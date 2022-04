Bürgermeisterwahl in Bergen auf Rügen: Herausforderer wehren sich gegen Vorwürfe aus dem Rathaus

Bergen

Mit einer Info-Veranstaltung wollen die fünf Herausforderer von Amtsinhaberin Anja Ratzke (parteilos) ein neues Format im Bürgermeisterwahlkampf umsetzen. Am Freitag zwischen 14 und 17 Uhr laden die Kandidaten Bianca Pahnke (FDP), Nico Gruber (parteilos), Kevin Zenker (Linke), Mirko Plötz (CDU) und Raik Knüppel (parteilos) in den Bahnhof Bergen, um sich den Wählern vorzustellen. „Wir sind nach wie vor Konkurrenten“, betont Bianca Pahnke. „In vielen Dingen gehen unsere Ansichten auseinander, aber wir brauchen eine Möglichkeit, uns den Bürgern vorzustellen.“ 

Die habe es nicht gegeben, kritisiert Nico Gruber. Veranstaltungen der Kandidaten in den Räumen von Schulen seien kategorisch abgelehnt worden auch im Stadtboten konnten sich die Herausforderer nicht darstellen. Die Stadtvertretung stimmte dagegen. „Die Begründung, der Stadtbote soll nicht für politische Zwecke genutzt werden, ist blanker Hohn“, meint Gruber. „Beiträge der AfD sind immer vorhanden, sogar mit Parteilogo.“ Er ist überzeugt, dass sich die Einwohner sehr wohl für die Kandidaten für das Bürgermeisteramt interessiert hätten. „Die Stadt Putbus zum Beispiel hat die Bürgermeisterkandidaten 2015 ebenfalls vorgestellt.“

Ergebnisse sollen dem künftigen Bürgermeister mitgegeben werden

Die Kandidaten wollen sich aufgrund dieser Situation nun zusammen vorstellen und haben auch eine gemeinsame Befragung der Einwohner gestartet. Die Ergebnisse der Befragung solle der künftige Bürgermeister mit auf den Weg bekommen, so Bianca Pahnke. „Egal wer es wird. Auch Frau Ratzke geben wir die Ergebnisse gerne, das ist doch eine gute Arbeitsgrundlage.“

Enttäuscht zeigten sich die Kandidaten über den Ton, der in den Sozialen Medien im Wahlkampf angeschlagen wird. „Es war allen klar, dass es in Bergen nicht leicht wird“, meint Pahnke. „Aber wir wünschen uns alle mehr Sachlichkeit in der Diskussion.“ Ausgerechnet die Amtsinhaberin stachele das noch an.

Anja Ratzke spricht von „Bürgermeisterkollektiv“

Auf ihrer Facebook-Seite hatte Anja Ratzke die Aktion der Herausforderer als „Bürgermeisterkollektiv“ scharf kritisiert, es sei offensichtlich egal, wer Bürgermeister werde, Hauptsache nicht sie. Ratzke betonte, sie stehe zu ihren Zielen für eine mögliche weitere Amtsperiode. „Und ich bin stolz darauf, meinen Weg unabhängig, ganz ohne Kandidatenkollektiv und ohne Partei im Rücken gehen zu können“, schrieb sie. „Das ist ein kleines bisschen Nationale Front, wo sich die Kandidaten am Ende nur durch ihre individuellen Namen unterschieden.“

Diese Wortwahl allerdings stellt für Nico Gruber ein No-Go dar. Unter den Begriff fallen nicht nur der Zusammenschluss der Parteien in der DDR, sondern auch rechte Gruppierungen. „Dann noch mit nationalsozialistischen Kraftsprüchen rauszutreten, ist als Stadtoberhaupt eine Katastrophe, welches dem Ruf von Bergen über die Grenzen hinaus schadet“, sagt er.

Dass die Bürgermeisterin Hausverbot im Bahnhof hätte, sei ein Gerücht, meint Gruber. „Wir haben Anja Ratzke eingeladen, ebenfalls zum Forum am Freitag zu kommen. Es wäre schön, wenn sie einen Kuchen mitbringt.“ Gewählt wird am 8. Mai, es stehen sechs Kandidaten für das Bürgermeisteramt zur Wahl.

Von Anne Ziebarth