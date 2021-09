Chance für Radweg auf Rügen vertan

In welcher Welt leben wir?

OZ-Artikel „Riesenchance vertan: Kein Radweg zwischen Gingst und Bergen“ vom 25. September Reaktionen auf den OZ-Artikel „Riesenchance auf Rügen vertan: Kein Radweg zwischen Gingst und Bergen“: Für OZ-Leser Uwe Gens wurde eine gute Chance, den Radverkehr auf Rügen im beschriebenen Bereich deutlich besser und sicherer zu machen, leichtfertig vergeben.

Was ist der Grund der Verärgerung? Eine fast vollständige Kostenübernahme, eine ansprechende Strecke, Einigkeit zwischen den Gemeinden – nie war die Ausgangssituation für einen Radweg auf Rügen besser. Aber weil ein Antrag liegenblieb, müssen Radler weiter auf die Realisierung der Strecke zwischen Gingst und Bergen warten.

„In welcher Welt leben wir?“

„Beim Lesen des Artikel war ich ziemlich verblüfft und zunehmend verärgert. In welcher Welt leben wir? Wenn es so stimmt wie dargestellt, dann gibt es für mich nur die Feststellung, dass hier die Kommunalverwaltung die im Ehrenamt Tätigen mit unvorstellbarer Arroganz auflaufen ließ“, so der OZ-Leser. Das sei zudem mit dem geringstmöglichen Energieaufwand geschehen, „nämlich gar keinem, einfach durch Schweigen“.

Die Bürgermeisterin von Gingst und ihre Mitstreiter, allesamt Ehrenamtler, würden wie lästige Fliegen ignoriert. „Nicht mal einen Hinweis der ,Profis’, wie man in vorliegenden Fall vielleicht pragmatisch und richtig vorgehen sollte, war es ihnen wert.“ Nachfragen blieben unbeantwortet, „wohl wissend, dass sich das ,Problem’ von selbst erledigt, wenn die Fördertermine nicht mehr eingehalten werden können.“

„Geplante Weg wird ein Traum bleiben“

Für Uwe Gens ist es eine in der Tat sehr gute Chance, den Radverkehr auf Rügen im beschriebenen Bereich deutlich besser und sicherer zu machen. Diese wurde aus seiner Sicht wegen der unbegreiflichen Lethargie der Verwaltung leichtfertig vergeben. „Dieser geplante Weg von geschätzt circa 15 Kilometer Länge wird also ein Traum bleiben. Dafür bietet die Stadtverwaltung in Person von Herrn Paarmann nun künftig einen Radweg Neklade-Siggermow – Länge vielleicht einen Kilometer – an. Ich habe nichts gegen diesen Weg, aber bei einer ausgeschlafenen Verwaltung hätte man beide haben können“, so der OZ-Leser.

Und weiter: „Gibt es eigentlich gegenüber den Verantwortlichen in der Verwaltung, die in der beschriebenen Weise Initiativen unterdrückt und Fördergelder in nicht belangloser Größe durch untätiges Aussitzen verschenkt haben personelle und finanzielle Sanktionen?“

Von OZ