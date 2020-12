Sellin

Schwere Artillerie gegen einen Meter Stahlbeton: An der rund 50 Meter hohen Steilküste am Selliner Südstrand muss starke Technik anrücken, um den alten Bunker aus DDR-Zeiten mit seinen einen Meter dicken Stahlbetonwänden zu beräumen. Das habe von mehreren Bewerbern die Firma SAW aus Sagard übernommen, informiert Bürgermeister Reinhard Liedtke.

Die Ehrfurcht vor dieser Aufgabe sei groß: aber weniger davor, dass die Aktion unmittelbar an der Klippe stattfindet, sondern vielmehr vor der Wuchtigkeit des Baukörpers.

Strand unterhalb des Kliffs gesperrt

Bis Weihnachten soll der rund 220 Quadratmeter große Betonklotz jedenfalls von der Kliffkante verschwunden sein. Denn seit geraumer Zeit ragt der frühere NVA-Bunker gefährlich aus dem oberen Ende der Steilküste und droht, jederzeit hinabzustürzen. Teile der Anlage sind bereits in die Tiefe gefallen.

Das Kliff am sogenannten Quitzlaser Ort zählt zu den aktivsten auf der Insel Rügen. Erst vor zwei Wochen waren hier mehrere Hundert Kubikmeter Material abgebrochen, so dass der Strandabschnitt kaum noch passierbar war.

In den letzten Tagen waren zur Vorbereitung der Bauarbeiten Bäume am Hochufer gefällt, eine Baustraße angelegt und der Bunker freigebaggert worden. Der Strandabschnitt unterhalb des Kliffs wurde aus Sicherheitsgründen auf einer Länge von rund 300 Metern mit Bauzäunen abgesperrt.

Für die Baufachleute ist der Bunker eine Art Blackbox, die sie knacken müssen. Am Dienstag testete Baumaschinengeräteführer Maik Dahms mit einem Stemmmeißel, die Decke aufzubrechen. Die enormen Vibrationen, die vor allem der Baggerfahrer aushalten muss, waren für einem Moment auch im Hangbereich zu spüren. Dieser sieht derzeit aus wie eine Mondlandschaft aus pulvrigem Sand – mit Blick auf die Ostsee.

„Man hat schon ein leicht mulmiges Gefühl und darf kein Risiko eingehen“, räumt Maik Dahms ein, den Augenzeugen als besten Baggerfahrer der Welt bezeichnen.

Bilder vom Bunker an Sellins Steilküste:

Der Bunker steht seit Jahrzehnten leer und war als Fledermausquartier vorgesehen. Die Gemeinde Sellin hatte das unterirdisch angelegte Armeegebäude nach der politischen Wende geerbt. Es diente davor der 2. Technischen Beobachtungskompanie (TBK) der 6. Grenzbrigade Küste und war da noch rund 30 Meter vom Kliff entfernt. Dort stand auch ein 25 Meter hoher Beobachtungsturm, der schon in den 1990er-Jahren abgerissen wurde. Daneben gab es auch zwei Sendemasten.

Bunker schon vor Mauerfall aufgegeben

Zeitzeuge Peter Pellergin (80). Quelle: Gerit Herold

Was bisher kaum bekannt war: Wegen der immer näher rückenden Abbruchkante musste der Bunker bereits 1989 aufgegeben und die Dienststelle geschlossen werden. „Zum Schutz der Leute dort“, weiß Peter Pellegrin. Der Lancken-Granitzer war von 1971 bis 1983 dort Dienststellenleiter. „Wir waren eine Einheit der Volksmarine und nicht dem Kommando der Grenztruppen unterstellt.“ Neben Beobachtungen des Schiffsverkehrs und des Luftraums sei im Frühjahr und im Herbst auch immer der Küstenrückgang gemessen worden. „Das waren so 20 bis 30 Zentimeter im Jahr“, weiß Pellegrin.

Küstenbeobachtungstationen gab es auch auf der Greifswalder Oie, am Königsstuhl, am Leuchtturm Arkona und am Dornbusch auf Hiddensee. Sie seien keine Erfindung der DDR gewesen, so Pellegrin. „Signalstationen gab es schon zu Kaiserzeiten und auch in der BRD, eigentlich überall, wo Küsten waren. Alle haben sich gegenseitig belauscht.“ Sie überwachten visuell und funktechnisch den See- und Luftraum. Außerdem waren sie ein wichtiges Glied in der Meldekette des Meteorologischen Dienstes. Bunker und Turm waren durchgehend besetzt. Etwa 25 Leute waren damals in der Dienststelle – vom Offizier über Signal- und Funkmessgast bis zum Koch.

Alte NVA-Bauunterlagen aufgetaucht

Wie Reinhard Liedtke informiert, sind jetzt auch drei Aktenordner mit alten Bauunterlagen aufgetaucht. Diese sind vom Ministerium für Nationale Verteidigung, Investbauabteilung der Seestreitkräfte, und stammen aus den Jahren 1958 und 1959. Demnach gab es im „Betriebsbunker Sellin Objekt 28/2“ mit Sendemast – eine Stahlkonstruktion mit Blitzschutzanlage – neun Räume. In den Bauunterlagen ist zur Belüftung vermerkt: „Es ist im Hinblick auf den Umstand, dass in den Räumen geraucht wird, mit einem 7–8-fachen Luftwechsel gerechnet.“

An anderer Stelle heißt es: „Die Deckenplatte über den Räumen 1 und 2 sowie über den Korridor wird als Einfeldplatte berechnet, damit bei einer Teilzerstörung des Bauwerks die Standsicherheit noch gewährleistet ist.“

Holzbrett mit Kerze löste Grenzalarm aus

Bombensicher wie alle Bunker musste er schließlich sein, weiß Peter Pellegrin. Es gab einen Notausstieg, dessen Schacht mit Kiessand gefüllt war. Darüber war eine Lehm- und Tonschicht, die das Eindringen von Niederschlagswasser verhindern sollte. Einmal hatten spielende Jungs wohl den Deckel geöffnet. „Wir hörten plötzlich Geräusche“, erinnert sich Pellegrin. Und auch daran, wie ein in der Ostsee treibendes Holzbrett mit Kerze und übergestülptem Glas einen Grenzalarm auslöste.

Mit den Funkmessanlagen habe man in der Regel keine sogenannten Kleinziele wie Paddelboote orten können. „Es sei denn, es hätte jemand einen Stahlhelm aufgehabt“, so Pellegrin. Eigene Bilder aus dieser Zeit hat er nicht mehr. „Ich musste eher darauf achten, dass dort keine Fotos gemacht wurden“, schmunzelt der frühere Korvettenkapitän. Aus einem Buch hat er aber ein Bild zu einem historischen Datum herausgesucht. „Das ist vom 1. März 1989, also am Tag der Nationalen Volksarmee, als die Außerbetriebsstellung stattfand“, erzählt der 80-Jährige.

Kompaniegebäude wurde Wohnhaus

Das Kompaniegebäude befand sich ein paar Meter abseits von Bunker. Das dreigeschossige Gebäude steht heute noch. „Die Zufahrt haben wir damals mit alten Schwellen der Kleinbahn gebaut“, erinnert sich Peter Pellegrin. Die Mini-Kaserne wurde nach der Wende in private Hände verkauft und zu einem Wohnhaus ausgebaut.

Das Armeegelände sei umzäunt gewesen, aber nicht abgeschottet. „Wir hatten gute Kontakte zum Ort und den Bewohnern“, so Pellegrin. Der Nachrichten-Ingenieur wechselte nach seinem 25-jährigen Armeedienst zum FDGB-Feriendienst in Binz als Personalchef und wurde nach der Wende Pensionsbesitzer.

Nach 37 Jahren will Peter Pellegrin nun noch einmal einen Blick in den Bunker werfen, bevor dieser für immer verschwindet. Dessen Geschichte wird damit nicht in Vergessenheit geraten. „Wir planen dort eine Aussichtsplattform mit einer kleinen Ausstellung“, kündigt Reinhard Liedtke an.

Von Gerit Herold