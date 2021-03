Carportbrand in Gandemow auf Rügen: Feuer zerstört Mercedes-Oldtimer

Gandemow

In Gandemow auf der Insel Rügen hat es am Montag in einem Carport gebrannt. Dabei ist nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro entstanden.

Das Feuer brach gegen 16.40 Uhr aus. Das Carport und der dort abgestellte 30 Jahre alte Mercedes Oldtimer wurden stark beschädigt. Der Wert des Autos wurde auf 6000 Euro geschätzt.

Für die Löscharbeiten wurden die Landesstraße 301 und die Kreisstraße 7 für 1,5 Stunden voll gesperrt. Derzeit geht die Polizei aus Neubrandenburg davon aus, dass ein technischer Defekt am Fahrzeug den Brand verursacht haben soll.

