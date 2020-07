Christine Seegers über Rügen: „Ich habe mich direkt in die Insel verliebt“

Bergen

Christine Seegers kam in Sachsen zur Welt und wuchs nach der Flucht der Familie bei Kriegsende im Kreis Husum auf. „Ich habe mich dort auch als Flüchtlingskind sehr wohl gefühlt“, berichtet sie. Sie machte in Flensburg eine Ausbildung zur Kindergärtnerin und absolvierte die praktischen Jahre in Hamburg. Sie lernte dort ihren Mann kennen, einen Rüganer, der ihr 1976 seine Heimat zeigte. „Ich habe mich direkt in die Insel verliebt“, erinnert sich die 78-Jährige.

Vor 24 Jahren erbte ihr Mann ein Haus in Bergen und das Paar zog dorthin. Christine Seegers arbeitete mit einer halben Stelle beim DRK bis zu ihrer Verrentung vor elf Jahren und ist nun ehrenamtlich im Hospizverein tätig. Die Mutter von zwei Kindern liest sozialkritische Romane sowie wöchentlich „Die Zeit“ und zwei Jahre lang war sie in einem Wanderclub. „Da habe ich viele Ecken der Insel kennengelernt – die habe ich meinem Mann, dem Rüganer, dann gezeigt“, verrät sie augenzwinkernd.

Von Christa Driest