Putbus

„Orden und Bomben treffen immer die Falschen“, kommentiert Gerhard Prill augenzwinkernd die Nachricht von der Würdigung seines lebenslangen Engagements für seine Mitmenschen. „Prille“, wie ihn alle, die ihm nahe stehen, nennen, ist einer von landesweit sieben Bürgern, die nun das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) erhielten.

„Rosendoktor“ Gerhard Prill erhielt nun das Bundesverdienstkreuz. Quelle: Uwe Driest

Die Anerkennung erhält Gerhard Prill auch, aber nicht nur für seine Verdienste um die Rosen-Residenz seiner Wahlheimatstadt Putbus, betonte Manulea Schwesig (SPD) in ihrem Glückwunsch-Schreiben. „Herr Prill hat sich seit seiner Jugend in der DDR ehrenamtlich in den Bereichen Sport und Gewerkschaft bis hin zur Zusammenführung der Ost- und Westberliner Sportbünde engagiert. Er war einer von vielen DDR-Bürgern, die sich mit Überzeugung und Tatkraft für ein neues demokratisches Deutschland eingesetzt haben“, so die Ministerpräsidentin.

700 Stammrosen stehen vor den weißen Häusern der Stadt

Seine Weggefährten beschreiben ihn als prinzipientreuen Individualisten, der „immer ein Helfer und Macher“ war, wie es „Prilles“ Schwester Renate ausdrückt. Lang ist daher die Liste der Unterstützer, die ihm den Orden zuerkennen wollten. Angefangen von seinen heutigen Vermietern, denen der „herrlich verrückte, engagierte und dickköpfige“ Mieter ihrer Wohnung in Putbus Respekt abnötigt, über die dankbaren Mitglieder der von ihm mitgegründeten Berliner und Rügener Vereine sowie Rügens ehemalige Landrätin oder die Putbusser Bürgermeisterin. Stolze 700 Stammrosen pflegt die von „Rosendoktor“ Gerhard Prill ins Leben gerufene „Rosenbrigade“, freut sich Gemeindechefin Beatrix Wilke (parteilos). „Ohne ihn wäre der Titel ‚Rosenstadt der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde‘ - ein landesweites Alleinstellungsmerkmal - nicht möglich gewesen.“

Eine Putbusser Stammrose in voller Pracht. Quelle: Uwe Driest

Man müsse Bilder der Stadt vor 15 Jahren mit solchen von heute vergleichen, um zu verstehen, was Prill gelungen sei: „nämlich eine ganze Stadt und auch viele Einwohnerinnen und Einwohner der Insel Rügen zum Mittun zu animieren und damit Putbus in eine anerkannte Rosenstadt zu verwandeln“, lobt die heutige Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner (Linke). Mehr als hundert weitere Weggefährten unterzeichneten den Antrag, Prill gewissermaßen für sein Lebenswerk auszuzeichnen.

Einen Tag nach Friedensfahrt erfolgte Mauerbau

Gerhard Prill wurde 1942 in Berlin-Lichtenberg geboren. Die Eltern seien Antifaschisten gewesen, hätten aber nach dem Krieg davon nicht profitieren wollen, beschreibt die vier Jahre jüngere Schwester das Elternhaus. „Sie zeigten damit eine Haltung, die auch heute noch bei Gerhard vorhanden ist: Dinge um der Sache willen tun, weil sie in ihren Augen getan werden müssen.“

Vom Vater erbte Gerhard die liebe zu Natur und Sport, machte eine Lehre als Baumschulgärtner und fuhr daneben Radrennen. Einen Tag nachdem er 1961 die sogenannte Kleine Friedensfahrt in Berlin gewann, begann der Mauerbau. „Ich sah, wie sich zwischen den Häusern Panzer bereit hielten, um den Bau notfalls zu sichern. Obwohl beide Eltern in der SED waren, widersetzte sich Gerhard seither jedem Versuch der Vereinnahmung und blieb stets Nichtwähler.

Nach dem Tod der Frau nach Rügen

Nach dem Armeedienst in Torgelow hätte er zur Marine gehen wollen. Weil er aber nach einer Feier mit dem Motorrad zwischen zwei auf dem Bürgersteig patrouillierende Polizisten geriet, gab es stattdessen eine Arreststrafe. „Danach war ich in der DDR arbeitslos.“ Er gründete eine Familie, begann Fußball zu spielen, wurde Trainer und für mehr als ein Vierteljahrhundert Vorsitzender seines Sportvereins, bis er als Geschäftsführer hauptamtlich für die 4000 Mitglieder seines Vereins tätig war. Prill wurde Kraftfahrer und war später als „Spezialfacharbeiter für Bergung, Transport und Lagerung von Kunst- und Kulturgut“ in der ganzen DDR auf den interessantesten Baustellen unterwegs. Auch in Lohme auf Rügen und mit seiner Frau beschloss er, auf der Insel den Lebensabend zu verbringen.

Als seine Frau tragisch verstarb, setzt er den Plan in ihrem Sinn um und zog nach Lohme, wo er nicht nur sogleich einen Sportverein gründete, sondern auch gleich noch einen Sportplatz baute. Am Kap Arkona legte er eine vier Hektar große Sanddorn-Plantage an, „die heute einem Pilz, Virus oder dem Klimawandel zum Opfer fällt“.

Zum Abschied eine Eiche gepflanzt

Nach dem Wechsel in die ehemalige Residenzstadt Putbus übernahm „Prille“ umgehend Verantwortung für die Rosen des Ortes. Von Ortsgründer Fürst Malte gilt als überliefert, dass vor jedem der weißen Häuser Stammrosen stehen sollten. Gerhard Prill akquirierte seine „Rosenbrigade“, beteiligte sich an der Gründung des Förderverein Residenz- und Rosenstadt Putbus und begleitete die Zertifizierung als Rosenstadt durch die Deutsche Rosengesellschaft.

Eine Kommission Deutscher Rosenfreunde verlieh Putbus den Titel „Rosenstadt“. Quelle: Uwe Driest

Inzwischen hatte er seine neue Lebensgefährtin, Christa Reinhard, kennengelernt. Die wohnte zwar seit den 60-er Jahren in Putbus, hatte aber mit ihrer in Rostock lebenden Tochter bereits alle Vorbereitungen für den Umzug in die Hansestadt getroffen. So pflanzte das Paar zum Abschied eine Eiche im Schlosspark und verließ 2017 die Insel. „Der Zeitpunkt schien mir geeignet“, sagt er heute. „Ich konnte die Arbeit des Rosendoktors übergeben und Weichen für den Fortgang der Pflege durch unsere ‚Rosenbrigade‘ stellen.“ Als Nachfolger hatte er den Lauterbacher Ulrich Hilden als neuen „Rosendoktor“ angelernt.

Nach gut zwei Jahren auf die Insel zurückgekehrt

Doch nach nur zwei Jahren fiel dem Paar die Decke auf den Kopf und es vermisste die gewohnte Umgebung. „Rostock ist eine schöne Stadt, aber wir haben uns dort einfach nicht wohl gefühlt“, sagt Christa Reinhard. „Wir wollten unser altes Umfeld und die Freunde wieder haben.“ So zogen die Auswanderer im vergangenen Jahr reumütig aber freudig zurück in ihre Rosenstadt. Die Organisation der „Rosenbrigade“ überlässt Gerhard Prill heute gern dem neuen Rosendoktor und kümmert sich um die fachlichen Belange.

Zur Rosenblüte freuen sich Urlauber über die duftenden Rosen der Stadt. Quelle: Uwe Driest

Mit der Teilung der Aufgaben sind beide hoch zufrieden und „Prille“ hat schon mal einen Arbeitsplan erstellt. „Es ist höchste Zeit für den Frühjahrsschnitt der Rosen. „Wenn man eine Rose nicht nach der Blüte beschneidet, bildet sie eine Hagebutte“, sagt er. Schließlich sollen Urlauber im kommenden Sommer wieder mit den Nasen an den Blüten schnuppernd durch die Stadt ziehen können.

Von Uwe Driest