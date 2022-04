Insel Rügen

Der Erfurter Sänger Clueso, mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner, ist einer der erfolgreichsten deutschen Solokünstler. Die Alben „Stadtrandlichter“, Handgepäck I und Neuanfang belegten wochenlang die Spitze der Albumcharts. Mit seinem neuen Album „Album“ geht Clueso bald auf Sommertour. Die OZ sprach mit dem Künstler über die Songs auf dem „Album“, die neuen Folgen der VOX-Reihe „Sing meinen Song“ und darüber, dass Fehler manchmal doch etwas Gutes haben.

Herzlichen Glückwunsch zum 42. Geburtstag vor einigen Tagen. Was macht man als Musiker an so einem Tag?

Wir haben eine fette Party gefeiert. Mein Bruder und ich haben zusammen aufgelegt, das funktioniert richtig gut, wir hatten kürzlich erst einen DJ-Gig mit Moonbootica in Hamburg. Als DJ habe ich lange nur meinen Namen Thomas Hübner genutzt, musikalisch gibt es da vor allem Electro und Tech-House. Ich möchte, dass die Menschen nicht kommen, um Handyvideos von Clueso zu machen, sondern, um zu tanzen. Jetzt haben wir sehr ausgelassen gefeiert, wer wollte, konnte gratulieren und ich war trotzdem sicher hinter dem DJ-Pult.

Bei Ihren Alben haben die Hörer immer das Gefühl, ganz dicht an Ihren aktuellen Lebenserfahrungen zu sein. Man hört förmlich „Er leidet“, „Er ist traurig“ oder „Er feiert“ – wie ist der aktuelle Status des Clueso?

Mit geht es gut und ich leide. Wie immer. Nein, im Ernst. Ich hatte keine tiefen Löcher in der Corona-Zeit, dafür habe ich einfach zu viele Ideen und kann mich mit Musik auch drei Jahre beschäftigen. Die Situation in der Ukraine geht mir aber sehr nahe, ich wünsche mir jeden Tag nur, dass es vorbei ist.

Aber trotzdem: Die Sonne kommt raus, ich kann wieder live spielen, Eis essen, zu „Sing meinen Song“ gehen. Insofern geht es mir gut und schlecht zugleich, das ist das Leben. Es gab einschneidende Momente in den vergangenen Jahren, die Trennung von der Band, Neuanfang. Aber dann gilt: springen. Von der Hocke in den Stand.

Clueso kommt nach Rügen und Rostock Am Donnerstag, dem 21. Juli um 19.30 Uhr, spielt Clueso ein Open Air an der Selliner Seebrücke. Am Samstag, dem 6. August, ist er in Rostock zu Gast. Das Konzert im IGA-Park beginnt um 19.30 Uhr. Karten ab ca. 36 Euro (Sellin) beziehungsweise 53,30 Euro (Rostock) gibt es unter anderem bei den Ticketplattformen Eventim, Viagogo oder Reservix. Wer nicht so lange warten möchte: Am 26. April 2022 starten die neuen Folgen von „Sing meinen Song“ bei VOX. In der ersten Folge ist Clueso an der Reihe. Mit dabei sind auch Floor Jansen, Frontfrau der Symphonic-Metal-Band „Nightwish“, das Musiker-Duo „SDP“ Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, Künstlerin Lotte, der internationale Pop- & Soulsänger Kelvin Jones sowie Musikerin und Songwriterin Elif.

Das aktuelle Album hat den Titel „Album“. Was will der Künstler uns damit sagen?

Damit haben wir uns auch ein bisschen selbst auf die Schippe genommen, die Idee kam übrigens von Benjamin von Stuckrad-Barre bei einem Spaziergang. Wir haben unglaublich viele Singles vorher veröffentlicht, die Leute haben schon gefragt, kommt da überhaupt noch was Größeres?

Aber ja. Ich bin ein Albumkünstler. Obwohl ich jetzt etwas auf Ohrwürmer geachtet habe und auf Toplines, die irgendwie hängenbleiben, möchte ich eine durchgehende Geschichte erzählen. Meine Alben sind wie Mixtapes. Die fangen an, saugen dich rein und im besten Falle hörst du durch. Am besten bei einer langen Autofahrt, mit mehreren Beifahrern.

„Album“ ist ganz anders geworden als „Handgepäck“ vorher, das war eher narrativ, viel Gitarre. Jetzt ist mehr Pop und Ohrwurm dabei, mit „Flugmodus“ oder „Sag Mir Was Du Willst“ zum Beispiel. Mit jedem neuen Album versuche ich das Album vorher zu torpedieren… Das nächste? Wird das zehnte und sicherlich noch verrückter.

Wie würde denn Clueso selbst das „Album“ rezensieren?

Gute Frage. Ich bin sehr kritisch. Ich wäre wohl auch viel härter zu mir, wenn ich nicht wüsste, wie viel Arbeit da drin steckt. Aber ich versuche es: „Engagierter Pop“, das würde ich sagen. Das Album war als Pop-Album konzipiert, das hört man auch. Und „engagiert“ deshalb, weil es in jedem Lied auch ein Gegengewicht gibt, sei es ein Reggaeton-Beat oder anderes. „Album“ hört sich an wie ein Mixtape, ist schon ein ganz schönes Stück Poppüree. Aber die Stimme hält zum Glück den roten Faden.

Da sind Sie ja gut weggekommen. Eines der Lieder auf „Album“ heißt „Fehler fehlen“. Sie beschreiben darin die Schönheit von Unperfektem. Was sind Ihre Fehler?

Jetzt mit 42 kann ich wohl sagen, dass ich wohl jeden Fehler gemacht habe, den man machen kann. Einige wiederholen sich auch. Ich bin zum Beispiel sehr schnell für Dinge zu begeistern, sage dann „Ja“ und muss dann wieder absagen, das ist viel unangenehmer, als gleich „Nein“ zu sagen.

Manche Fehler sind im Nachhinein aber auch nicht so schlimm, weil man erst später sieht, dass sie doch ihren Sinn hatten. Ich bin sehr neugierig und tapse dann irgendwo rein, wo ich vielleicht gar nicht hingehöre. Aber das möchte ich auch nicht verlieren. Ich möchte weiter offen und herzlich auf Menschen zugehen und mitten im Leben und im Jetzt sein.

Und ich bin sehr ungeduldig und kann Dinge schlecht aushalten oder warten. Dann bin ich schnell mit dem Mausklick und kaufe auch schon mal Dinge, bei denen später alle sagen „Was soll das denn?“. Einen richtig großen Teppich zum Beispiel.

Hände hoch für Clueso – hier bei einem Konzert im Rostocker IGA-Park. Quelle: Dietmar Lilienthal

Wie sieht dann Ihre Wohnung in Erfurt aus? Voller Schnellkäufe?

Nein, ich bin zwar auch kein Freund von Umtauschen, aber ich habe keine Sammlungen zu Hause. Ich liebe es, wenig zu haben. Im Wohnzimmer: eine große Couch, einen großen Teppich, einen Flügel, einen kleinen DDR-Schreibtisch, Lampe, Pflanzen. Das war’s.

Einen Flügel? Können Sie den spielen?

Ich kann das nicht im klassischen Sinne, ich klimpere mir mehr so Melodien und Akkorde zusammen. Aber die Leute, die dabei sind, sagen, es hört sich sehr professionell an. Aber… (lacht) ich weiß eigentlich nicht, was ich da tue, vielleicht lerne ich das ja noch mal richtig, hätte ich Bock drauf.

Mein Opa hat mir das Gitarre spielen beigebracht, mir auch Griffe gezeigt, von denen er selber nicht wusste, wie die heißen, weil er selbst Autodidakt war. Aber das Gefühl für die Töne ist da, und hey: Ich hab’ es trotzdem geschafft, sauviele Alben zu machen. Musik ist einfach mein Lebensthema. Auch im technischen Bereich kann ich sehr gut mitreden und produziere auch gern mal selbst.

Apropos selbst. Was hören Sie denn derzeit für Musik?

Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer drauf an, wie die Musik zum Leben und in den jeweiligen Tag passt. Ich habe zum Beispiel unheimlich viel Radiohead gehört. Dann gibt es Tage, an denen geht das nicht. Dann sage ich: „Mach’ aus, ich leide“.

Derzeit höre ich Anderson Paak „Malibu“ hoch und runter. Und eine Band, die Easy Life heißt. Das sind Typen aus England, das Lied „Ocean View“ könnte ich auf Repeat hören, aber das ganze Album ist so geil. Fröhlich.

Dazu kommen unheimlich viele Klassiker, an denen ich mich nie überhören kann. Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Marvin Gaye. Aber die mache ich mir nicht aktiv an, sondern freue mich, wenn die jemand spielt. Dann fällt mir wiederum ein anderer Klassiker ein, so geht das hin und her. Es gibt einfach so viele gute Songs. Für mich geht mit der Musik immer eine Tür auf, die in die Unendlichkeit führt.

Die Gelegenheit, sich mit den Songs anderer Künstler zu beschäftigen, haben Sie auch bei Vox bei „Sing meinen Song“. Wie war’s?

Ich habe mich lange nicht entscheiden können, mitzumachen, muss aber sagen, das hat super viel Spaß gemacht, eine großartige Erfahrung. Ich hatte vorher nicht so viel mit der Sendung zu tun, weil ich es nie geschafft habe, die mal live zu sehen. Ich habe keinen Fernseher. Seit 20 Jahren nicht. Dabei gibt es die Folgen natürlich auch online.

Passend zum Start der Sendung am 26. April kommt auch noch eine Deluxe-Version von meinem „Album“ mit fünf weiteren Songs raus. Von „Mond“ zum Beispiel mit Elif oder einem Lied mit meinem Opa, der leider im vergangenen Jahr gestorben ist. Oder „24 Hours“, ein Lied, was ich allein im Hotelzimmer geschrieben und selbst produziert habe.

Wer Sie nicht nur im TV sehen will, hat in MV gleich zweimal die Gelegenheit diesen Sommer. Sie spielen in Rostock und auf Rügen in Sellin. Waren Sie schon mal auf Rügen?

Zu DDR-Zeiten ist man natürlich an die Ostsee gefahren. Wer da nicht mal auf Rügen war, mit dem stimmt was nicht. Ja, ich war schon mehrfach da, Rügen ist super, in Rostock abhängen auch. Ich fahre nächste Woche auch an die Ostsee, um ein paar Tage durchzuatmen. Ich freu’ mich jedenfalls schon sehr auf Rügen im Sommer und wir sehen zu, dass wir einen Tag früher kommen. Mehr Tage möchte ich lieber nicht einplanen, sonst besteht die Gefahr, dass man dort hängenbleibt.

Von Anne Ziebarth