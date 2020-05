Carmen Küster verlegte vor 20 Jahren ihren Lebensmittelpunkt nach Rügen

Lauterbach

Im Ortsteil Lauterbach, der zu Putbus gehört, betreibt Carmen Küster seit 14 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann in der Nähe des Hafens ein Hotel und Restaurant. Die gebürtige Meißnerin erinnert sich an eine sehr schöne Kindheit in ihrer Heimat. „Das Fernweh veranlasste mich trotzdem, schon kurz vor der Wende nach Mülheim zu ziehen, wo ich als Sekretärin arbeitete.“ Dort lernte sie auch ihren Ehemann kennen und gründete mit ihm eine Familie.

2000 verlegte das Paar den Lebensmittelpunkt auf die Insel. Die Töchter sind inzwischen 25 und 17 Jahre alt und es gibt bereits einen Enkelsohn, der im August vier wird. In der wenigen Freizeit, die der 55-Jährigen neben der Arbeit bleibt, läuft sie gern mit ihrer Hündin Amy, einem Retro-Mops, interessiert sich für Kunst und Innenarchitektur und reist mit ihrem Mann an Orte, an denen sie Ruhe findet. „Ich genieße es, auch mal wenig Menschen um mich zu haben, weil es beruflich oft turbulent ist bei uns“, verrät sie.

Von Christa Driest