Bürgermeisterwahl in Bergen auf Rügen: Wer bekommt Ihre Stimme?

Bergen

Am 8. Mai ist Bürgermeisterwahl in Bergen auf Rügen. Zur Wahl stellen sich sechs Kandidaten: Amtsinhaberin Anja Ratzke (parteilos), Nico Gruber (parteilos), Raik Knüppel (parteilos), Bianca Pahnke (FDP), Mirko Plötz (CDU) und Kevin Zenker (Linke). Noch während der Wahlkampf läuft, will die OSTSEE-ZEITUNG ein erstes Stimmungsbild einholen: Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Wahl wäre?

Nehmen Sie dazu an unserer nicht-repräsentativen Umfrage teil. Die Ergebnisse werden beim OZ-Wahl-Forum am Dienstag, dem 26. April, in der Schule Am Grünen Berg vorgestellt.

Von OZ