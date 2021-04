Sagard

Die Sagarder Gemeindevertreter wollten das Verkehrsproblem an der Kreuzung zwischen der Glower und der Schulstraße auf schnelle und einfache Art und Weise lösen. Sie haben dafür viel Zeit, Energie und Geld investiert – und sind letztlich doch an den Vorgaben des Straßenbauamtes gescheitert. Einen provisorischen Kreisverkehr, wie von der Kommune vorgeschlagen, wird es an der stark befahrenen Kreuzung mit der Landesstraße auf absehbare Zeit nicht geben. „Das war letztlich durch uns als Gemeinde nicht zu stemmen“, sagt Tom Zimpel.

Er ist Vorsitzender des Bauausschusses. Dessen Mitglieder können ebenso wie die Gemeindevertreter den Unmut der Einwohner und Gäste über die Situation an diesem Verkehrsknotenpunkt nachvollziehen. Nicht nur, dass die Landesstraße, die durch Sagard führt, seit Jahrzehnten zu den holprigsten Pisten der Insel gehört. Die wichtige Verbindung in Rügens Norden passieren in der Hochsaison täglich bis zu 30000 Fahrzeuge. Zeitweise staut sich der Verkehr kilometerlang. Wer aus Sagard kommend auf die Straße einbiegen oder sie überqueren will, braucht starke Nerven, Geduld und Glück. Das Problem gibt es seit Jahren. Seit Jahren verspricht das Straßenbauamt auch eine Lösung. Die Landesstraße soll zwischen den Abzweigen Marlow und Dobberworth (B 96) komplett neu gebaut werden.

Möglicher Baubeginn im Jahr 2023

Unklar ist aber der Zeitpunkt. Immer wieder hatten die Straßenbauer die Sagarder und ihre Gäste vertröstet. Zuletzt war im ersten Quartal des vergangenen Jahres eine erste Bauberatung angekündigt worden. Doch auch dieser Termin verstrich. Auf OZ-Nachfrage nennt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr jetzt das Jahr 2023 als möglichen Baubeginn – falls dann der Grunderwerb abgeschlossen sei und die Baugenehmigung vorliege.

In Sagard betrachtet man solche Aussagen nach der Erfahrung der vergangenen Jahre mit Skepsis. Eben aus diesem Grund hatte die Gemeinde dem Straßenbauamt eine vorübergehende Lösung des Problems angeboten: Sie wollte einen provisorischen Kreisverkehr errichten und aus der Gemeindekasse bezahlen. „Dafür hatten wir knapp 100000 Euro eingeplant“, sagt Zimpel. Das Geld sollte für die Planung und den Bau ausgegeben werden. Der Löwenanteil wird auf dem Gemeindekonto bleiben. Aus der Idee ist nicht mehr als eine Entwurfs-Planung geworden – die jetzt niemand mehr braucht.

Kaum Unterschied zu dauerhafter Lösung

„Nachdem wir unsere Pläne eingereicht und auch schon mit den betreffenden Nachbarn die Fragen des Grunderwerbs geklärt hatten, kam das Straßenbauamt mit Forderungen und Auflagen um die Ecke, die für uns unerfüllbar waren“, sagt der Vorsitzende des Bauausschusses. „Wir sollten neue Regenwassereinläufe schaffen, obwohl welche vorhanden sind, die Beschilderung völlig ändern, Ausgleichsflächen schaffen und vieles andere mehr.“ Hätte die Gemeinde alle Wünsche des Straßenbauamtes umgesetzt, wäre der provisorische von einem dauerhaften Kreisverkehr kaum noch zu unterscheiden gewesen. „Deshalb haben wir die Notbremse gezogen und uns von dem Projekt verabschiedet.“

Provisorium in Karow hat sich bewährt

Dass das Straßenbauamt der Kommune solch hohe Hürden setzt, kann Tom Zimpel nicht begreifen. Mit einer Mischung aus Bewunderung und Neid sieht er nach Karow. Dort hatte das Straßenbauamt vor fünf Jahren innerhalb kürzester Zeit einen provisorischen Kreisel errichtet, als während der Bauarbeiten an der B 96 der Verkehr über die Landesstraße 293 zwischen Prora und Karow umgeleitet wurde. Dieses Provisorium habe sich bewährt, heißt es beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Es soll erst dann durch einen dauerhaften Kreisel ersetzt werden, wenn die seit Jahren geplante Ortsumgehung für Bergen fertig ist.

Brücke über den Bach ist Knackpunkt

Für die Sanierung der Glower Straße in Sagard laufen offenbar noch immer die Planungen. Knackpunkt ist die Brücke über den Sagarder Bach. Bislang waren die Straßenbauer davon ausgegangen, dass der neue Durchlass nicht mehr wie bisher aus zwei Rohren, sondern nur noch aus einem besteht. Diese Variante habe sich als „schwer umsetzbar“ erwiesen. Derzeit suche man weiter nach Alternativen. Die könnten Auswirkungen auf das Gesamtprojekt haben, das dann angepasst werden müsste. Erst dann könne man auch die Kosten seriös beziffern.

