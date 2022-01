Bürgermeisterwahl in Bergen auf Rügen: Dieser parteilose Kandidat ist dabei

Bergen

Ende Februar endet die Anmeldefrist für die bevorstehende Bürgermeisterwahl in Bergen. Bisher ist bekannt, dass Bianca Pahnke (FDP), Kevin Zenker (Linke) und Mirko Plötz kandidieren wollen. Jetzt wird diese Liste um den parteilosen Raik Knüppel ergänzt.

„Ich muss jetzt erst einmal die Papiere anfordern und gucken, ob ich für diesen Posten überhaupt geeignet bin. Wir werden sehen, noch sage ich nichts dazu“, sagte er Mitte Januar. Jetzt sind die Unterlagen komplett. „Ich werde antreten.“

Kfz-Meister und Objektleiter

Der 46-Jährige wurde in Bergen auf Rügen geboren und lebt in seiner Heimatstadt zusammen mit seiner Lebensgefährtin und zwölfjährigen Tochter. Der gelernte Kfz-Mechaniker absolvierte im Jahr 2002 erfolgreich seine Meisterausbildung, war anschließend bei der Entwicklung von Elektro-Kleinwegebahnen beteiligt und arbeitet heute als Objektleiter im Bereich Gebäudemanagement.

Raik Knüppel sieht sich politisch konservativ verankert und gehört keiner Partei oder Wählerschaft an. Wichtig ist dem Kandidaten, dass er nicht in Verbindung zu Betrieben gebracht werden kann, die mit der Stadt und ihrer Tochtergesellschaft (Bergener Wohnungsgesellschaft) regelmäßige Geschäftsverbindungen pflegen. „Diese Eigenschaften machen mich unter den bisherigen Kandidatinnen und Kandidaten einzigartig und unangreifbar“, sagt er.

Obergrenze liegt bei 60 Jahren

Die Zeit wird knapp, denn in knapp dreieinhalb Wochen müssen die Wahlvorschläge bei der Stadt Bergen eingegangen sein. Eigentlich schon wesentlich früher, da mögliche Fehler im Formular noch rechtzeitig ausgebessert werden können.

Gewählt werden darf derjenige nach Landes- und Kommunalwahlgesetz MV, der am Tag der Wahl nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist und das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Obergrenze liegt bei 60 Jahren. Des Weiteren müssen die Voraussetzungen für die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit erfüllt sein.

Wahl am 8. Mai, Stichwahl am 22. Mai

Die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl müssen nachweisen, dass sie mindestens seit dem 1. April 2022 (am Wahltag seit mindestens 37 Tagen) im Wahlgebiet ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland im Wahlgebiet ihre Hauptwohnung haben.

Die Wahl des Bürgermeisters in Bergen findet am 8. Mai 2022 statt, eine mögliche Stichwahl am 22. Mai. Der Gemeindewahlleiter fordert zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvorschläge auf. Einzureichen sind die Unterlagen bis 22. Februar (75. Tag vor der Wahl) bis spätestens 16 Uhr bei der Wahlleitung des Amtes Bergen auf Rügen, Markt 5/6, Zimmer 405 in Bergen.

Von Mathias Otto