Bundestagswahl 2021: Georg Günther (CDU) will Bürokratie abbauen

Grimmen

Für die Christdemokratische Partei (CDU) geht Georg Günther ins Rennen. Der 33-Jährige aus der Gemeinde Süderholz bei Grimmen tritt damit in große Fußstapfen und im Wahlkreis 15 die Nachfolge von Angela Merkel als Kandidat für den Deutschen Bundestag an. Die scheidende Bundeskanzlerin hatte den Wahlkreis seit mehr als 30 Jahren souverän für sich beansprucht.

„Mein politisches Motto ist: ‚Zuhören und anpacken‘, sagt der junge Mann, der in der Hansestadt Greifswald geboren wurde. Georg Günther ist Diplom-Finanzwirt (FH) und Amtsbetriebsprüfer.

Als Schülersprecher angefangen

Georg Günther ist seit dem Jahr 2009 in der Kommunalpolitik aktiv. „Zunächst engagierte ich mich als Schülersprecher am Grimmener Gymnasium“, berichtet er von den Anfängen seines politischen Wirkens. Zu dieser Zeit war er bereits in der Jungen Union aktiv. „Mich interessierten in meiner Heimatgemeinde Süderholz, die aus mehreren kleinen Gemeinden zur Großgemeinde fusionierte, die Fragen, wie die Straßen vor Ort saniert, der Jugendclub gerettet oder der Radweg zwischen Süderholz und Greifswald gebaut werden können“, erzählt Günther.

Seit einigen Jahren schon ist er Süderholzer Gemeindevertreter, Vorsitzender des Finanzausschusses und Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses für den Landkreis Vorpommern-Rügen.

Intaktes Radwegenetz wichtig

„Für mich steht in meinem Wahlkreis der Infrastrukturausbau absolut im Vordergrund meines politischen Wirkens“, betont Günther. Dabei sind ihm vor allem die Radwege und der digitale Ausbau wichtig. Aber für seine Heimatregion seien gleichermaßen die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Stärkung des Mittelstandes von großer Bedeutung, ist er überzeugt.

„Dazu ist mein größtes politisches Ziel für Berlin, den Bürokratieabbau endlich voranzutreiben. Planungs- und Genehmigungsverfahren will ich vereinfachen und Steuergesetze verschlanken“, beschreibt er seine selbst gewählten Aufgaben für den Bundestag.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass ihm in seiner vorpommerschen Heimat ein gut ausgebautes und intaktes Radwegenetz wichtig ist, kommt nicht von ungefähr: Georg Günther ist in seiner Freizeit gern selbst auf dem Fahrrad in der Region unterwegs. Oder er geht joggen. „Mein Herz schlägt auch für Filmklassiker“, verrät er, womit er außerdem seine Freizeit verbringt. Zusätzlich engagiert sich der 33-Jährige als Mitglied des Barockschlosses zu Griebenow e.V., eines Fördervereins in seiner Gemeinde Süderholz.

Von Almut Jaekel