Die Laune bei vielen Busfahrern der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) ist im Keller. So schildert es ein Angestellter. Seinen Namen (liegt der OZ vor) möchte er nicht nennen, aus Angst, seinen Job zu verlieren. Veraltete Busse, keine funktionierende Klimaanlage, kein vernünftiger Einstieg für ältere Menschen und Eltern mit Kinderwagen: Es gibt viele Dinge, die ihn stören.

„Es geht nicht darum, meinen Arbeitgeber schlechtzureden oder anzugreifen. Es gibt aber Dinge, die gehen einfach nicht. Vor allem dann nicht, wenn es um die Sicherheit der Kollegen und die der Fahrgäste geht“, sagt er. Konkret spricht er dabei die Busse an, die aus seiner Sicht größtenteils veraltet sind und ihren Zenit längst überschritten haben.

Bei der VVR würden Busse zum Einsatz kommen, die weit über 600 000 bis 700 000 Kilometer gefahren sind, einige auch schon 900 000 Kilometer und mehr. „Wenn ich mir dazu Stralsund ansehe, leben die Fahrer dort im Luxus. Sie sitzen in neuen Bussen, während ein paar Kilometer weiter auf der Insel die Fahrzeuge fast auseinanderfallen. In Stralsund sind von 25 bis 30 Bussen 20 hochwertig, auf Rügen nicht einer“, sagt er.

„Qual für Fahrer und Fahrgäste“

Er zeigt Fotos, auf denen die Messgeräte im Bus Störungen, etwa am Getriebe, anzeigen. Oder die Halterung vom Radio, die viele Risse aufweist. Sein größtes Problem: Die warme und stickige Luft, besonders in den vergangenen warmen Augusttagen. Viele Busse, die auf der Insel Rügen unterwegs sind, würden keine Klimaanlage besitzen.

Risse an der Halterung vom Radio. Quelle: privat

Und wenn eine Klimaanlage vorhanden ist, wie in drei bis vier Bussen, wie er sagt, dann seien diese häufig defekt und würden anschließend auch nicht repariert. Auf einem Foto ist ein Messgerät für die Temperatur zu sehen. Die Außentemperatur betrug an diesem Tag zur Mittagszeit 26 Grad, Innentemperatur 32 Grad. „Dies ist eine Qual für Fahrer und Fahrgäste“, sagt er. In diesen Fällen hilft nur, das Fenster auf der Fahrerseite zu öffnen. Dauerhaft würde das aus seiner Sicht aber dazu führen, dass die Fahrer einen steifen Hals bekommen oder sich erkälten.

„Fahrgäste müssen auf Bus verzichten“

Ein weiterer Kritikpunkt sind die eingesetzten Hochbodenbusse im Linienverkehr. Diese verfügen im hinteren Einstieg über eine Treppe. Somit sei es unmöglich, mit Rollator oder Kinderwagen einzusteigen. „Hier gibt es auch keine Stellfläche im Gang, da dort eine durchgängige Sitzreihe eingebaut ist. Das heißt, diese Fahrgäste müssen auf diesen Bus verzichten und auf den nächsten warten, der so etwas vorhält“, sagt er.

Auf dieser Anzeige wird ein Defekt am Getriebe gemeldet. Quelle: privat

Die Busfahrer gehen in den Sommermonaten mit ihren Arbeitszeiten an die Belastungsgrenze. „Es gibt Dienste bis zu zwölf Stunden, aber nur acht werden bezahlt. Wenn man zehn Tage am Stück gearbeitet hat und zu Recht mal zwei Tage frei haben will, wird man auch noch angerufen, dass man arbeiten soll. Die Fahrer sind echt am Limit und keiner unternimmt was“, so der VVR-Mitarbeiter.

Alle Busse verkehrssicher

Die VVR weist die Kritik des Fahrers zurück. Denn alle Busse, die am Standort Bergen eingesetzt sind, verfügen über gültige Hauptuntersuchungen sowie Sicherheitsüberprüfungen. Letztere werden einmal im Vierteljahr durchgeführt, berichtet Betriebsratsvorsitzender Olaf Naujoks. „Alle Busse sind in einem rechtlich sauberen Zustand. Sie werden auch regelmäßig herausgeholt, wenn sie repariert werden müssen. Es fährt kein Bus über Rügen, der nicht verkehrssicher ist“, versichert er.

Das Messgerät zeigt in einem VVR-Bus eine Innentemperatur von 32 Grad an. Quelle: privat

„Laufleistungen von über 700 000 Kilometern während einer Einsatzzeit von bis zu 16 Jahren sind keine Seltenheit. Der Einsatz der Fahrzeuge erfolgt im Rahmen der Regularien der Beauftragung durch den Landkreis, die Vorgaben hinsichtlich Alter und Laufleistung des Fuhrparks beinhalten“, sagt Pressesprecher Michael Lang.

Sechs neue Busse für Rügen

Alle Fahrzeuge haben laut Unternehmen eine Lüftungsanlage, ein Großteil der neueren Fahrzeuge zudem klimatisierte Fahrerkanzeln, einige Busse sind vollklimatisiert. „Den persönlichen Eindruck des Kollegen zu defekten und nicht reparierten Klimaanlagen können wir nicht teilen“, sagt Michael Lang.

Was die Fahrzeuge betrifft, hat er gute Nachrichten für die Busfahrer. Die VVR hat in diesem Jahr zwölf neue Fahrzeuge angeschafft, davon sechs Fahrzeuge für den Standort Bergen. Sie werden voraussichtlich im Herbst geliefert. „Dann werden die Fahrzeuge mit den höchsten Laufleistungen und/oder mit hoher Reparaturanfälligkeit ausgetauscht“, so der Sprecher.

Busse werden ausgetauscht

Damit dürfte auch bald das Problem mit den Hochbodenbussen gelöst werden, die nur über eine Treppe zu erreichen sind. „Das betrifft fünf bis sechs Busse. Diese wurden Anfang der 2000er angeschafft, weil viel Gelegenheitsverkehr gefahren wurde. Dadurch brauchte man Kofferklappen beziehungsweise Busse mit einer Sitzplatzkapazität von 49 Plätzen. Diese werden jetzt sukzessive ausgetauscht“, sagt Olaf Naujoks. Michael Lang weist zudem darauf hin, dass bis dahin für die Mitnahme von Rollstühlen und Kinderwagen eine Anmeldung mindestens einen Tag im Voraus empfohlen wird, um auf dieser Fahrt ein entsprechendes Fahrzeug bereitzustellen.

Michael Lang bestätigt, dass Zwölf-Stunden-Schichten laut Tarifvertrag durchaus möglich sind. „Was nicht gleichbedeutend ist, dass hier auch zwölf Stunden durchgefahren wird, das verstieße gegen die gesetzlichen Lenk-und Ruhezeiten“, sagt er. Olaf Naujoks bestätigt das. „Bei kurzfristig Erkrankten versucht man, Leute zu finden, die sich im Frei befinden und noch Lenkzeiten haben. Diese zusätzliche Arbeitszeit wird immer ausgeglichen. Und dies geschieht nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.“

Von Mathias Otto