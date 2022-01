Carport in Stralsund in Flammen: Nachbar holt Ehepaar aus dem Haus

Im Wohngebiet Andershof stand ein Carport in Flammen. Diese griffen auf das Einfamilienhaus über. Auf die unmittelbar angrenzende Garage und das Nachbarhaus wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Nachbar holte das Ehepaar aus der Gefahrenzone.

