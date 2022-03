Bergen

Mirko Plötz ist 42 Jahre alt, wohnt mit seiner Frau, seinen beiden Kindern und Hunden im Bergener Ortsteil Thesenvitz. Der Polizeioberkommissar spielt in seiner Freizeit Fußball und liebt die Natur. Ebenso die Stadt Bergen. „Hier gibt es viel zu verändern“, sagt er. Genau aus diesem Grund entschloss er sich, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren, und zieht für die CDU in den Wahlkampf. Für diese Partei ist er seit einigen Jahren als Vorsitzender des Stadtverbandes aktiv.

Neben dem leiblichen Kind hat die Familie ein Pflegekind aufgenommen. „Als wir sie bekommen haben, war sie stark vernachlässigt. Wir sind so froh, dass wir es gemeinsam geschafft haben, dass sie mit sieben Jahren in die Schule gehen kann. Sie kann Fahrrad fahren, schwimmen und Ski fahren, sie kommt auch gut mit dem Stoff in der Schule mit. Das sind schöne Momente“, sagt er. In seiner Funktion als Vorsitzender vom Elternrat in ihrer Grundschule bekommt er aber auch mit, was in der Stadt besser laufen könnte, besonders im sozialen Bereich. Ihm ist aufgefallen, dass sich die Menschen während der Corona-Zeit stark verändert haben. Die Grundaggressivität nehme zu, selbst schon im Kindesalter.

Gewählt wird am 8. Mai Diese Frauen und Männer kandidieren in Bergen für das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters: Anja Ratzke, Raik Knüppel, Nico Gruber (alle parteilos), Bianca Pahnke (FDP), Mirko Plötz (CDU) und Kevin Zenker (Linke). Die Stadtvertretung Bergen hat beschlossen, dass am 8. Mai die Wahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters stattfinden wird. Der Tag einer eventuellen Stichwahl fällt auf den 22. Mai.

Hier ist der Bereich, wo er ansetzen möchte, wenn er Bürgermeister von Bergen werden sollte. Er erinnert dabei an das alte Nachbarschaftszentrum, das viel für Kinder und Familie geboten hatte. „Das ist aktuell das Problem in der Stadt. Gerade im sozialen Bereich bleibt zu viel auf der Strecke. An allen Ecken hapert es“, so Mirko Plötz. Es geht ihm um die Gesamtdarstellung der Stadt, die aus seiner Sicht viel einladender und freundlicher wirken müsste.

Politikverdrossenheit beseitigen

Gerade nach der Corona-Zeit sollten die Menschen in der Stadt wieder lernen, zusammenzufinden. Deshalb muss sich aus seiner Sicht der kulturelle Bereich verändern. Die Leute sollen an einen Tisch und gemeinsam beraten, was sie etwa in den Stadtteilen Rotensee oder Bergen Süd erreichen wollen. „Die Menschen aus Bergen müssen animiert werden, sich zu engagieren. Wir müssen bei ihnen die Politikverdrossenheit beseitigen, indem wir sie in Entscheidungen miteinbeziehen“, sagt er. Wenn jemand beispielsweise bei einem Bauprojekt mitgewirkt hat, habe er eine ganz andere Sicht darauf, als wenn er nur die Entscheidung mitgeteilt bekommt.

Bergen sollte sich auf den wirtschaftlichen Bereich konzentrieren. In Bezug auf die Küstenregion sagt er: „Wir müssen nicht auf Zwang versuchen, ein Tourismusstandort zu werden. Das wird Bergen nicht schaffen.“ Er sieht seine Stadt als Wirtschaftsstandort, könnte sich vorstellen, dass sie dahingehend ausgebaut wird – etwa in Tilzow –, dass alle Bürger mit dieser Entscheidung leben können. „Wichtig ist: Wirtschaft schafft Arbeitsplätze.“ Man müsse abwägen, was gut für die Stadt und die Region ist. „Es muss sich gut einfügen in Bergen. Und da man ein Meister der Bürger ist, darf man solche Entscheidungen nicht alleine treffen. Es darf nicht um die eigenen Befindlichkeiten gehen, sondern um das, was die Bürger und letztendlich auch die Stadtvertreter wollen“, so der 42-Jährige.

Verwaltung neu strukturieren

Er würde zudem gerne die Verwaltung neu strukturieren. Sie soll bürgerfreundlich und bürgerorientiert sein. „Es kann nämlich nicht sein, dass wie im Sommer das Einwohnermeldeamt über einen längeren Zeitraum geschlossen bleibt. Hier gibt es ganz klar Optimierungsbedarf.“ Da er selbst in einem Verwaltungsberuf arbeitet, wisse er, an welchen Ecken es hapert. Es benötige immer einen Plan B, sollten Angestellte ausfallen. „Es darf nicht vorkommen, dass andere Kollegen das System nicht bedienen können, weil ihnen Rechte oder Zugänge fehlen.“ In diesem Zusammenhang sei es auch in der heutigen Zeit bedeutsam, die Verwaltung online zu gestalten, „ohne aber gleichzeitig die Leute nicht zu vergessen, die mit der Technik nicht vertraut sind“.

Wird er im Mai gewählt und blickt sieben Jahre später auf seine Arbeit zurück, ist Bergen eine saubere Stadt, die finanziell gut aufgestellt ist und Projekte vorangetrieben hat, die in Bergen gewollt sind. „Besonders im sozialen Bereich, bei der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Ehrenamt wird Bergen sehr gut dastehen.“ Es würde sich hauptsächlich bei seiner Arbeit darum drehen, die Menschen zusammenzuführen und vernünftige Strukturen in der Stadt aufzubauen. „Wenn es zum Beispiel darum geht, einen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche nach der Schule zu finden, dann kostet das Geld. Und besonders hier sollte das Geld da sein.“

