Raik Knüppel (46) aus Bergen möchte Bürgermeister in Bergen werden. Er zieht als parteiloser Kandidat in den Wahlkampf und möchte den Zusammenhalt stärken. „Wir müssen erst mal zueinanderfinden“, sagt er.

Bürgermeisterwahl am 8. Mai - Bürgermeisterkandidat Raik Knüppel: „Ich weiß, dass Bergen mehr kann“

