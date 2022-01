Grundschule, Turnhalle, Hort und demnächst auch der Kindergarten sind für die Sagarder Steppkes bald nur noch ein paar Schritte entfernt. Am Freitag wurde an der Schulstraße der Grundstein für die neue Kita gelegt. Warum der Neubau notwendig war, was die Kinder erwartet und was aus dem jetzigen Kita-Gebäude wird.