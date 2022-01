Bürgermeisterwahl in Bergen auf Rügen: Die ersten Kandidaten sind schon da

Bergen

Noch 117 Tage, dann wird in Bergen entweder ein neuer Bürgermeister gewählt oder die bisherige Amtsinhaberin Anja Ratzke (parteilos) wiedergewählt. Einen Wahlkampf wie vor sieben Jahren, als sie als alleinige Kandidatin gegen die damalige Bürgermeisterin Andrea Köster (CDU) angetreten ist, wird es aller Voraussicht nicht geben. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten tauchten immer wieder Namen auf, die auf den Chefsessel im Rathaus Platz nehmen möchten. Der fraktionslose Raik Knüppel, zum Beispiel. Oder der CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Ewert oder Kevin Zenker (Linke), um nur einige Namen zu nennen.

Die Zeit wird knapp, denn am 22. Februar müssen die Wahlvorschläge eingegangen sein. Eigentlich schon wesentlich früher, da mögliche Fehler im Formular noch rechtzeitig ausgebessert werden können. Doch bisher wurde noch kein Vorschlag eingereicht. „Im Augenblick haben wir keinen Kandidaten. Wir haben aber auch noch Zeit bis Ende Februar“, zeigt sich Kristine Kasten (SPD-Fraktionsvorsitzende) gelassen. Gut möglich, dass bis dahin ein SPD-Kandidat gefunden wird.

„Mein Beruf erfüllt mich voll und ganz“

Eine ganz klare Meinung zur Bürgermeisterwahl hat Stadtvertreter Eike Bunge, der erst im Sommer aus der CDU ausgetreten ist. Sein Name wurde bei Gesprächen auf Bergens Straßen häufiger genannt. „Ich kann definitiv sagen, dass ich nie den Gedanken hatte, Bürgermeister in Bergen zu werden. Dementsprechend werde ich nicht kandidieren“, sagt er. Eines lässt er jedoch wissen: Er wird zur nächsten Kommunalwahl nicht erneut antreten. „Ich bin ein Auslaufmodell und genieße die verbleibende Zeit als Stadtvertreter.“

Bürgermeister in Bergen: Lukrativer Posten Der Bürgermeister einer Stadt erhält nach Besoldungstabelle als Beamter einen monatlichen Sold inklusive einer Aufwandsentschädigung. Maßgeblich bei der Einstufung ist die Einwohnerzahl. In Bergen beträgt sie rund 13 600. Damit wäre der Bürgermeister in die Besoldungsstufe A16 eingestuft. Führt eine amtsangehörige Gemeinde die Geschäfte eines Amtes, tritt die Einwohnerzahl des Amtes an die Stelle der Einwohnerzahl der geschäftsführenden Gemeinde. Dies ist in Bergen der Fall. Die Einwohnerzahl beträgt rund 20 500. Somit rückt der Bürgermeister in die Besoldungsstufe B 3 auf. Laut Beamtenbesoldung MV erhält dieser monatlich 8192,20 Euro. Die Wahl des Bürgermeisters in Bergen findet am 8. Mai 2022 statt. Der Gemeindewahlleiter Sven Trippel fordert zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvorschläge auf. Einzureichen sind die Unterlagen bis 22. Februar (75. Tag vor der Wahl) bis spätestens 16 Uhr bei der Wahlleitung des Amtes Bergen auf Rügen, Markt 5/6, Zimmer 405 in Bergen.

Auch der Name des Mediziners und Stadtvertreters Dr. Uwe Rühlow fiel häufig. Der Fraktionsvorsitzende des Bergener Bündnisses (BB) will kein Bürgermeister werden. „Ich wurde darauf mehrfach angesprochen. Aber ich habe einen Beruf, der mich voll und ganz erfüllt.“ Auch von den weiteren Mitgliedern seiner Fraktion habe niemand die Intension, in Bergen Bürgermeister zu werden.

Unternehmer möchte Bergen voranbringen

Kevin Zenker (Die Linke) will Bürgermeister in Bergen werden. Quelle: privat

Komplett anders sieht es hingegen bei Kevin Zenker (Linke) aus, der bereits im Spätsommer 21 für die Landtagswahl MV kandidierte. Er gehört zu den wenigen Menschen in Bergen, die bestätigt haben, dass sie um den Bürgermeisterposten kämpfen möchten. „Es gibt zwar noch intern abschließende Gespräche, aber ja, ich lasse mich aufstellen“, sagt er.

Bianca Pahnke will ihren „Hut in den Ring werfen“, wie sie sagt. Quelle: Mathias Otto

Die andere Kandidatin heißt Bianca Pahnke, Regionalverbandsvorsitzende der FDP Bergen. „Am Dienstag wird abschließend darüber beraten. Fakt ist, ich möchte meinen Hut in den Ring werfen“, sagt sie.

Nico Gruber überlegt noch, ob er seine Unterlagen einreichen wird. Quelle: OZ

Ein Mann, der politisch in Bergen noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, heißt Nico Gruber. Er hatte jüngst die Molkerei Bergen gekauft. „Lust auf diesen Posten hätte ich schon“, sagt er und nennt seine Gründe. Er hält die aktuelle Bürgermeisterin für untragbar, schon allein, weil sie aus seiner Sicht die Menschen in Bergen nicht gleichberechtigt behandelt. „Schon allein gegen uns als Wirtschaftsunternehmen ist sie so negativ eingestellt, dass es nicht mehr lustig für uns ist“, sagt er. Er möchte Bergen voranbringen, „und zwar ehrlich, neutral und sachlich“. Allerdings sei die Kandidatur erst einmal eine Idee. Noch ist er unsicher, ob er diese auch umsetzen wird.

„Noch sage ich nichts dazu“

Noch unentschlossen: Matthias Ewert, CDU-Fraktionsvorsitzender der Bergener Stadtvertretung. Quelle: OZ

Ein Name, der häufig bei den Spekulationen um die Bürgermeister-Kandidatur auftaucht, ist Matthias Ewert, Fraktionsvorsitzende der CDU. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte er sich noch nicht äußern. Nur so viel: „Ich kann dazu noch gar nichts sagen. Noch haben keine internen Gespräche stattgefunden. Die wird es erst Ende Januar geben. Danach wissen wir mehr.“ Mirko Plötz vom Ortsverband der CDU Bergen ergänzt: „Es ist alles möglich. Es kann sein, dass wir gar keinen Kandidaten haben, es kann sein, dass es Herr Ewert sein wird, oder aber, dass es ein ganz anderer Kandidat sein wird.“

Auch Raik Knüppel (Foto Archiv) möchte sich noch nicht über eine Kandidatur äußern. Quelle: Chris-Marco Herold

Der Name Raik Knüppel, der seit 2019 als fraktionsloses Mitglied der Bergener Stadtvertretung ist, tauchte schon früh auf. Schon seit Monaten spekulieren die Bergener darüber, ob sich Raik Knüppel aufstellen lassen wird. Was sagt der Stadtvertreter? „Ich muss jetzt erst einmal die Papiere anfordern und gucken, ob ich für diesen Posten überhaupt geeignet bin. Wir werden sehen, noch sage ich nichts dazu.“ Er hatte sich aber schon mit der Bürgermeisterwahl beschäftigt und machte sich Gedanken über den Wahlkampf. Personen sollten dabei keine Rolle spielen, sondern nur die Themen für die Bürger, wie er sagt. „Wenn ich Wahlkampf machen würde, soll es sich nicht um andere Personen drehen. Es wäre nur mein Weg und nicht der von anderen.“

Auch die AfD-Fraktion überlegt, ob sie einen Kandidaten um das Bürgermeisteramt in Bergen ins Rennen schicken wird. „Wir warten noch unseren Kreisparteitag ab. Hier wird entschieden, ob wir einen Kandidaten präsentieren können“, sagt Christian Zorn, Stadtvertreter und Mitglied im AfD-Landesvorstand.

Von Mathias Otto