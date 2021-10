Putbus

In der kommenden Woche veranstaltet der Rügener Autor und Musikliebhaber Reinhard Piechocki vom 26. bis 30. Oktober multimediale Konzerte rund um Frédéric Chopin. Die Veranstaltungsreihe endet mit der Vorstellung dreier Bücher, die die Natur der Ostseeinsel zelebrieren. Außerdem stellt der Fotokünstler Volkmar Herre seine Bild-Musik-Performance vor.

Am 18. März 1855 erklangen zum ersten Mal Walzer und Etüden von Chopin auf Rügen, gespielt von Clara Schumann in einem legendär gewordenen spontanen Konzert in Bergen. Ihr Freund Johannes Brahms vollendete unter dem Eindruck der Kreidefelsen 21 Jahre später seine Erste Symphonie.

Konzerte der Chopiniade Di, 26.10.: Mayuko Miyata, „Mazurken“. Mi, 27.10.: Mari Namera, „24 Preludes“. Do, 28.10.: Philipp Thönes und Bernd Zack, „Chopin und die Folgen: Debussy – Skrjabin – Rachmaninow – Schostakowitsch“. Fr, 29.10.: Daniel Seng, „24 Etüden“. Sa, 30.10., um 10.30 Uhr: Reinhard Piechocki und Daniel Seng: „Chopin in dunkler Zeit – Alice Herz-Sommer“, mit Filmsequenzen und Chopins Musik Sa, 30.10.: „Weltnaturerbe auf Rügen“. Teil I: mit dem Vokalensemble Putbus; Teil II: „Mit Licht gemalt“, Volkmar Herre, Stralsund Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten über Theater Putbus, Tel. 038301-808330.

Etwa 166 Jahre kehrt die klassische Musik auf die Insel zurück: Reinhard Piechocki, Autor mehrerer Bücher über Chopins Musik und die Malertradition auf Rügen, wird in Kooperation mit dem Theater Putbus eine Chopiniade veranstalten. Mit Prof. Bernd Zack von der Musikhochschule Rostock und seinen ehemaligen Schülern Mayuko Miyata, Mari Namera, Daniel Seng sowie dem Nachwuchspianisten Philipp Thönes musizieren fünf international preisgekrönte Künstler in fünf Klavierkonzerten.

Hommage an jüdische Pianistin Alice Herz-Sommer

Zum Abschluss der Chopinade finden zwei besondere Veranstaltungen statt: Am Sonnabend, dem 30. Oktober, steht 10.30 Uhr das ungewöhnliche Schicksal der jüdischen Pianistin Alice Herz-Sommer im Mittelpunkt. Völlig verzweifelt über den Abtransport ihrer Mutter irrte sie 1941 durch Prag, als sie plötzlich die Eingebung hatte: „Übe Chopins 24 Etüden – das wird dich retten!“

Zwei Jahre währte die Zeit exzessivster Übung, ehe auch sie ins KZ Theresienstadt musste, wo sie für ihre Mithäftlinge zwischen 1943 und 1945 über einhundert Klavierkonzerte gab, mit den 24 Etüden, die in Putbus am 29.10. erklingen. In einer ergreifenden historischen Filmsequenz verzaubert die hundertjährige Alice Herz-Sommer die Zuschauer. Der Pianist Daniel Seng spielt in dieser Veranstaltung ihre Lieblingskompositionen.

Abschluss bilden Literatur und Fotokunst

Am 30. Oktober um 19.30 Uhr gestaltet das Putbuser Vokalensemble mit seinem Gesang den Abend, der unter dem Thema „Weltnaturerbe auf Rügen“ steht. In drei Kurzbeiträgen werden die Bücher „Glücksorte auf Rügen“ von Janet Lindemann, „Die Malerinseln Rügen, Vilm und Hiddensee“ von Reinhard Piechocki sowie „Nationalpark Jasmund“ von Hannes Knapp vorgestellt.

Nach der Pause wird der Fotokünstler Volkmar Herre seine mit Musik untermalte Bild-Musik-Performance zeigen, „Mit Licht gemalt – Naturschau mit der Camera obscura“, um die Veranstaltungsreihe abzuschließen.

Von Uwe Driest