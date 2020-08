Rostock/Putbus

Flink huschen die Finger von Philipp Thönes über die Tastatur. Die schwungvolle Melodie, die der 18-Jährige so hingebungsvoll spielt, ist der sogenannte Minutenwalzer des polnischen Komponisten Frédéric Chopin. Dem Ausnahmemusiker zu Ehren findet in diesem Jahr erstmals die „ Chopiniade“ im Theater Putbus statt, die Thönes als Frühstudent der Hochschule für Musik und Theater ( HMT) gemeinsam mit Klavierprofessor Bernd Zack, drei Absolventen sowie dem Rügener Buchautoren Reinhard Piechocki gestaltet. Vom 4. bis zum 25. August stehen insgesamt vier Konzertlesungen auf dem Programm.

40 bis 50 Stunden pro Woche am Klavier

„Musik hat mich schon immer fasziniert“, sagt Philipp Thönes. 40 bis 50 Stunden pro Woche sitzt er am Klavier. „Wenn ich einen Ausgleich brauche, fahre ich mit dem Rad los“, sagt der Rostocker und lacht. Mit fünf Jahren erhielt er den ersten Klavierunterricht am Konservatorium Rostock. „Es gab schon gewisse Schwellen, die ich überschreiten musste, bis es wirklich Spaß gemacht hat“, sagt er heute. Mit 13 Jahren habe es zwischen ihm und dem Klavier dann gefunkt. „Es enthält so viele Klangfarben wie ein Orchester“, schwärmt Thönes, der seit 2017 Frühstudent in der Klasse von Bernd Zack an der HMT ist und bereits zahlreiche Preise abgeräumt hat.

Auch die Liebe zu Chopin teilt der begabte Nachwuchsmusiker mit seinem Lehrer: „ Chopins Werke offenbaren intensive Gefühlsmomente, die jeder kennt – sei es Glück oder Trauer –, daher wird die Musik auch nie alt“, sagt der 18-Jährige. Auch Bernd Zack schwärmt in höchsten Tönen von dem Komponisten: „ Chopins Musik hat einen Zauber, dem man sich kaum entziehen kann. Das ist auch der Grund dafür, dass sie heute immer noch gespielt wird, obwohl sie schon fast 200 Jahre alt ist“, sagt er. Chopin habe das Klavier in einer Weise zum Klingen gebracht, wie es sonst niemand zu seiner Zeit konnte. Zudem habe der Komponist das Klavierspielen revolutioniert. „Auch wenn Kritiker ihn extrem dafür angegriffen haben“, so Zack.

Vier Konzertlesungen im August im Theater Putbus

Dass der Komponist bei der Chopiniade, die in diesem Jahr erstmals stattfindet, im Fokus steht, freut Zack. „Ich liebe Chopin und war gleich begeistert von der Idee“, sagt er. Und die stammt von dem Rügener Autoren Reinhard Piechocki, der bereits zahlreiche Bücher zu verschiedenen Komponisten verfasste und bewegende menschliche Schicksale rund um die Musik aufschrieb. Bei einer Konzertlesung 2019 unter dem Titel „Beziehungszauber – Clara Schumann und Johannes Brahms auf Rügen“ wurden bereits Texte des gleichnamigen Buches von Piechocki mit der Musik von HMT-Musikern verknüpft. Auch Philipp Thönes war damals schon mit von der Partie. „Die Veranstaltung war so erfolgreich, dass alle gern weitermachen wollten“, sagt Zack, der für die musikalische Gestaltung der Chopiniade zuständig ist.

Das Format sieht vier Konzertlesungen im August im Theater Putbus vor, die den Fokus auf verschiedene Aspekte des Komponisten legen: Der Auftakt ist am 4. August mit der Pianistin Mari Namera unter dem Titel „ Chopin als Kraftquell“, gefolgt von Daniel Seng mit dem Thema „ Chopin als Lebensretter“ am 11. August. Am 18. August ist die Pianistin Mayuko Miyata zu hören, die „ Chopin als Revolutionär“ musikalisch untermalt, und am 25. August gestalten Bernd Zack und Philipp Thönes den Abend „ Chopin als Genie“.

„ Chopin als Lebensretter“: Erschütterndes aus der Nazizeit

Die Themen beziehen sich auf die Bücher von Piechocki, der darin erschütternde Schicksale aus der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland und Polen beschreibt. „ Chopin als Lebensretter bezieht sich auf die jüdische Pianistin Alice Herz-Sommer, die 1943 gemeinsam mit ihrem Sohn nach Theresienstadt deportiert wurde, und mehr als 100 Konzerte für ihre Mithäftlinge gab. Für sie und ihren Sohn wurden die 24 Etüden von Chopin zur Lebensrettung“, erklärt Zack.

Denn bei der Chopiniade gehe es nicht nur um die Musik, sondern auch um deren Interpretationsgeschichte. „Es ist höchst interessant, was diesen Werken im Laufe der Zeit widerfahren ist und welche Bedeutung sie zu verschiedenen Zeiten hatten“, sagt Zack. „Zum Beispiel als Symbol der Freiheitsbewegung Polens gegen die russische Fremdherrschaft zur Zeit von Chopin oder später in der Zeit des Nationalsozialismus.“

Intime Atmosphäre entspricht der Art von Chopin

Auch die Künstler haben sich im Vorfeld intensiv mit Chopin beschäftigt. „ Daniel Seng beherrscht alle 24 Etüden von Chopin, Mayuko Miyata hat eine Chopin-CD veröffentlicht, die sie in der Elbphilharmonie vorgestellt hat“, sagt Zack. Angepasst an die derzeitige Situation dürften von den rund 200 Plätzen im Theater derzeit nur rund 80 besetzt werden. Aber die intime Atmosphäre entspreche der Musik von Chopin, der vorwiegend vor einer kleineren Zuhörerschaft aufgetreten sei, so Zack.

Termine und Karten 4. August: „ Chopin als Kraftquell“, Mari Namera, Rostock, Nocturnes, Etüden, Polonaise As-Dur, Sonate b-Moll 11. August: „ Chopin als Lebensretter“, Daniel Seng, Berlin, 12 Etüden, Ballade 18. August: „ Chopin als Revolutionär“, Mayuko Miyata, Berlin, Mazurken, Nocturnes, Ballade Nr. 1, op. 23, Scherzo Nr. 1, op. 20 25. August: „ Chopin als Genie“, Philipp Thönes, Rostock, Walzer, Nocturnes, Ballade g-Moll, Bernd Zack, Rostock, Nocturnes, Ges-Dur-Etüden, Impromptu Fis-Dur Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Karten (15 bis 25 Euro) im Vorverkauf gibt es unter Telefon 038301-808330 sowie an der Abendkasse.

Der Klavierprofessor und seine Mitstreiter hoffen, dass sich die Veranstaltung etabliert und zu einer festen Größe wird. „Das Programm für 2021 steht bereits und die Termine für 2022 sind in Planung“, so Zack. „Das hängt aber auch davon ab, wie es jetzt läuft.“ Fest steht bereits: Auch 2021 sind alle Protagonisten aus diesem Jahr wieder dabei. Auch Philipp Thönes, der jüngst sein Abitur bestanden hat – dann als HMT-Student. „Ich werde meiner Berufung folgen und Musik studieren“, sagt der junge Mann. Einen Platz an der HMT habe er bereits und weitere Pläne für die Zukunft. „Ich möchte mich und die Musik weiterentwickeln und werde hoffentlich später in der Kunst tätig sein“, sagt er. Auch Chopin, so sagt er, werde ihn sicherlich ein Leben lang begleiten.

Von Stefanie Büssing