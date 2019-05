Altefähr

Unterschiedlicher können Kandidaten, die sich um dasselbe Amt bewerben, kaum sein: Frank Jätschmann (57) – Gemeindevertreter, politisch und sozial aktiv, leutselig und mit einem gewissen Maß an Kalkül ausgestattet – steht für die Politik der Sozialdemokraten und geht mit der Unterstützung des aktuellen Amtsinhabers, Ingulf Donig, ins Rennen. Ulf Beyer (53) – Einzelkämpfer, Ex-Profifußballer, politisch unbeleckt und von einer Zurückhaltung, die Vorsicht ausstrahlt – repräsentiert die Ideen der Wählergemeinschaft in Altefähr.

Die Bürde der Fusionsentscheidung

Da sich Donig nicht mehr zur Wahl stellt, werden die Einwohner des Seebades ab dem 26. Mai ein neues Gemeindeoberhaupt haben. Und das wird sich dann mit der Bürde beschäftigen müssen, für Altefähr eine Fusion mit der Hansestadt Stralsund zu organisieren – oder diese zu verhindern. Denn dass sollen in absehbarer Zeit die Bürger der Gemeinde per Entscheid selbst bestimmen.

Frank Jätschmann, der von sich selbst sagt, einst glühender Befürworter der Fusion gewesen zu sein, ist skeptischer geworden. „Wie sich alles entwickelt hat, ging das so nicht mehr“, sagt Jätschmann. „Es muss Vieles neu bewertet werden.“ Als Bürgermeister sei er sowieso an das gebunden, was bei einem Bürgerentscheid herauskäme. „Somit bin ich für das, was am Ende die Bürger wollen.“ Ulf Beyer äußert sich ähnlich. Auch, weil er bekennt, dass ihm einfach noch die nötigen Informationen fehlen, um beurteilen zu können, ob eine Fusion mit Stralsund gut oder schlecht für Altefähr ist. „Allerdings wird sich unsere Gemeinde ohne Stralsund nicht entwickeln können – ob es dafür allerdings zu einer Fusion kommen muss, ist eine ganz andere Frage.“

Küchenleiter vs. Profifußballer

Jätschmann wurde in Stralsund geboren, wuchs dort auf, ging in der Hansestadt zur Schule und arbeitete in der dortigen Zuckerfabrik als Küchenleiter. Seit der Wende ist er im Verkauf tätig, mittlerweile Gebietsleiter im Unternehmen J.J.Darboven. Jätschmanns Familie hat väterlicherseits ihren Ursprung in Altefähr, hier erwarb der SPD-Bürgermeisterkandidat auch ein Grundstück, weshalb er vor Jahren in die Rügener Gemeinde zog. Ulf Beyer ist ein Alteingesessener. Nur knapp zehn Jahre – von 1988 bis 1998 – kehrte er seinem Heimatort den Rücken, als er als Fußballtalent unter anderem bei Vorwärts Stralsund, Ludwigsfelde, Union Berlin und später auch in Heilbronn spielte. Wie er sagt, verdiente er nach der Wende sein Geld praktisch als Profikicker und drang bis in die zweite Liga vor. 20 Jahre war er im elterlichen Gaststättenbetrieb „Hol über“ involviert, arbeitete als selbständiger Techniker und betreibt jetzt einen Bootsverleih und Ferienhausvermietung.

Was sie wollen

Frank Jätschmann hat ein Programm: Mobilität für alle, Jugend und Kinder sowie Bebauung. Er will eine E-Tankstelle im Ort, einen so genannten Hofbus etablieren, der Abruf eingesetzt werden kann, plädiert für den Ausbau der Wander- und Radwege, möchte einen Jugendklub eröffnen und eine Spielstätte am Sportplatz bauen lassen. Ulf Beyer sagt, es liege einiges im Argen in Altefähr. Da müsse man ran. Infrastrukturell sei Altefähr stehengeblieben. Dabei nennt er die Sanierung der Bahnhofstraße, spricht von vernachlässigten Straßen in den Ortsteilen, will wieder mehr Gemeindearbeiter an- und den Zusammenhalt in der Gemeinde wiederherstellen. „Durch die Fusionsdebatte ist der Bruch zwischen den Menschen hier noch auffälliger geworden“, bedauert Beyer. Nun, und mit der Lage am Strelasund will er wuchern. Hafen, Wassersportzentrum, Anglerparadies. Ihm schwebt da einiges vor. Was machbar ist, weiß er noch nicht. Aber wäre er Bürgermeister, würde er sich schon mit den Finanzen befassen, sagt Beyer.

Finanziell soll es Altefähr ja nicht so rosig gehen. Das stellte auf Veranstaltungen, auf denen ein Für und Wider der Fusion mit Stralsund debattiert wurde, Bürgermeister Ingulf Donig stets heraus. Und begründete damit sein vehementes Eintreten für eine Vereinigung. Neuerdings scheint sich diesbezüglich allerdings das Blatt zu wenden. „Das soll besser werden“, sagt der SPD-Mann, der Jätschmann auf seinen Wahlkampfauftritten oft begleitet. „Im Volke rumort es, weil kaum noch jemand Bürgermeister oder Gemeindevertreter werden will, wenn eine Kommune nur am Tropf des Landes hängt.“ Und diese Veränderungen seien gut für Altefähr. „Die Gemeinde könnte noch über Jahre als selbständige Einheit Bestand haben“, sagt Donig.

Fünf Listen stehen zur Wahl

In Altefähr stellen sich fünf Parteien und Bündnisse zur Kommunalwahl. Bei der CDU stehen mit Hochschullehrer Dr. Thomas Hausmann, Friedhelm Wolff und Philipp Devrient drei Kandidaten auf der Liste. Die SPD hat ihren Bürgermeisterkandidaten, Frank Jätschmann, auf Listenplatz eins zu stehen. Es folgen Frank Schindler, Silke Flaßnöcker, der Tierarzt Dr. Max Bastian, Julia Sommer und Christian Fritzsche. Für die Grünen steigt Lutz Gelzenleuchter in den Ring. Die Wählergemeinschaft Altefähr für Ulf Beyer an. Mit dabei: Jens Reinke, Detlef Tutas, Stefan Beyer, Sylvia Beyer, Manja Quolke und Tobias Roscher. Und schließlich gibt es da noch die vom Rechtsanwalt Arnd Schulte angeführte Wählergruppe Pro-Seebad Altefähr, die sich mit einem Hang zur Poesie prosA abkürzt. Die Namen auf der Liste und auch die Bezeichnung der Vereinigung lassen vermuten, dass sich hier die Fusionsgegner bündeln: Oliver Petrich, Christine Wiemann, Romy Michel, Robert Falken und Sylvi Müller.

Jens-Uwe Berndt