Dranske

Seit 2001 und 2003 gibt es zwei bis heute gültige Bebauungspläne für den Bug. 2000 Gästebetten sind hier geplant. Es sei aber wichtig, die Pläne bezüglich Naturverträglichkeit und Verkehr noch einmal zu untersuchen und gegebenenfalls anzupassen. So sieht es Dirk Niehaus (Grüne) und stellt dazu einen Antrag für die Kreistagssitzung am Montag in Grimmen.

Der Landrat soll beauftragt werden, sich einzusetzen, dass für das geplante Investitionsvorhaben am Bug ein Raumordnungsverfahren beantragt wird. In den vergangenen 20 Jahren haben sich laut Niehaus im Nordwesten Rügens maßgeblich Dinge verändert. „Wir wissen nicht, wo neue Biotope entstanden sind, ob die Fahrrinnen noch da sind oder ausgebaggert werden müssen, und auch der Wald hat sich verändert“, sagt er.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mindestens 13 Baugebiete hinzugekommen

Vor allem der Küstenwald, der einen besonderen Schutzstatus hat, habe sich massiv ausgedehnt. Auch die Verkehrssituation sei heute eine ganz andere als vor 20 Jahren. Er befürchtet einen ähnlichen Infarkt, wie er heute im Südosten bei Binz, Sellin und Göhren zu beobachten ist. Er merkt an, dass in Dranske mindestens 13 Baugebiete hinzugekommen sind. „Wenn man noch die anderen B-Pläne dazurechnet von den Gemeinden, die sich an den Zufahrtsstraßen befinden, kommen wir auf eine große Summe. Das wirkt sich wieder auf den Verkehr aus“, sagt er.

Um den gültigen B-Plan auf den Prüfstand zu stellen, wäre ein Raumordnungsverfahren beziehungsweise eine Ergänzung zum bestehenden vonnöten. Der Landrat soll Kraft seines Amtes als Vertreter des Regionalen Planungsverbandes, der diese Raumordnungsverfahren führt, das Ansinnen der Grünen-Kreistagsfraktion anbringen. Und der Planungsverband könnte entscheiden, ob dieser Bereich auf Rügen neu betrachtet werden muss.

„Rüganer wünschen sich Klarheit“

Der Antrag wurde noch um einen weiteren Punkt erweitert. Dieser wird den Kreistagsmitgliedern am Montag erreichen. Der Landrat soll sich außerdem dafür einsetzen, dass im Planungsverband mit einem Raumentwicklungsprogramm für Rügen begonnen wird. „Hinzu kommen noch viele weitere B-Pläne, wie die in Promoisel, hinzu. Wir haben mal zusammengerechnet, wir kommen in diesem Bereich auf gut 10 000 Betten, wenn der schlimmste Fall eintritt“, sagt Dirk Niehaus.

Das würde in vielen Bereichen zwar nicht zu einem Rückbau führen, „aber man hätte Klarheit, dass in bestimmten Bereichen einfach nichts mehr möglich ist“. „Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den sich die Rüganer wünschen, um hier wirklich mal Klarheit zu haben“, sagt er.

Von mo