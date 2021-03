Mukran

Vollsperrung der Bundesstraße B 96b auf Rügen: Die auch als Nordstraße bekannte Verbindung zwischen dem Abzweig Mukran an der B 96 zwischen Sagard und Lietzow und der Landesstraße 29 bei Neu-Mukran ist seit Montag dicht. Die Hinweisschilder von und nach Mukran sind abgeklebt; Warnbaken versperren die Abbiegespuren.

Bis zum 25. März soll hier gebaut werden –aber nicht im Auftrag des Straßenbauamtes. Die Deutsche Bahn hat die Vollsperrung beantragt. Sie lässt an der Trasse zwischen Lietzow und Sassnitz Kabel verlegen. Der Bahnübergang an der Nordstraße muss in dieser Zeit ebenso geschlossen bleiben wie der an der parallel dazu verlaufenden Südstraße bei Borchtitz.

Die Kabelarbeiten sind nötig, um in den kommenden Monaten die geplanten Elektronischen Stellwerke in Betrieb nehmen zu können. In Bergen gibt es eines, in Altefähr und auch in Lietzow. Jetzt sollen auf Jasmund vier weitere dazu kommen: in Sassnitz, in Lancken, in Borchtitz und in Mukran.

Das werden keine großen Bauten, sondern eher mit Technik bestückte Container, sagt ein Sprecher der Bahn. Die Steuerung der Anlagen, die den Bahnverkehr auf der Strecke regeln, werde dann zentral erfolgen, voraussichtlich vom Stellwerk in Lietzow. In dem Zuge werden bis zum Jahresende auch Bahnübergänge umgebaut, etwa der im Sassnitzer Stadtteil Lancken.

Selbst Bahnmitarbeiter überrascht

Viele Autofahrer hatte die Sperrung am Montag Morgen kalt erwischt. Zwar hatten am Fahrbahnrand seit Tagen Umleitungsschilder auf dem Boden gelegen. Öffentlich angekündigt hatte die Bahn die Sperrung aber nicht, geschweige denn Hinweise gegeben, wie lange sie andauern soll. Selbst Bahnmitarbeiter waren davon überrascht worden. Die Kraftfahrzeuge müssen seitdem den Umweg über Sassnitz nehmen.

Erst in der vergangenen Woche hatte das Straßenbauamt ein paar Kilometer weiter südlich mit Bauarbeiten begonnen. Dort wird der Radweg saniert; auf der B 96 zwischen dem Chausseehaus bei Strüßendorf und dem Ortseingang Lietzow gilt seitdem durchgängig die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Weitere Radwege an Rügener Bundes- und Landesstraßen sollen bis zur Jahresmitte saniert werden. Die Bahn plant nach Aussagen eines Sprechers in absehbarer Zeit keine weiteren Straßensperrungen auf Rügen.

Von Maik Trettin