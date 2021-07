Bundestagswahl im September: Wer macht das Rennen im Merkel-Wahlkreis?

Rügen

Im September werden auch die Weichen für die neue Bundespolitik gestellt. Die Ära von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht zu Ende, für Vorpommern wird das in jedem Falle deutlich weniger Aufmerksamkeit bedeuten, schließlich hatte „Mutti“ doch hier ihren Wahlkreis, den sie seit 1990 immer klar gewonnen hat.

Der bewusste Wahlkreis 15 umfasst ein recht großes Gebiet: Nicht nur der Landkreis Vorpommern-Rügen inklusive Stralsund gehört dazu, auch die Stadt Greifswald und das Amt Landhagen. Zur Wahl stehen fünf Direktkandidaten, von denen der Gewinner direkt in den Bundestag einzieht. Andere Kandidaten können über die Landeslisten der Partei in das höchste Parlament einziehen.

Georg Günther (CDU) kandidiert für die Bundestagswahl Quelle: Matthes Trettin

Für die CDU geht Georg Günther ins Rennen. Der Diplom-Finanzwirt und Amtsbetriebsprüfer ist in Greifswald geboren und lebt in Süderholz bei Grimmen. Das Motto des 33-Jährigen ist: „Zuhören und anpacken“ Zuletzt war er Chef der Jungen Union auf Landesebene.

Bundestagskandidatin Anna Kassautzki Quelle: SPD

Die SPD hat Anna Katharina Kassautzki nominiert. Anna Kassautzki ist 27 Jahre alt und stammt ursprünglich aus dem Südwesten der Republik. Die studierte Politikwissenschaftlerin arbeitet an der Universität Greifswald und wohnt auch in der Hansestadt. Derzeit ist sie Juso-Kreisvorsitzende in Vorpommern-Greifswald und im Vorstand der Kreis-SPD.

Kerstin Kassner (Linke) kandidiert für den Bundestag Quelle: Christian Rödel

Für die Partei Die Linke kandidiert Kerstin Kassner . Die ehemalige Landrätin Rügens, die in Bergen wohnt, ist 63 Jahre alt und sitzt seit 2013 im Bundestag. Ihr Wahlkampf-Motto ist „Vorpommern? Das sind wir!“. Kerstin Kassner engagiert sich auch in der Kommunalpolitik, seit 2019 ist sie Stadtpräsidentin in Bergen.

Leif-Erik Holm kandidiert für den Bundestag im Landkreis 15 Quelle: AfD

Die AfD möchte mit Spitzen- und Direktkandidat Leif-Erik Holm in den Bundestag. Der 50-Jährige aus Schwerin ist ausgebildeter Ökonom, Radiomoderator und Elektromonteur. Er ist Landesvorsitzender der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Sein Wahlkampf-Motto für die Insel Rügen: „Rügen kann viel mehr als Meer!“

Claudia Müller will für die Grünen in den Bundestag Quelle: Bündnis 90/Die Grünen

Für die Grünen ist Claudia Müller im Rennen dabei. Auch sie besetzt gleichzeitig den Spitzenplatz auf der Landesliste und das Direktkandidat. Die 39-Jährige Rostockerin studierte Baltic Management Studies (BWL) in Stralsund und arbeitete unter anderem als Reiseleiterin und als medienpädagogische Beraterin. Sie sitzt seit 2017 im Bundestag.

Sebastian Adler FDP-Kreisvorsitzender VG ab September 2020 Quelle: privat

Die FDP setzt bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 15 auf Sebastian Adler . Der 36-Jährige Greifswalder ist Vorsitzender des FDP- Kreisverbandes Greifswald und als Unternehmensberater tätig.

Von Anne Ziebarth