Insel Rügen/Stralsund

Nun gab es den gesammelten Protest auch schriftlich. Der Verein Insula Rugia e. V., vertreten durch Prof. Hans-Dieter Knapp und Wolfgang Kannengießer sowie Beate Sadewater von der Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“, übergaben das Ergebnis der Online-Petition zum Stopp des geplanten „Baltic Island Eco Resort“ in Dranske an Landrat Stefan Kerth (SPD). Die 17.000 online gesammelten Unterschriften, von denen ein Drittel aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammt wie der Landkreis mitteilt, wurden digital sowie in Form eines symbolischen Schecks überreicht.

Positive Überraschung für den Verein „Insula Rugia“

„Wir waren überrascht von der großen Resonanz. Die 10.000 angestrebten Unterschriften wurden bereits innerhalb der ersten 12 Tage nach Veröffentlichung der Online-Petition erreicht. Die breite Zustimmung und die dazu abgegebenen Kommentare zeigen uns, dass sich nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel Rügen mit ihrer Insel identifizieren, sondern das Thema auch deutschlandweit für Interesse sorgt.“, sagte Prof. Hans-Dieter Knapp.

2000 Betten und mehrere Hotels

Auf dem Bug im Norden Rügens soll nach dem Willen von Generalplaner und Gemeinde ein touristisches Resort entstehen, welches rund 2000 touristische Betten, mehrere Hotels, einen Erlebnishafen und Veranstaltungsbereiche enthalten soll. Das Vorhaben war bei Teilen der Bevölkerung auf Kritik gestoßen. Die Investoren verschwanden schließlich von der Bildfläche, nach Angaben des Planers Tom Krause, der das Projekt bereits lange betreut, stehen allerdings die nächsten Investoren bereits bereit.

Initiatoren der Petition „Lage auf Rügen ist bedenklich“

Die Überbringer der Online-Petition brachten in ihrem Gespräch mit dem Landrat zum Ausdruck, dass ein Projekt, wie es auf dem Bug in Dranske geplant ist, in ihren Augen nicht in die Zeit und nicht an den Ort passt. Sie sprachen ebenso davon, dass nicht nur dieses Projekt, sondern die allgemeine touristische Situation auf der Insel Rügen bedenklich ist und neu bewertet werden sollte. Das geplante Projekt auf dem Bug sei nur der i-Punkt der zu betrachtenden Gesamtsituation.

Landrat: Rechtsordnungen sind zu respektieren

Landrat Stefan Kerth sprach bereits im August im Rahmen einer Podiumsdiskussion zu der Projektidee in Dranske davon, dass Großprojekte seiner Meinung nach aus der Zeit gefallen sind, zugleich aber bestehende Rechtsordnungen zu respektieren seien. Die Planungshoheit der Gemeinden dürfe nicht ohne Weiteres umgangen werden. Zugleich sei die spürbare Differenz zwischen Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner und wirtschaftlich attraktiven Plänen nicht weg zu moderieren: „Natürlich nehme ich das hier absolut ernst“, so Kerth.

Fortschreibung des Raumentwicklungsprogrammes soll Sicherheit bringen

Im Gespräch mit den Petitionsüberbringern signalisierte der Landrat, dass die zukünftige Grundfortschreibung des regionalen Raumentwicklungsprogramms eine Möglichkeit ist, die Situation auf der Insel Rügen, z. B. in Belangen der touristischen bzw. Infrastrukturplanung, zu beeinflussen.

Von oz