Bürgermeisterwahl in Bergen auf Rügen: Briefwahl beginnt am 19. April

Bergen

Die Wahl einer neuen Bürgermeisterin oder eines neuen Bürgermeisters in Bergen beginnt. Am kommenden Dienstag, dem 19. April, startet die Briefwahl. Die Stimmabgabe per Briefwahl ist im Rathaus möglich. Dort öffnet am Dienstag nach Ostern das Wahlbüro. Es befindet sich im zweiten Obergeschoss, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Wahlbüro ist bis zum Vortag der Wahl, die am 8. Mai stattfindet, geöffnet und zwar montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 9 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr, dienstags zur gleichen Zeit am Vormittag und nachmittags bis 17.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 11.30 Uhr. Zudem ist die Stimmabgabe per Briefwahl dort am Freitag, dem 6. Mai, nicht nur vormittags von 9 bis 11.30 Uhr, sondern am Nachmittag von 13 bis 18 Uhr und am Sonnabend, dem 7. Mai, von 9 bis 12 Uhr möglich.

Zur Bürgermeisterwahl in Bergen treten sechs Kandidaten an. Dazu gehören Amtsinhaberin Anja Ratzke, Raik Knüppel, Nico Gruber (alle parteilos) sowie Bianca Pahnke (FDP), Mirko Plötz (CDU) und Kevin Zenker (Linke). Sollte keiner der Kandidaten bei der Wahl am 8. Mai die erforderliche Stimmenmehrheit erzielen, wird am 22. Mai eine Stichwahl durchgeführt. Für den Zeitraum vom 19. April bis 22. Mai wird die 3G-Regel für den Zutritt des Rathauses aufgehoben, informiert die Stadtverwaltung abschließend.

Von ub