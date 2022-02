Bürgermeisterwahl in Bergen auf Rügen: Sechs Kandidaten stehen bereit 

Bergen

Stichtag: 22. Februar, 16 Uhr. Bis Dienstagnachmittag hatten die Einwohner der Stadt Bergen Zeit, ihre Unterlagen für die anstehende Bürgermeisterwahl im Rathaus einzureichen. „Sechs Leute stehen zur Wahl“, sagt Gemeindewahlleiter Steffen Ulrich. Konkret werden kann er erst eine Woche später. Bis zum 1. März wird über die Zulassung der Bewerber entschieden und dann auch erst verkündet, wer neben der Amtsinhaberin Anja Ratzke (parteilos) kandidieren wird.

Zwei Einwohner gaben schon Mitte Januar bekannt, dass sie kandidieren werden. Der Servicemonteur Kevin Zenker tritt für die Linke an. Bianca Pahnke ist Inhaberin vom Geschäft „Hautnah bodywear“, sie geht für die FDP ins Rennen. Schnell entschieden hatte sich auch Mirko Plötz. Er ist Kriminalbeamter und wurde vom CDU-Stadtverband als Kandidat vorgeschlagen.

Ebenfalls im Rennen um den Bürgermeisterstuhl ist der parteilose Raik Knüppel. Er ist Kfz-Meister. Auf OZ-Anfrage bestätigte auch Nico Gruber seine Kandidatur. Sein Name wurde im Vorfeld häufig genannt. Er ist Kaufmann und parteilos.

Zulassung am 1. März

Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Zulassung der Bewerber für die Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters der Stadt Bergen am Dienstag, 1. März, um 14 Uhr im „Rugardsaal“ der Wohnungsgenossenschaft 8 in Bergen abgehalten. Die Sitzung ist öffentlich. Es gilt die 3 G-Regelung. Vor Beginn der Sitzung müssen sich alle Anwesenden in eine Kontaktliste eintragen. Alle Teilnehmer müssen entweder eine medizinische Gesichtsmaske oder Atemschutzmaske (FFP2) tragen.

Die Stadtvertretung Bergen hat beschlossen, dass am 8. Mai die Wahl des Bürgermeisters beziehungsweise der Bürgermeisterin der Stadt Bergen auf Rügen stattfinden wird. Der Tag einer eventuellen Stichwahl fällt auf den 22. Mai.

Von Mathias Otto