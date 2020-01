„Buskam“ in Göhren ist „Nationaler Geotop“ 

Göhren

Nun ist es amtlich: Der „Buskam“, der etwa 300 Meter vor der Küste des Ostseebades Göhren im Wasser liegt, ist der größte Findling Norddeutschlands! Dieser trägt jetzt offiziell das Prädikat „Nationaler Geotop“. Diese Auszeichnung hat ihm die Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien Hannover verliehen.

Kreideküste Rügen seit 2006 zertifiziert

Kurdirektor Jörn Fenske zeigt die Urkunde für den „Buskam“. Der Findling dieses Namens am Nordstrand von Göhren erhielt das Prädikat „Nationaler Geotop“. Quelle: Alexander Stein

„Wir haben bereits die offizielle Urkunde erhalten. Dass unser Buskam aufgrund seiner Größe etwas Besonderes ist, war uns bewusst. Dass er sogar der größte Findling Norddeutschlands ist, wird uns nun durch diese Auszeichnung, mit der wir gar nicht gerechnet haben, offiziell bestätigt“, freut sich Kurdirektor Jörn Fenske.

Bereits im Jahre 2006 wurden deutschlandweit 77 Objekte zertifiziert, darunter in MV die Kreideküste auf Jasmund, der Neudarß und die Feldberger Seenlandschaft. Im Jahre 2004 hatte die Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien aufgerufen, die bedeutendsten Geotope zu erfassen. 180 Bewerbungen waren eingegangen.

Seinerzeit war der „Buskam“ nicht dabei, weiß Dr. Karsten Obst, Dezernent im Geologischen Dienst im Landesamt MV für Umwelt, Naturschutz und Geologie. 2016 sei eine Neubewertung angeschoben worden. Jedes Bundesland konnte weitere Vorschläge machen. MV hatte fünf Anträge eingereicht. „Diese wurden alle positiv bewertet, so dass wir seit 2019 insgesamt acht ‚Nationale Geotope‘ ausweisen können, die das Bewusstsein für das geologische Erbe unseres Landes fördern sollen“, so Obst.

Neben dem „Buskam“ gehören nun auch dazu: Rühlower Os mit Osauge, Kreideschollen in der Poppentiner Endmoräne, Tongrube Rüterberg mit Tropfenboden, Glazialschollen präquartärer Sedimente der Greifswalder Oie.

Geologe Dr. Karsten Obst vom Geologischen Dienst im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie hatte den „Buskam“ im Jahre 2004 vermessen. Quelle: Maik Ehrlich/OZ-Archiv

Findling ist 550 Tonnen schwer

Lange kursierten unterschiedliche Angaben zu dem Göhrener Giganten im Wasser. „Da die Größenangaben in der Literatur stark variierten, habe ich 2004 als frisch eingestellter Landesgeologe und Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Prerow die Chance genutzt, den Findling mit dem Rettungstaucher Gerald Lilie zu vermessen“, so Karsten Obst. Der Findling wiegt rund 550 Tonnen und hat ein Volumen von rund 200 Kubikmetern über dem Ostseegrund. Der Buskam habe eine Länge von 8,80 Metern. Die maximale Breite wurde mit 6,40 Metern abgeschätzt. „Der höchste Punkt erreicht 6,10 Meter, wobei dieser bei Mittelwasser etwas über einen Meter aus dem Wasser herausragt. Der Umfang beträgt in Höhe des Wasserspiegels rund 24 Meter und wächst am Grund auf 27,5 Meter an“, so Obst. Der Findling besteht aus Hammer-Granit, der auf eine Herkunft von der Insel Bornholm schließen lässt.

Für das Frühjahr ist geplant, an den Standorten der „Nationalen Geotope“ Informationstafeln zu errichten und die zertifizierten Geotope im Rahmen einer Festveranstaltung öffentlich zu würdigen, kündigt Karsten Obst an.

Riesenstein mehr in den Fokus rücken

Die Ehrung des Göhrener Findlings sei ein guter Grund, die Geschichte und Geschichten rund um den Buskam wieder etwas mehr in den Fokus zu rücken, meint Kurdirektor Jörn Fenske. „Sowohl in unseren Onlinemedien als auch in den traditionellen Broschüren.“ Zudem in Wanderkarten explizit auf den „Buskam“ hingewiesen werde.

Der Name Buskam könnte auf das Altslawische „bogis kamien“ zurückgehen, was Gottesstein bedeutet. Kleine Aushöhlungen auf der Oberfläche zeugen davon, dass der Stein schon zur Bronzezeit als Kultstätte genutzt wurde. Zu dieser Zeit befand sich der Stein allerdings noch an Land.

Störche holten die Babys vom Stein

Um den riesigen Stein ranken sich viele Legenden. So trägt er auch den Beinamen „Adebarstein“, da von dort Störche die Rügener Babys holen sollen. Nach anderen Überlieferungen sollen Seejungfern auf dem Stein tanzen oder sich in der Walpurgisnacht Hexen zum Reigen versammeln. Im 19. und 20. Jahrhundert soll es Brauch gewesen sein, in Booten mit der Hochzeitsgesellschaft zum Buskam zu fahren, um den Hochzeitstanz zu tanzen.

Hinschwimmen zu gefährlich

Aufgrund gefährlicher Strömungen rund um den Findling sowie seiner nicht einzuschätzenden Maße unterhalb der Wasseroberfläche wird davon abgeraten, dorthin zu schwimmen oder mit dem Boot hinzufahren.

„Rettungsschwimmer mussten schon zwei Mal Menschen retten, die dachten, sie können dort hinschwimmen, sich auf dem Stein ausruhen und dann zurückschwimmen. Aber der Buskam ist so scharfkantig, dass man sich nicht hochziehen kann“, weiß Jörn Fenske.

Beliebte Raststätte für Wasservögel

Der „Buskam“ ist beliebte Raststätte für diverse Wasservögel. Insbesondere Kormorane sieht man häufig dort. Der graue Buckel, der bei Wellengang überspült wird, sorgt immer wieder für Fehlinterpretationen. Manche Urlauber und Touristen denken, dass sie einen Wal erblickt haben, der sich zu bewegen scheint. Doch es ist kein Wal, dort ragt Norddeutschlands größter Findling aus der Ostsee.

