Der Streik der Busfahrer geht in die nächste Runde. Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen wurde der Nahverkehr in Vorpommern-Rügen bestreikt. Nicht ein Bus der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) rollte am Donnerstag über die Insel. Die Busfahrer sind in einen ganztägigen Streik getreten.

Verdi erhöht Druck auf Arbeitgeber

Verdi will damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. „Wir sind mit dem Stand der Verhandlungen mehr als unzufrieden“, so Verdi-Sprecherin Andrea Moder. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,06 Euro. Die Arbeitgeber hätten dagegen eine Erhöhung der Löhne um monatlich 70 Euro im ersten und 40 Euro im zweiten Jahr angeboten. Das entspricht 40 Cent pro Stunde. „Diese Verbesserung stand schon vorher im Wirtschaftsplan des VVR fest. Das kann man also nicht als neues Angebot für Mitarbeiter werten“, sagt Thomas Päplow, der seit 1978 Verdi-Mitglied ist und im Wirtschaftsausschuss des VVR sitzt.

„Arbeit wird nicht wertgeschätzt“

„Wir bleiben hartnäckig. Die bisherigen Angebote sind nicht überzeugend für die Arbeit, die hier geleistet wird“, sagt Betriebsratsvorsitzender und Mitglied der Tarifkommission, Olaf Naujoks. Er reagiert auch auf die kritischen Töne vonseiten der Arbeitgeber. VVR-Geschäftsführer Ulrich Sehl sagte nach dem zweiten Streiktag, dass unter wirtschaftlichen Aspekten die geforderte Erhöhung unrealistisch sei. „Dafür kann ich kein Verständnis haben.“ Zu solch einem frühen Zeitpunkt der Tarifverhandlungen sei ein Warnstreik unangemessen. „Mit dieser Aussage wird bestätigt, dass unsere Arbeit nicht wertgeschätzt wird“, so Naujoks. Zudem würden junge Leute in den Betrieben nicht nachrücken. Für sie stimme die Entlohnung nicht und sie empfänden die Arbeitsbedingungen als schlecht. „Auch für sie sind diese Streiktage gedacht. Sie müssen noch lange arbeiten und sollen deshalb gute Arbeitsbedingungen vorfinden“, sagt Thomas Päplow.

Die nächste Verhandlungsrunde zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft Verdi ist am 17. Februar in Rostock geplant.

