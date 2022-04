Putbus

„Spielende Insel – Kammermusik am Meer“ – unter diesem Titel holt der Berliner Verein „Konzertleben“ in diesem Jahr junge Ausnahme-Musiker nach Rügen und erstmals auch auf das Schloss Hohendorf bei Stralsund. Während die Namen der aufstrebenden Musiker derzeit meist nur wirklichen Klassik-Kennern bekannt sind, hat von ihr schon fast jeder einmal gehört: Carmen-Maja Antoni. Die Charakterdarstellerin mit der markanten Stimme, die sie unter anderem der „Online-Omi“ in den Hörbüchern der erfolgreichen Buchreihe von Renate Bergmann leiht, war jahrzehntelang Mitglied des Berliner Ensembles. In Film und Fernsehen wurde sie nicht zuletzt durch Rollen wie die der Anderthalbmeter-Großmutter in der Strittmatter-Verfilmung „Der Laden“, der Herta in Marc-Uwe Klings „Känguru-Chroniken“ oder als Elsa, die Schwester des pensionierten Polizisten Horst Krause in der gleichnamigen Fernsehreihe, populär. Am Mittwoch, dem 20. April, wird sie in der Klassikreihe der „Frühlingsklänge“ auf der Bühne des Putbusser Theaters Gedichte und Texte vom Meer lesen. Wir sprachen mit ihr am Telefon über ihre Lieblingslektüre, über Frühlingsgefühle, FKK und ihre Erinnerungen an Rügen.

Frau Antoni, die einzelnen Veranstaltungen der Kammerkonzert-Reihe sind jeweils mit „Frühlingsklänge“ überschrieben. Haben Sie den Frühling bei sich zu Hause in Berlin schon entdeckt?

Carmen-Maja AntoniFrühling ist für mich, wenn ich durch den Wald gehe oder durch die Landschaft fahre und unterwegs 60 und mehr verschiedene Grüntöne entdecke. Auf der Fahrt an die Ostsee sieht man das zum Beispiel sehr schön. In der Stadt kann man sich selbstverständlich Stiefmütterchen oder andere Blumen auf den Balkon stellen. Aber das ist doch dann kein Frühling!

Ehrenamtliche Hilfe für junge Künstler

Vielleicht werden Sie ja auf der Fahrt nach Rügen fündig. Hier werden Sie am 20. April im Putbusser Theater auftreten. Die Veranstaltungsreihe hat der Verein „Konzertleben“ entwickelt, um jungen Musikern und Absolventen der deutschen Musikhochschulen den Karrierestart zu erleichtern. Wie passt Ihr Gastspiel dazu?

Professor Dr. Antonia Joussen, die mit anderen Mitstreitern „Konzertleben“ gegründet hat, ist Chefin einer Augenklinik, in der ich öfter behandelt wurde. Dadurch kennen wir uns. Sie hat mit von ihrem Projekt erzählt und ich ihr von meinem Ehrenamt. Ich mache als Vorsitzende des Fördervereins der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ etwas Ähnliches wie Antonia Joussen. Wir kümmern uns um Studenten und Absolventen, die finanzielle oder sonstige Unterstützung auf ihrem beruflichen Weg oder während der Ausbildung benötigen, etwa in der Corona-Krise, die viele Kulturschaffende besonders hart getroffen hat.

Antonia Joussen und ich haben verabredet, dass wir uns in unserer Ehrenamts-Arbeit gegenseitig unterstützen. Ich finde das, was „Konzertleben“ für die jungen Musiker macht, ganz toll und möchte auch einen Beitrag leisten.

Aber Musik machen Sie nicht?

Nein, ich werde Texte lesen. Ich denke, das wird eine gute Abwechslung zu den klassischen Klavierstücken. Wer einen ganzen Abend ausschließlich Musik hören will, geht dazu vielleicht eher in einen Konzertsaal. Musiker spielen ja gern einen ganzen Abend durch, wenn man sie lässt. Aber jeder gute Dramaturg weiß, dass und wann man eine Pause machen muss. Deshalb wollen wir es kurzweiliger gestalten, der Pianist wird kürzere Stücke spielen und ich Texte lesen, in denen Inseln und der Frühling eine Rolle spielen.

Welche genau?

Ich bin noch am Sortieren. Tucholsky, Ecco, Kishon – die Bücher liegen, die ich dazu schon rausgesucht habe, liegen alle auf dem Teppich. Das muss ich noch ordnen.

Eine Berliner Leseratte

Lesen Sie privat auch gern?

Sehr gern! Und ich lese eigentlich alles. Beruflich natürlich Drehbücher, aber auch ansonsten alles querbeet, richtige, gedruckte Zeitungen, englische oder amerikanische Literatur. Ich habe hier in Berlin eine kleine Buchhandlung gefunden mit einer Buchhändlerin, die mich hervorragend berät.

Was lesen Sie zurzeit gerade?

Mehrere Bücher. Von Siegfried Kühn „Du küsst wie Rachmaninow“. „Sein oder Nichtsein“ von Klaus Pohl, das ist saukomisch. Und „Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid“ von Fredrik Backmann.

Haben Sie Lieblingsautoren?

Von der Kanadierin Miriam Toews habe ich fast alle Werke gelesen, die schätze ich sehr. Und natürlich alles von meinem guten Freund Christoph Hein.

Sie sind zweifache Mutter und haben mittlerweile auch Enkelkinder. Haben Sie Ihren Kindern vorgelesen beziehungsweise lesen Sie Ihren Enkeln aus Büchern vor?

Ich bin ein Fan vom Vorlesen! Nicht nur Wort für Wort aus den Büchern. Ich erzähle Geschichten auch gern frei nach. Da kann man sie - je nach Situation – auch mal etwas kürzer fassen. Meinem dreijährigen Enkel erzähle ich fast jeden Abend eine Geschichte, zum Beispiel die von den drei kleinen Schweinchen, von denen sich jedes ein Haus baute, oder die Geschichte von der kleinen indischen Frau.

Usedom ist Rückzugsort

Haben Sie einen engen Kontakt zu Ihren Kindern und deren Familien?

Ja, auf unterschiedliche Art. Mein Sohn lebt in Kanada. Mit ihm und seiner Familie telefoniere ich sehr oft. Mit der Familie meiner Tochter bin ich oft auf Usedom. Wir haben da ein Häuschen, abseits der Kaiserbäder und des Trubels an der Ostseeküste. Da fühle ich mich total wohl. Während der ersten Corona-Welle haben wir uns für drei Monate dorthin zurückgezogen. Das war für uns eine wunderschöne, intensive Zeit mit langen Gesprächen und viel Zeit zum Lesen. Dort hat meine Enkelin laufen gelernt.

Sie sind bisher demnach ganz gut durch die Corona-Krise gekommen?

Ja, ich hatte viel Glück und trotz der Pandemie im vergangenen und in diesem Jahr gut zu tun. Ich habe viel gedreht, mit Hallervorden „Das Ekel“ zum Beispiel oder aktuell gerade den letzten Film aus der Reihe mit Horst Krause. Ich habe viele Hörbücher eingesprochen und bin für Kollegen eingesprungen, die erkrankt waren. Dadurch konnte ich meine Kinder, die nicht die Chance hatten, mit ihrer Arbeit für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, unterstützen. Ich als Älteste in der Familie war für eine Weile die einzige, die Geld verdiente. Verrückt.

Sie fühlen sich auf Usedom sehr wohl. Was bedeutet Ihnen das Meer, was verbinden Sie mit Rügen?

Ich liebe das Meer, ich finde es großartig, dort zu sein. Das hat mich seit meinen Kindertagen geprägt. Gefühlt habe ich die Hälfte meiner Kindheit auf Rügen und Usedom verbracht. In Putgarten gab es ein Ferienlager, in das wir jeden Sommer fuhren. Später bin ich dann viele Jahre nach Rügen in den Urlaub gefahren. Das Berliner Ensemble hatte auf der Insel ein Ferienheim.

Sind oder waren Sie eine Wasserratte?

Na klar! Unser Strand war der Nordstrand auf Wittow.

Textil oder FKK?

FKK, was anderes gab’s doch fast gar nicht. Das war zu der Zeit doch normal. Die wenigsten Leute hatten dort Badesachen an. Heute hat sich die Situation ja gedreht und „ohne“ ist nicht mehr so angesagt.

Verein organisiert Kammermusiktage Die Kammermusiktage auf Rügen hatten im Herbst vergangenen Jahres Rügen-Premiere. Organisiert werden sie vom Berliner Verein „Konzertleben“, der erfahrene und junge Künstler zusammenbringen will, um dem Musikernachwuchs den Karrierestart zu erleichtern. Dabei können die jungen Leute nicht nur künstlerisch etwas lernen. Sie bekommen auch praktische Tipps, etwa für das Erstellen eines eigenen Programms oder das richtige Marketing. Den „Herbststimmungen“ im vergangenen Oktober folgen nun die „Frühlingsklänge“. Der Auftakt wird am Ostermontag um 11 Uhr in der Kunstscheune Vaschvitz gegeben. Am Abend findet ein Konzert im Schloss Hohendorf bei Stralsund statt, zwei weitere am Dienstag und Mittwoch (19. und 20. April) im Theater Putbus. Beim letztgenannten Termin wird auch die Schauspielerin Carmen-Maja Antoni auf der Bühne stehen und lesen. Carmen-Maja Antoni wurde 1945 in Berlin geboren. Sie wuchs mit ihrer Schwester bei der Mutter in Adlershof auf und war schon als Kind im DDR-Fernsehen zu sehen. Sie spielte erst an der Volksbühne Berlin und gehörte bis 2013 zum legendären Berliner Ensemble. Bekannt wurde sie durch zahlreiche Rollen in Filmen wie „Der Mann, der nach der Oma kam“, „Der Laden“, „Die dicke Tilla“, „Wege übers Land“, „Mord mit Aussicht“, „Krauses Fest“ und vielen anderen. Sie ist Dozentin an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg und an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“. Karten für die „Frühlingsklänge“ gibt es über das Theater Vorpommern (im Internet, per E-Mail oder Telefon unter 038301-808330) oder an der jeweiligen Tages- oder Abendkasse.

Von Maik Trettin