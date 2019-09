Putbus

Der Vorsitz in einem der wichtigsten Ausschüsse der Stadtvertretung Putbus bleibt in CDU-Hand. Stadtvertreter Oliver Schmidt ist in dieser Woche zum Vorsitzenden des Betriebsausschusses gewählt worden. Das Votum für den 41-jährigen Versicherungsmakler ist dabei einstimmig gefallen. Zum Stellvertreter von Schmidt ist der Stadtvertreter Thomas Kruse ( FDP) gewählt worden.

Nach der Wahl umriss der Vorsitzende des Gremiums kurz dessen Aufgaben in der neuen Legislaturperiode: „Wir wollen Ideen zur Optimierung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Bereiche des Eigenbetriebes entwickeln“, sagte Schmidt und ergänzte: „Dies wird ein Kernthema der Arbeit des Betriebsausschusses in den nächsten Jahren sein.“ Denn die Attraktivität der Stadt Putbus werde maßgeblich von den Bereichen Tourismus, Hafen und Wohnen geprägt, machte Schmidt in diesem Zusammenhang weiter deutlich.

Der Betriebsausschuss, neben dem Hauptausschuss das zweite beschließende Gremium der Stadtvertretung, ist sieben Köpfe stark. Dem gehören neben Schmidt und Kruse auch die Stadtvertreterinnen beziehungsweise -vertreter Julia Präkel und Jörg Riemer (beide CDU), Birgit Mager (Linke), Jürgen Hinze (Unser Wissen für Putbus) sowie der Einzelbewerber Dr. Horst Korn an.

Von Chris Herold