiterhin darauf achten, dass in allen Bereichen investiert wird, damit nichts vernachlässigt werde. Der Haushalt war aus ihrer Sicht bisher immer so aufgestellt, dass Bildung, Soziales, Infrastruktur, Sicherheit und Naturschutz bei den Investitionen eine Rolle gespielt haben. „Das war ein guter Weg und das wird auch mein künftiger Weg sein. Alle Haushalte waren immer ausgeglichen. Bergen ist finanziell somit gut aufgestellt“, sagt sie. Stolz ist sie darauf, dass die Stadt derzeit an zwei Schulstandorten tätig ist, um dort die Infrastruktur zu verbessern.

Anja Ratzke freut sich ebenfalls, dass in den kommenden Tagen in Bergen Süd ein Jugendklub eröffnen wird. Das Konzept dahinter: Die Jugendlichen sollen ihn mitgestalten. Es gebe zwar Grundangebote wie gemeinsames Kochen, einen kreativen Bereich oder Hausaufgabenbetreuung. Sie sollen aber ihre eigenen Ideen und Interessen einbringen und dann auch umsetzen.

Mehrere Hürden meistern

Die Bürgermeisterin musste in ihrer Amtszeit gleich mehrere Hürden meistern. Ihre Amtszeit begann 2015 mit der Flüchtlingskrise, dann folgte 2020 die Corona-Pandemie und aktuell ist es der Ukraine-Krieg. „Durch vorausschauendes Handeln und die richtigen Entscheidungen, die wir getroffen haben, sind wir insgesamt gut durch die Krisen gekommen“, sagt sie. Die Gewerbesteuereinnahmen sind stabil geblieben beziehungsweise sogar gestiegen. Die Stadt hat eine hohe Nachfrage nach Gewerbegrundstücken. Deswegen soll auch das Gewerbegebiet erweitert werden, um den Wünschen auch entsprechen zu können.

Wichtig erscheint der Bürgermeisterin, dass Einwohner ihre Wünsche und Vorstellungen für die Stadt mitteilen können. So wurde zu Beginn ihrer Amtszeit das Stadtentwicklungskonzept umgesetzt. Die Schwimmhalle war beispielsweise ein Ergebnis dieser Bürgerbeteiligung. In diesem Jahr ist für die kommende Förderperiode ein neues Stadtentwicklungskonzept umzusetzen. „Das wollen wir wieder mit breiter Bürgerbeteiligung realisieren“, so Anja Ratzke.

Wohnen, Bildung, Gesundheit

Die 47-Jährige hat viel vor, sollte sie wiedergewählt werden. Viel Kraft will sie deshalb in die drei Grundsäulen Wohnen, Bildung und Gesundheit investieren. Etwa, wenn es um sozialen Wohnungsbau oder die Ausweisung weiterer Baugebiete für Einfamilienhäuser geht.

Oder aber darum, die Schulstandorte weiterzuentwickeln. „Auch vor dem Hintergrund, dass sich Lehrer aussuchen können, wo sie unterrichten wollen. Sie wollen dort arbeiten, wo sie die besten Arbeitsbedingungen vorfinden.“ Das Schwimmbad soll zudem ein Grundstein für die Gesundheitswirtschaft sein. Ambulante Rehamaßnahmen und Gesundheitsprävention sollen eine Rolle spielen.

Von Mathias Otto