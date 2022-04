Bürgermeisterkandidat Nico Gruber: „Möchte für Gerechtigkeit sorgen“

Bergen

Nico Gruber ist 47 Jahre alt, stammt aus Bayern, lebt seit vielen Jahren auf der Insel Rügen, ist verheiratet und hat vier Kinder. Der Kaufmann, der auf eine mehr als 30-jährige Berufserfahrung zurückblicken kann und aktuell den Standort der alten Molkerei zu einem Zentrum moderner und nachhaltiger Ernährung machen möchte, hat ein großes Ziel: Er möchte der neue Bürgermeister von Bergen werden.

Um abzuschalten, spielt der Bergener aktiv Handball. „Es ist ein Teamsport, hier muss man sich viel bewegen – ein guter Ausgleich zum Beruf.“ An Bergen schätzt der Unternehmer die zentrale Lage und dass im Ort mit Schule, Kita, Musikschule und Kulturangeboten vieles möglich ist. Und dennoch fehlt dem Mann etwas, um in Bergen komplett glücklich zu werden.

„Der Kontakt zur Amtsspitze hat mir gezeigt, dass es nicht so zugeht, wie es sein sollte. Es fehlt vorbildlich gelebte Transparenz, Bürgernähe und das Quäntchen Ehrlichkeit“, sagt er. Ohne diese Attribute könne man auf lange Sicht weder die Herzen der Bürger gewinnen noch ein Vorbild für junge Menschen und Berufsanfänger sein. Es verwundert ihn nicht, dass es in den vergangenen sieben Jahren nicht gelungen ist, irgendein größeres Gewerbe in die Stadt zu holen.

„Mache keine leeren Versprechungen“

Sollte er am 8. Mai gewählt werden, würde er Bergen wieder vereinen, wie er sagt, und strittige Parteien wieder zusammenbringen. Er macht deutlich: „Ich mache keine leeren Versprechungen, keine leeren Phrasen und ich lüge nicht. Mit mir wird es auch keine Kritik vom Landesrechnungshof wegen Vetternwirtschaft und äußerst bedenklicher Zustände geben.“ Dies sei nicht gut für Bergen und deshalb zu vermeiden. Nur so wäre es möglich, dass die Stadt wieder stolze Bürger hat und das Leben im Ort wieder lebenswert ist.

Gewählt wird am 8. Mai Diese Frauen und Männer kandidieren in Bergen für das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters: Anja Ratzke, Raik Knüppel, Nico Gruber (alle parteilos), Bianca Pahnke (FDP), Mirko Plötz (CDU) und Kevin Zenker (Linke). Die Stadtvertretung Bergen hat beschlossen, dass am 8. Mai die Wahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters stattfinden wird. Der Tag einer eventuellen Stichwahl fällt auf den 22. Mai.

Der Kandidat hatte sich in den vergangenen Wochen mit vielen Bürgern unterhalten und somit erfahren können, wo der Schuh drückt. Etwa, wenn es um die Geburtenstation geht. „Eine ist schon sehr wenig, keine Geburtenstation auf Deutschlands größter Insel ist jedoch untragbar“, sagt er und verspricht: „Mit mir ist die Geburtenstation wieder für jede Geburt offen.“

Keine Freizeitbeschäftigungen

Ein weiteres Arbeitsfeld: das Ehrenamt. Bergen habe viele Unterstützer, nur würden sie nicht ausreichend wertgeschätzt. Dem Ehrenamt sei regelrecht vor den Kopf gestoßen worden. Er bringt ein Beispiel: „Vereine wurden gerade in der Corona-Zeit alleine im Regen stehen gelassen. So hat etwa der Verein La Grange nicht einen Cent Unterstützung bekommen. Vorher wurde er aber noch groß als einer der wichtigsten Kulturvereine von ganz Rügen gepriesen“, sagt er.

Als er sich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Stadtteil Rotensee an der Skateranlage unterhielt, habe er schnell verstanden, wo es hier hapert. Sie würden beklagen, dass vor sieben Monaten der Jugendring wegen Bauarbeiten geschlossen wurde und sie nun deshalb aufgrund von Perspektivlosigkeit rumhängen würden. Das Nachbarschaftszentrum sei nun auch kein Ort mehr für Freizeitbeschäftigungen.

„Sie erzählten mir auch von Alkohol- und Drogenkonsum. Das liegt aus ihrer Sicht eben daran, dass es keine alternativen Möglichkeiten gibt“, sagt er. Erschütternd findet er das Statement eines jungen Mannes, der sich die Wehrpflicht zurückwünscht, „mit der Begründung, dass aus den Jugendlichen sonst nichts wird und, wie er sagt, kein Schliff reinkommt“. Deshalb habe aus seiner Sicht die Schaffung von Jugendklubs oberste Priorität.

Mehr öffentliche Toiletten

Auch der Marktplatz in Bergen muss aus seiner Sicht zwingend umgestaltet werden. Seine Idee: Größere Steinplatten in der Mitte des Marktes nach Vorbild von Dresden oder Leipzig. „So hübsch das Kopfsteinpflaster auch sein mag, für ältere Menschen oder diejenigen, die auf Gehhilfen angewiesen sind, Fahrradfahrer oder Eltern mit Kinderwagen ist es eine Qual, über den Markt zu kommen“, sagt Nico Gruber.

Anderes Thema: Öffentliche Toiletten. Die vorhandene am Marktplatz bezeichnet er als Witz, die Handhabung sei vor allem für Rollstuhlfahrer viel zu kompliziert. Neben Spielplätzen würden Toiletten gänzlich fehlen. „Der Geruch von Urin weht einem somit jedes Jahr im Sommer um die Nase. Da gibt es Nachholbedarf“, sagt er. In Sachen Bauvorhaben sei es wichtig, weitsichtig an die Projekte zu gehen. „Da rede ich nicht von den nächsten drei bis fünf Jahren. Ein Gremium aus Stadtplanern soll her. Diese Leute haben die Fachkenntnisse und wissen, wie man sinnvoll die nächsten 30 bis 100 Jahre bauen kann.“ Wichtig sei dem 47-Jährigen, dass die Menschen, so gut es geht, entlastet werden – sei es beim Thema Öffentlicher Nahverkehr oder wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht.

„Mit meiner Kandidatur möchte ich wieder für Gerechtigkeit sorgen und Bergen sympathischer machen, sowohl für die Bürger als auch für die Touristen“, sagt Nico Gruber.

Von Mathias Otto