Putbus/Garz

Julia Präkel lenkt und leitet für zwei weitere Jahre die Geschicke des CDU-Stadtverbandes Putbus-Garz. Am Montagabend ist sie einstimmig in dem Amt, das sie seit 2015 innehat, bestätigt worden. Ihr zur Seite steht als neuer Stellvertreter Sebastian Koesling. Der ist Mitte Juni zum neuen Garzer Bürgermeister gewählt worden. Koesling hatte sich in der Stichwahl gegen Lothar Maaske durchsetzen können.

Dem neuen Vorstand gehören als Beisitzer außerdem der Putbuser Gerhard Kuhl sowie Gerhard Brochhaus an. Er lebt im Putbuser Ortsteil Lauterbach.

Im Rückblick schätzte die 34-jährige Präkel die Arbeit des Stadtverbandes als eine erfolgreiche ein. Dies sagte sie vor allem vor dem Hintergrund der Kommunalwahlen in diesem Jahr. Im Ergebnis stellt die CDU in Garz den Bürgermeister sowie die Mehrheitsfraktion mit sieben Stadtvertretern. „In Putbus ist die sechsköpfige christdemokratische CDU-Fraktion die größte in der Stadtvertretung. Zudem ist Bürgervorsteher Jörg Riemer auch Mitglied unseres Stadtverbandes“, sagte Präkel, die außerdem erstmals ein Kreistagsmandat erringen konnte.

„Damit sind wir der erfolgreichste CDU-Stadtverband auf der Insel Rügen“, machte die alte und neue Vorsitzende selbstbewusst deutlich und gab diesen Ausblick: „Nun wollen und werden wir zeigen, dass wir nicht nur Wahlversprechen machen, sondern diese auch umsetzen.“

Der CDU-Stadtverband Putbus-Garz ist Ende 2013 gegründet worden. Ihm gehören derzeit 35 Christdemokraten aus den zwei genannten Städten sowie der Gemeinde Poseritz an. Vor zwei Jahren waren es noch vier weniger.

Von Chris Herold