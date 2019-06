Rügen

Der Busverkehr auf der Insel Rügen bleibt auch am Wochenende eingeschränkt. Wie die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) auf ihrer Internetseite mitteilt, entfallen am Sonnabend und Sonntag mehrere Fahrten der Linie 20 (von Bergen über Zirkow, Sellin und Baabe nach Göhren und zurück), der Linie 22 (von Sassnitz über Mukran und Prora nach Binz bis Serams und zurück) und der Linie 23 (von Sassnitz über den Königsstuhl bis Hagen Parkplatz und zurück). Betroffen sind am Wochenende insgesamt 23 Fahrten. Hintergrund ist ein Personalengpass wegen unbesetzter Stellen und wegen eines erhöhten Krankenstands.

Tagesaktuelle Übersicht im Internet

Die Einschränkungen werden wohl noch eine Weile andauern. Eine tagesaktuelle Übersicht der betroffenen Fahrten sind auf der Homepage der VVR hinterlegt. Zusätzlich zu den dort aufgeführten Ausfällen könne es dazu kommen, dass auf einigen Streckenabschnitten Taxis anstelle der Busse die Linienfahrten bedienen. Diese sind dann mit der entsprechenden Liniennummer gekennzeichnet. In den Taxis können keine Tages-, Wochen- oder Monatskarten gelöst werden.

Thomas Pult